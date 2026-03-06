Más puntos limpios y ecoparques para que la ciudadanía "sepa qué hacer con los residuos"

Un mejor uso de los recursos, menor generación de residuos y una mayor innovación aplicada capaz de aumentar la competitividad del tejido socioeconómico, todo ello con la protección del medio ambiente en el horizonte. Así se entiende una economía circular que en los últimos años ha ganado protagonismo, no solo entre el sector empresarial y las administraciones, sino también a pie de calle, entre una ciudadanía que poco a poco va ganando en concienciación.

Con el objetivo de dar a conocer los beneficios que este modelo de producción y consumo está generando en la Región de Murcia, el diario La Opinión celebró este miércoles una mesa de expertos, impulsada por ECOLEC Waste Hub, moderada por el periodista José Antonio Sánchez y en la que participaron Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor; Rafael Serrano, director de Asuntos Públicos y Comunicación de ECOLEC Waste Hub; Miguel López Abad, presidente de la Confederación Empresarial de la Región de Murcia (Croem); y Longinos Marín, vicerrector de Responsabilidad Social y Cultura de la Universidad de Murcia.

Mucho más que sostenibilidad

Hasta ahora se ha abordado la economía circular con el fin último del desarrollo sostenible, pero los datos reflejan que va mucho más allá, pues el futuro industrial depende directamente de ella. Así lo expresó Juan María Vázquez durante su intervención en la mesa, destacando la capacidad de generar competitividad inherente a la economía circular: «Este abordaje inicial de la economía circular como un elemento de sostenibilidad ha dado paso a verificar que es un elemento estructural para la economía de los territorios, la competitividad y una oportunidad de crecimiento de los mismos».

En este sentido, la Región de Murcia ha sido ejemplo de economía circular desde los orígenes, por ejemplo, a través del eficiente modelo de gestión y reutilización del agua, pues más del 98% del agua que utilizamos en nuestro territorio se reutiliza, «una prueba magnífica de esa economía circular hídrica», añade Vázquez.

De la mano de la investigación, la ciencia y la tecnología, se pone en valor el trabajo con lo que hasta hace no mucho eran conocidos simplemente como residuos. Así, estos últimos años se ha hecho una inversión muy importante en puntos limpios y ecoparques en la Región de Murcia, «accesibles y dirigidos a solventar esa duda que puede surgir en cualquier ciudadano cuando no sabe qué hacer con un residuo en concreto», explica el consejero.

Y así lo avalan los datos, con una inversión en la Red de Ecoparques de más de 5,1 millones de euros en un total de 25 municipios, a través de los cuales también se llevan a cabo programas y campañas de concienciación, sobre todo entre el público más joven. «El momento final en el que se clasifica un residuo, principalmente doméstico, requiere de mucha concienciación y campañas de información. Un ejemplo de ello es todo el trabajo que se ha venido haciendo con el contenedor marrón. Avanzamos y la sociedad responde mejor año tras año porque lo dicen los datos, pero el camino que recorrer sigue siendo importante», apunta Juan María Vázquez.

El consejero también destacó el Plan Recircula, que hasta el año 2035 contempla una inversión de más 40 millones de euros en sus tres primeros años para modernizar plantas de tratamiento, mejorar la recogida selectiva y reforzar, precisamente, las campañas de concienciación, adecuando los residuos urbanos para su reutilización y posibilitando la disminución de los mismos en vertederos. Una participación ciudadana que solo será posible cuando confluyan el conocimiento, la accesibilidad y una percepción de utilidad.

"La industria sostenible basa sus pilares en la economía circular. El empresario siempre ha pensado en la economía circular como un motor de competitividad, y la Administración regional le va a acompañar en ese camino para hacer de la colaboración público-privada un motor de este desarrollo socioeconómico", añadió Vázquez.

Compromiso empresarial

Más allá de todas esas acciones individuales indispensables para hacer de la economía circular un modelo sostenible y no una moda pasajera, el ‘grueso’ de la responsabilidad recae sobre un ámbito empresarial que, tal y como afirmó Miguel López Abad, se encuentra 100% comprometido, «porque no hay ninguna actividad empresarial que no se vea afectada por la gestión medioambiental y el tratamiento de los residuos».

Eso sí, el presidente de la Confederación Empresarial de la Región de Murcia advirtió que «la sostenibilidad debe ir acompasada de una administración que entienda la situación para no llegar a la dejación de funciones, y tampoco se exceda en una hiperregulación que, por experiencia, puede provocar que los flujos de los residuos se pierdan por el camino y estén siempre localizados. Y aunque es cierto que en los últimos tiempos sí que estoy observando una concienciación y agilización mayor en esas relaciones con las administraciones en las que se ha aplicado el sentido común y la coherencia, en España seguimos muy por delante en materia de regulación, pero seguimos echando en falta ese ‘aterrizaje’ de la aplicación de leyes para ponerlas en marcha. No solo hay que pensar en la legislación, sino que esta hay que llevarla a la práctica. La educación juega entonces también un papel fundamental, para crear hábitos y conciencia desde edades tempranas».

El máximo dirigente de la Croem también destacó la "transformación brutal que ha experimentado el tratamiento de los residuos", pues "ahora se trata casi todo», incidiendo en la necesidad de dejar a un lado la hiperregulación para darle más espacio al sentido común.

Consumo responsable

Una legislación que también llama la atención de Rafael Serrano, a quien le parece «curioso» que «tras más de 25 años de normativa relacionada con la responsabilidad ampliada del productor, ese principio de ‘quien contamina paga’, todavía no tengamos una definición como tal de la misma».

El papel de ECOLEC Waste Hub es el de establecer relación tanto con fabricantes como con entidades sin ánimo de lucro constituidas por los propios fabricantes para contribuir a ese principio de ‘quien contamina paga’, y a partir de ahí mantener relaciones con todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida del producto. Desde el fabricante, que es quien financia la gestión, hasta los distribuidores, que son otro de los puntos donde se originan los residuos y además tienen la obligación de retirar aquellos productos cuando ya se ha acabado su vida útil.

«Nos los entregan a nosotros y nos encargamos de llevarlos a aquellas instalaciones donde se hace una correcta gestión de estos mismos. También tenemos relaciones con entidades y administraciones locales para colaborar en la recogida separada que se hace en los municipios, y financiamos desde los ecoparques, así como campañas de comunicación y concienciación para hacer ver a los ciudadanos cuáles son sus derechos cuando compran un producto nuevo, así como sus obligaciones», explicó el director de Asuntos Públicos y Comunicación de ECOLEC.

Serrano destacó un proyecto pionero puesto en marcha en 2010 para la trazabilidad de los grandes electrodomésticos a través de etiquetas de radiofrecuencia, «lo que nos permite tener un control del aparato desde que entra en nuestros flujos de gestión hasta que llega a las plantas de gestión final para el proceso de reciclaje. Con toda esa base de información tratamos que todos esos procesos logísticos sean lo más eficiente posible».

Con respecto a la educación, afirmó que «también se tiene que dar en el entorno familiar, y por supuesto no dejar esa responsabilidad en los hijos, que en muchas ocasiones son los encargados de ‘educar medioambientalemente’ a sus padres. Tampoco podemos caer en el trato paternalista e infantil a la ciudadanía, que tiene que ser responsable de sus actos en este ámbito de la generación de residuos».

«Estamos constantemente cambiando las reglas del juego en materia de legislación. Y son reglas que cuesta cumplir porque son complejas y difícilmente interpretables. No estamos favoreciendo en ese sentido a la sostenibilidad de la industria y de los procesos productivos», añadió Serrano.

Ámbito universitario

La concienciación también llega a la Universidad de Murcia, que cuenta con un sistema de transferencia de la investigación muy relacionada con la economía circular. «Tratamos de formar en el ecodiseño, esa minimización del uso de materiales, así como en la conversión del residuo en algo útil, con valor añadido», explicó Longinos Marín.

La Universidad de Murcia, además, cuenta con una línea de investigación desde hace más de una década que marca que la principal consecuencia de que una empresa implante sistemas de responsabilidad social y sostenibilidad es la competitividad, «y aunque a veces a corto plazo no se ven los beneficios, los resultados de la inversión se refleja en lazos de interés más fuertes por parte de las empresas con sus grupos de interés y clientes a medio y largo plazo, tal y como ocurre con las inversiones en formación, prevención e igualdad».

«¿Cómo pasamos de la buena actitud al comportamiento ambiental? Con educación ambiental y facilidades por parte de administración y empresas, además de la cultura, esa influencia de lo que está bien y mal visto. El comportamiento individual tiene un peligro muy grande que es la compra dopamínica, esa que hacemos sin ningún sentido», concluyó el vicerrector de Responsabilidad Social y Cultura de la UMU.