El precio del alquiler sigue disparado en Murcia: acumula una inflación del 31% desde 2019

Vivir de alquiler en España cada vez es más caro: eso es un hecho, los número lo confirman. Desde enero de 2019, los inquilinos del país, y de la Región de Murcia, soportaron una inflación acumulada del 31%, seis puntos por encima del IPC general, que se situó en el 25% en ese mismo periodo. Así lo recoge el informe IPC inquilino: midiendo la inflación real de los hogares de alquiler, elaborado por el Gabinete Socioeconómico Confederal de la CGT.

Según la plataforma de compraventa inmobiliaria Fotocasa, solo el año pasado, los 8,4 millones de personas que residen en una vivienda arrendada en nuestro país sufrieron una inflación media del 4,7%, mientras el IPC oficial apenas subió un 2,7%.

Se trata de una brecha que, de acuerdo con el sindicato, es la más amplia registrada en los últimos seis años, y que amenaza con seguir ensanchándose mientras los precios del alquiler continúen su escalada.

Murcia, entre las regiones donde menos ha subido el alquiler en 2025

Ecxiste una lectura relativamente positiva para los murcianos: la Región de Murcia se sitúa entre las comunidades autónomas donde el IPC inquilino creció menos durante 2025, con un incremento del 3,2% frente a un IPC general del 2%. Murcia comparte esta posición con Cantabria y Extremadura, las tres por debajo de la media nacional.

En el extremo opuesto, Madrid lidera el ranking de comunidades donde más ha encarecido el alquiler, con un IPC inquilino del 5,6% frente al 3% del índice general. Tras ella, la Comunidad Valenciana y Andalucía, ambas con un 4,8%.

No obstante, la situación cambia cuando se abre el abanico. Si se analiza la subida acumulada desde 2019, las diferencias más notables las protagonizan la Comunidad Valenciana (37% de inflación para inquilinos frente al 25% general), las Islas Baleares (35% frente al 25%) y Andalucía (35% frente al 26%).

Los alquileres siguen subiendo en Murcia. / Juan Carlos Caval

"Los inquilinos se empobrecen mientras los caseros se enriquecen"

Más allá de los porcentajes, el informe pone el acento en una consecuencia directa: la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. En palabras del informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, los ingresos de los caseros son de media en España un 82% superiores a los de los inquilinos. El estudio señala que en la Región de Murcia los ingresos de los caseros suponen ya el doble que los de los inquilinos.

"Los inquilinos e inquilinas, que ya tienden a estar en una situación más precaria, se hacen más pobres, mientras los caseros se hacen todavía más ricos", advierte Lorién Cirera, uno de los autores del estudi del IPC inquilino.

La CGT exige un indicador oficial del coste real de la vivienda

El sindicato considera insuficiente la vinculación de las subidas salariales exclusivamente al IPC oficial, puesto que ello implica una pérdida de poder adquisitivo encubierta para quienes viven de alquiler.

Por ello, reclama tres medidas concretas: "La creación de un indicador oficial que refleje el coste real de la vivienda, políticas firmes contra la especulación inmobiliaria y negociaciones salariales que incorporen el impacto del precio del alquiler".