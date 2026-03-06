La murciana Vision.app, en el Top 3 de los premios del Mobile World Congress con su tecnología para medir la vista desde el móvil

La empresa tecnológica murciana Vision.app ha cerrado su participación en el Mobile World Congress (MWC) 2026, celebrado en Barcelona, con un balance positivo. La compañía, especializada en soluciones de salud visual mediante inteligencia artificial, fue una de las 49 pymes tecnológicas seleccionadas para representar a España en el Pabellón de España impulsado por Red.es y ha sido además finalista (Top 3) en los Premios del Pabellón de España.

Durante el congreso, la startup captó el interés de inversores de capital riesgo y socios estratégicos internacionales gracias a su tecnología de tele-optometría, que permite realizar pruebas de refracción ocular desde un smartphone utilizando inteligencia artificial y la cámara frontal del dispositivo.

Interés de delegaciones de 18 países

A lo largo del evento, Vision.app mantuvo encuentros con delegaciones institucionales y empresariales de 18 países y regiones, en una agenda marcada por el interés internacional en su plataforma. Entre los interlocutores se encontraban representantes de Alemania, Italia, Austria, Bélgica o Grecia, que destacaron aspectos como la robustez del sistema, la soberanía de los datos y la certificación de seguridad ISO 27001.

Equipo de la empresaVision.app en el Mobile World Congress / L.O.

El interés también se extendió a mercados asiáticos, como Japón, China, Hong Kong o Indonesia, así como a países de América Latina, entre ellos Brasil, México, Argentina, Colombia o Chile. En estos territorios, la tecnología ha despertado expectación por su capacidad para democratizar el acceso a la salud visual sin necesidad de grandes infraestructuras sanitarias.

Telemedicina y nuevos modelos de cuidado

La compañía también participó en la mesa redonda 'Tecnología para la salud. Nuevos modelos de cuidados', celebrada en el set de conferencias del Pabellón de España. En este encuentro, el CEO y cofundador de Vision.app, Matt Jaskulski, debatió junto al director general de Red.es, Jesús Herrero, y otros expertos del sector sobre el papel de la tecnología y la inteligencia artificial en el desarrollo de nuevos modelos de telemedicina preventiva.

La tecnología de Vision.app permite detectar problemas visuales como miopía, astigmatismo o presbicia de forma remota

Durante el congreso, varios representantes del Gobierno de España visitaron el estand de la empresa para conocer la plataforma. Entre ellos se encontraban el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, quienes pudieron probar los test de visión interactivos desarrollados por la compañía.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, pasó por el expositor de Vision.app / L.O.

Diagnóstico visual desde el móvil

La tecnología de Vision.app permite detectar problemas visuales como miopía, astigmatismo o presbicia de forma remota, conectando posteriormente al usuario con profesionales de óptica para su seguimiento.

Según explicó Jaskulski, el objetivo es aprovechar "el superordenador que todos llevamos en el bolsillo" para desarrollar herramientas de cuidado visual accesibles a gran escala. La compañía trabaja además en el desarrollo de un "gemelo digital" de la visión humana, una tecnología que permitiría anticipar patologías oculares antes de que aparezcan y mejorar la prevención en salud visual.