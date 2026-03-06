Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los rincones de Murcia donde la nieve puede dejar este viernes las mejores estampas

La Agencia Estatal de Meteorología informó de una bajada en la cota de nieve y un espesor de hasta 2 centímetros

Una de las localidades del Noroeste, cubierta por la nieve.

Una de las localidades del Noroeste, cubierta por la nieve. / Enrique Soler

Juanjo Raja

Juanjo Raja

Quién le iba a decir a los murcianos que en pleno mes de marzo todavía podrían ver la nieve en la Región de Murcia. Pues así es. Según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes se activó la alerta amarilla por nevadas en el Noroeste desde las 12.00 hasta las 00.00 horas.

El meteorólogo de la Aemet destinado en Murcia José Antonio Parodi anticipó que las franjas en la que caería la nieve con más intensidad sería de 12.00 a 18.00 horas, con un 100% de probabilidad en parte más occidental de Moratalla, mientra que en Caravaca de la Cruz se notará más a partir de las 18.00 horas, con un 90%.

El experto también indicó que se esperaba que la cota de nieve en estas zonas bajará hasta los 1.200 metros y que las estimaciones apuntaban a 2 centímetros de nieve.

Así es la primera nevada de 2025 en la Región de Murcia

Así es la primera nevada de 2025 en la Región de Murcia

Ver galería

Nieve en Puerto Hondo /

Los mejores lugares para disfrutar de la nieve en Murcia antes de la primavera

Como suele ocurrir en los periodos más fríos del año, la nieve se suele acumular en los 'techos' de la Comunidad. Es decir, en el Noroeste. Pero más en concreto en las zonas altas de Moratalla y Caravaca.

La población de Campo de San Juan es un clásico. Sus 1.200 metros de altitud cumplen los requisitos necesarios para cubrirse esta localidad de blanco, de acuerdo a los pronóstimos de la Aemet. A su vez, también es probable que las nevadas dejan la estampa navideña de carreteras y parajes blancos en El Calar de la Santa, El Sabinar y la zona de la Sierra de Villafuerte.

Las nevadas también se esperan en varios puntos del parque regional de Sierra Espuña, como en el Collado Bermejo, también con sus 1.200 metros.

Nieve en las proximidades de Revolcadores en Moratalla

Nieve en las proximidades de Revolcadores en Moratalla

Ver galería

Nieve en las proximidades de Revolcadores en Moratalla / Enrique Soler

Si continuamos subiendo de altura, encontramos la pedanía moratallera de Inazares, a 1.350 metros de altitud, incluyendo la zona de Macizo de Revolcadores. Cabe recordar, que esta localidad presenta uno de los mejores cielos de España para contemplar el firmamento, por lo que admite cualquier plan que incluya la astronomía.

Seguimos escalando y llegamos hasta el Pico del Buitre, que se ubica entre las Caravaca y Moratalla. Esta cumbre se levanta sobre el mar a 1.428 metros y afecta a las localidades caravaquelas de El Moralejo y El Hornico: una apuesta segura para ver la nieve.

Llegamos a la cima, pero por el camino hallamos Puerto Hondo, con 1.508 metros, dejando atrás la zona de Cañada de la Cruz (1.273 m), donde también se podrá interactuar con la nieve.

