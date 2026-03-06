La UMU inaugura el Rincón 'Huellas del Deporte' como reconocimiento al mérito y la excelencia deportiva

La Universidad de Murcia inauguró este viernes en el Servicio de Actividades Deportivas el Rincón 'Huellas del Deporte', un espacio conmemorativo destinado a reconocer a los deportistas medallistas en los Campeonatos de España Universitarios y a todas aquellas personas que han sido distinguidas a nivel nacional por su contribución al desarrollo del deporte universitario.

El nuevo espacio incorpora una escultura en la que figuran los nombres de los deportistas que han conseguido medalla en los CEU representando a la Universidad de Murcia, así como de aquellas personas que han recibido reconocimientos nacionales por su excelencia o trayectoria.

El conjunto se completa con un mural realizado por el artista urbano molinense Amado Rodríguez, cuya intervención artística dota al espacio de una identidad visual contemporánea y simbólica, integrando arte y deporte como expresión de valores compartidos: esfuerzo, superación, compromiso y trabajo en equipo. 'Huellas del Deporte' nace con vocación de continuidad, incorporando progresivamente nuevos reconocimientos y consolidándose como un lugar de memoria, inspiración y puesta en valor del talento y la dedicación de la comunidad universitaria.

El acto contó con la presencia del rector de la Universidad de Murcia, José Luján Alcaraz, la vicerrectora de Ciencias de la Salud y Servicios a la Comunidad Universitaria, Paloma Sobrado Calvo, director general de Universidades e investigación de la Comunidad Autónoma Antonio Caballero Pérez, así como miembros de la comunidad universitaria y representantes del ámbito deportivo.

"Una seña de identidad"

Durante su intervención, el rector destacó que "este rincón simboliza el orgullo que siente la Universidad por quienes la representan y por quienes hacen posible que el deporte universitario sea una seña de identidad de nuestra institución". Asimismo subrayó que "el reconocimiento público es también una forma de educar en valores como el esfuerzo, la constancia y el compromiso".

Por su parte, la vicerrectora de Salud señaló que "el deporte forma parte del modelo de universidad saludable que promovemos, no solo como práctica física, sino como espacio de formación integral y desarrollo personal". Añadió que este nuevo espacio "pone rostro y nombre a trayectorias que inspiran y refuerzan la cultura deportiva dentro del campus".

El director general de Universidades destacó la importancia del deporte universitario en el conjunto del sistema universitario español, señalando que "iniciativas como esta evidencian el compromiso de las universidades públicas con el reconocimiento del talento, la excelencia y la contribución profesional al deporte, proyectando además una imagen sólida y cohesionada hacia el exterior".

En representación de los deportistas intervino Manuel Sánchez Alguacil, subcampeón de España de pádel en los CEU 2025, quien destacó el orgullo de representar a la UMU en competiciones nacionales y el valor del respaldo institucional al deporte universitario. Con esta iniciativa, la Universidad de Murcia reafirma su compromiso con la promoción del deporte universitario, el reconocimiento institucional al mérito deportivo y el impulso de una cultura universitaria vinculada a la salud, el esfuerzo y la excelencia.