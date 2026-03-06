La Región lanza 'Mamá Re-Activa', un plan para que las madres vuelvan al trabajo o emprendan

El Gobierno de la Región de Murcia pondrá en marcha el programa ‘Mamá Re-Activa’, una iniciativa destinada a facilitar que las mujeres que han sido madres puedan retomar su actividad profesional o emprender un proyecto empresarial tras un periodo dedicado al cuidado de sus hijos. Así lo anunció este viernes el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, durante el acto de entrega de los Premios 8 de Marzo de la Región de Murcia.

El programa contempla medidas de apoyo económico, formación y acompañamiento dirigidas a mujeres que desean reincorporarse al mercado laboral después de la maternidad o de una etapa de inactividad por el cuidado de hijos menores.

La Comunidad subvencionará parcialmente los intereses del primer año en aquellos proyectos empresariales que promuevan la conciliación

Una de las principales herramientas será una línea de financiación específica para emprendedoras, que permitirá acceder a préstamos de hasta 25.000 euros con aval gratuito del 100 %, a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref). Además, la Comunidad subvencionará parcialmente los intereses del primer año en aquellos proyectos empresariales que promuevan la conciliación y la corresponsabilidad para clientes o empleados.

Según explicó López Miras, el objetivo es apoyar a aquellas mujeres que, tras haber sido madres, desean volver al mercado laboral como autónomas, emprendedoras o impulsando su propio negocio.

Formación y acompañamiento

El plan también incluirá acciones formativas y de actualización profesional para mejorar las competencias de las participantes y adaptarlas a las necesidades actuales del mercado laboral. Estas actividades se desarrollarán mediante charlas, talleres y sesiones prácticas centradas en cuestiones como la preparación de entrevistas de trabajo, la elaboración del currículum o el manejo de herramientas digitales.

La iniciativa contará con la colaboración de entidades especializadas como la Organización Murciana de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas (OMEP), la Asociación de Mujeres Empresarias, Profesionales, Directivas y Emprendedoras de Cartagena y Comarca (AMEP), la Fundación RedMadre o Radio Ecca.

Otro de los pilares del programa será el acompañamiento personalizado, con asesoramiento especializado para facilitar el proceso de reincorporación laboral.

Apoyo también para el empleo por cuenta ajena

‘Mamá Re-Activa’ también contempla medidas para las mujeres que deseen volver a trabajar por cuenta ajena. En estos casos, podrán acceder a cita preferente en el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) una vez se inscriban como demandantes de empleo.

Se ofrecerá el apoyo de un orientador laboral que analizará factores que pueden influir en su reincorporación

Además, contarán con el apoyo de un orientador laboral, que analizará factores que pueden influir en su reincorporación, como la disponibilidad, la experiencia profesional o las necesidades de conciliación. El programa incluirá también un mapa de recursos de conciliación disponibles en la Región de Murcia para facilitar el acceso a servicios cercanos y adaptados a cada situación.

Entrega de los ‘Premios 8 de marzo de la Región de Murcia’ / Juan Carlos Caval

Entrega de los Premios 8 de Marzo

El anuncio del programa se produjo durante la entrega de los Premios 8 de Marzo de la Región de Murcia, con los que el Ejecutivo regional reconoce a mujeres y colectivos que destacan por su compromiso con la igualdad.

En esta edición, el galardón a ‘Mujeres murcianas del año’ fue para las directoras y guionistas Eva Libertad y Nuria Muñoz, responsables de la película Sorda, la primera producción española protagonizada por una mujer con discapacidad auditiva que aborda el reto de la maternidad.

El premio a ‘Mujer destacada en las entidades sociales’ recayó en la oceanógrafa Inmaculada Torres, doctora en Biodiversidad y Gestión Ambiental y referente en el ámbito marino-pesquero regional.

Las directoras y guionistas Eva Libertad y Nuria Muñoz han recibido el galardón a ‘Mujeres murcianas del año’

Asimismo, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia recibió el reconocimiento al ‘Colectivo destacado por su trabajo a favor de la igualdad’ por su proyecto ‘Escuelas Rurales de Salud’, que utiliza las farmacias rurales como puntos de apoyo para acercar formación y educación sanitaria, especialmente en materia de salud femenina, a zonas alejadas de los núcleos urbanos.

Durante el acto, López Miras reafirmó el compromiso del Gobierno regional con "la dignidad, la libertad y la igualdad real de todas las mujeres", y destacó que el Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para "celebrar los avances logrados y renovar la responsabilidad con todo aquello que aún queda por conseguir".