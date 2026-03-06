Wajir y Wanguri, los dos nuevos linces liberados en la Región de Murcia

El Gobierno regional ha culminado la fase prevista para este año del programa de reintroducción del lince ibérico con la liberación de Wajir y Wanguri, los dos últimos ejemplares contemplados dentro del proyecto europeo Life Lynxconnect durante este ejercicio. Ambos machos han sido puestos en libertad este viernes en un enclave de la Región de Murcia con el objetivo de seguir reforzando la presencia de esta especie emblemática en el territorio.

Los dos linces nacieron el 6 de marzo de 2025, fruto de la camada formada por la hembra Madroña y el macho Gitano, dentro del programa de cría en cautividad. Tras completar el proceso de adaptación y seguimiento previo, han sido liberados en el medio natural. Wajir, el ejemplar de mayor tamaño, pesa 12 kilos, mientras que Wanguri alcanza 9,5 kilos.

Con esta actuación, la Comunidad Autónoma alcanza los ocho linces liberados en la Región durante 2026, dentro del programa de recuperación de la especie, con cuatro machos y cuatro hembras reintroducidos en el territorio. Además, solo queda pendiente la traslocación de un macho liberado previamente en Extremadura, que será trasladado a la Región para reforzar el núcleo poblacional existente.

Durante el acto, el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, subrayó que "la recuperación del lince ibérico es uno de los grandes ejemplos de éxito de la conservación en Europa· y destacó el papel que desempeña la Región de Murcia dentro de este proceso. “Cada nueva liberación supone un paso más hacia la consolidación de una población estable que permita asegurar el futuro de la especie”, afirmó.

La puesta en libertad de Wajir y Wanguri supone además el séptimo y octavo lince liberados en la Región durante el último mes, lo que refleja la intensidad de las actuaciones desarrolladas en el marco del proyecto Life Lynxconnect.

Murcia, corredor clave para la especie

El responsable regional de Medio Ambiente destacó que la Región de Murcia se ha consolidado como territorio estratégico dentro de la red de conservación del lince ibérico, al actuar como corredor natural entre las poblaciones de Andalucía y Castilla-La Mancha. Esta conectividad resulta fundamental para favorecer el intercambio genético entre núcleos reproductores y garantizar la viabilidad de la especie a largo plazo.

Durante 2026 se han liberado en la Región ocho ejemplares nacidos en el programa de cría en cautividad: los machos Windows, Watu, Wajir y Wanguri, y las hembras Weeka, Wanila, Woma y Wala. A ellos se suma el macho Warimur, trasladado en enero desde Castilla-La Mancha para reforzar el núcleo de población existente en las Tierras Altas de Lorca.

Además, está previsto que antes de que finalice el mes se incorpore un nuevo ejemplar procedente de Extremadura, lo que permitirá continuar fortaleciendo el proceso de recuperación de la especie en la Región.

Con la liberación de estos dos nuevos ejemplares, un total de 35 linces ibéricos han sido reintroducidos en la Región de Murcia en los últimos cuatro años.

Un proyecto europeo para recuperar la especie

El proyecto europeo Life Lynxconnect tiene como objetivo ampliar y conectar las poblaciones de lince ibérico en la península ibérica mediante la creación de nuevas áreas de reintroducción y la mejora de la conectividad ecológica entre territorios.

Entre sus principales metas figuran incrementar el tamaño de las poblaciones, mejorar la diversidad genética, favorecer la conexión entre núcleos reproductores, reducir amenazas como los atropellos o la escasez de presas e implicar a la sociedad en la conservación de este felino.

El consejero recordó que el éxito del programa es fruto de la colaboración entre administraciones, entidades científicas, organizaciones conservacionistas y propietarios de terrenos. "La recuperación del lince ibérico demuestra que la conservación de la biodiversidad puede ser compatible con el desarrollo del territorio", señaló.

El Gobierno regional ha apoyado esta iniciativa con actuaciones de gestión del hábitat, refuerzo de las poblaciones de conejo, seguimiento científico y programas de sensibilización social. "La presencia del lince ibérico vuelve a formar parte del patrimonio natural de la Región de Murcia y simboliza la recuperación de nuestros ecosistemas", concluyó Vázquez.