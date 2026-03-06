Planes para el fin de semana en la Región: desde el Entierro de la Sardina histórico hasta los carruajes de época en Cartagena

La Región de Murcia encara un fin de semana repleto de propuestas para todos los públicos, con una agenda que mezcla desfiles de carnaval en varias pedanías murcianas, una recreación histórica del Entierro de la Sardina en la capital, ferias gastronómicas, exposiciones al aire libre y citas singulares como el concurso nacional de enganches de tradición en Cartagena. Del 6 al 8 de marzo, la oferta combina ocio familiar, cultura y gastronomía en distintos puntos del territorio.

Cartel anunciador de los actos conmemorativos del 175 aniversario del Entierro de la Sardina de Murcia / L.O.

Viaje en el tiempo al primer Entierro de la Sardina

La capital de la Región vivirá además una de las citas más destacadas del fin de semana con la Recreación Histórica del Entierro de la Sardina, organizada con motivo del 175 aniversario del nacimiento de esta fiesta.

Este sábado, Murcia retrocederá hasta 1919 para recrear el regreso de esta tradición a las calles tras el parón provocado por la Primera Guerra Mundial. La jornada se concentrará en el barrio de San Antolín, donde desde las 10.00 horas se podrán ver las carrozas expuestas en la calle Sagasta, mientras que a partir de las 12.00 horas habrá actuaciones musicales y sesiones de DJ en la plaza de San Antolín y la plaza Sandoval.

El desfile histórico partirá a las 20.00 horas desde la calle del Pilar y recorrerá la plaza de San Pedro, plaza de las Flores, Gran Vía, Glorieta, Belluga y Platería hasta Santo Domingo, donde se instalará un catafalco para la quema simbólica.

Más de 300 personas, entre figurantes, músicos y tripulantes, participarán en un cortejo con hachoneros, gigantes y cabezudos, pitos, patos y cuatro carrozas históricas tiradas por caballos.

Cartel anuncidor del Carnaval de Puente Tocinos / L.O.

El carnaval sigue en las pedanías de Murcia

Otro de los focos del fin de semana estará en las pedanías de Murcia, donde el carnaval continúa con fuerza. En Puente Tocinos, la programación arranca el viernes con un desfile infantil que saldrá a las 17.00 horas desde la plaza Miguel Ángel Blanco y recorrerá la calle Mayor y la calle Ángel Laorden Carrillo hasta el recinto de fiestas, donde habrá animación y juegos. El sábado continuará con un pasacalles a las 11.00 horas, acompañado de batucada y del desfile de las Musas y Don Carnales 2026, mientras que por la tarde, a las 17.00 horas, tendrá lugar el gran desfile local, seguido de exhibición de coreografías y entrega de premios.

También el sábado se celebrarán desfiles en otras pedanías. En Javalí Viejo, el concurso de comparsas comenzará a las 16.30 horas con salida desde la zona del Jardín de la Tercera Edad. En Santiago el Mayor, el desfile arrancará a las 17.00 horas en la avenida General Ortín y finalizará en la calle Orilla de la Vía. Ya el domingo 8, Rincón de Seca pondrá el broche al fin de semana con su gran desfile de comparsas, previsto desde las 17.00 horas con salida en el polideportivo local.

'El Prado en las calles' llega a Cehegín / L.O.

El Prado, en las calles de Cehegín

La agenda cultural tendrá otra parada destacada en Cehegín, donde este arranca la exposición itinerante ‘El Prado en las calles’, que permanecerá en la localidad hasta el 5 de abril. La muestra, organizada por el Museo Nacional del Prado y la Fundación Iberdrola España con la colaboración de la Comunidad Autónoma, reúne 50 reproducciones de grandes obras de la pinacoteca madrileña. El público podrá realizar un recorrido por algunas de las grandes escuelas del arte clásico, con nombres como Goya, El Greco, Sorolla, Rubens, Rembrandt, El Bosco, Durero o Caravaggio. La propuesta busca acercar al visitante a una experiencia similar a la contemplación de estas obras universales.

Cartagena acoge el domingo el X Concurso Nacional de Enganches de Tradición / L.O.

Cartagena, un museo viviente sobre ruedas

Otra de las propuestas destacadas del fin será el X Concurso Nacional de Enganches de Tradición, una cita que convertirá Cartagena este domingo en un museo viviente sobre ruedas. Una veintena de carruajes antiguos partirán a las 10.15 horas desde el estadio Cartagonova y recorrerán la Alameda de San Antón y la calle Real hasta entrar en el Arsenal y continuar hacia el puerto, donde a las 11.00 horas podrán verse de forma estática antes de recibir la primera puntuación del jurado. A las 12.30 horas se trasladarán a la Cuesta del Batel para la segunda fase del concurso, ya en movimiento. La edición de este año gira en torno a la figura de Isaac Peral y contará también con la presencia de asociaciones modernistas de Cartagena.

Las mejores hamburguesas te esperan hasta el domingo en The Champions Burger 2026, instalado en el Jardín Chino / Gerard

Última oportunidad para saborear las mejores hamburguesas

En el apartado gastronómico, Murcia despide este fin de semana la primera parada nacional de The Champions Burger 2026, instalada en el Jardín Chino hasta el domingo 8 de marzo. El festival, con entrada gratuita, reúne a 16 hamburgueserías de todo el país en un formato al aire libre inspirado en la estética de la liga profesional de fútbol americano. El recinto abre de viernes a domingo de 12.00 a 00.00 horas y ofrece una competición gastronómica en la que el público vota las hamburguesas a través de un código QR. Entre los participantes figuran también establecimientos murcianos como Gula, Tokio y Circo, que compiten con recetas creadas en exclusiva para el campeonato.

GastroFlor 2026 se celebra hasta el 8 de marzo en la plaza del Ayuntamiento de Mula / L.O.

Feria gastronómica Gastroflor en Mula

Otra de las recomendaciones de ocio del fin de semana será GastroFlor 2026, en Mula, que se celebrará del 6 al 8 de marzo en la plaza del Ayuntamiento con entrada libre. La feria gastronómica, una de las citas centrales de MulaFlor, amplía este año su programación con una zona de degustación más amplia, showcookings en directo, mercado de producto local y artesanal, catas y maridajes, talleres participativos, un espacio infantil, además de música en directo y ambientación cultural. El Ayuntamiento busca consolidar la cita como un referente regional vinculando la floración con la gastronomía, el producto de cercanía y la experiencia turística de interior.

Vinarte ofrece este fin de semana catas y visitas guiadas / L.O.

Vinarte en Bullas

El vino será protagonista en Bullas, donde continúa durante todo marzo la programación de Vinarte 2026. Este fin de semana, el sábado 7 a las 19.30 horas, el Centro La Almazara acogerá ‘Firma de Mujer’, una cata de vinos con maridaje junto a establecimientos de la Ruta del Vino de Bullas, con acompañamiento musical de Magda Simar. La actividad tiene un precio de 18 euros. El domingo 8 habrá visitas guiadas gratuitas al Museo del Vino de Bullas, además de una comida-maridaje con vinos DOP Bullas en los restaurantes Entretempos y Borrego, con un precio de 50 euros.

Con esta variedad de propuestas, la Región de Murcia afronta un fin de semana marcado por la actividad en la calle, la recuperación de tradiciones, la cultura al aire libre y una amplia oferta gastronómica para quienes busquen aprovechar del viernes al domingo sin salir de la comunidad.