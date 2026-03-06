Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis en VoxRafa MirBanco de EspañaAparcamiento BarriomarCarrera de la MujerNieve Murcia
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Evento

Murcia analizará los retos y peligros de los consumidores ante la era digital

La Federación de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ThaderConsumo organiza una jornada informativa el 12 de marzo en la que expertos debatirán los desafíos que plantea el entorno online para los compradores

Compras online

Compras online / EFE

La Opinión

La Opinión

La Federación de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ThaderConsumo ha organizado una jornada informativa titulada 'Los consumidores ante la era digital: retos y peligros', que se celebrará el jueves 12 de marzo de 2026, entre las 10:30 y las 13:00 horas, en la Sala Ágora de CaixaBank. El evento contará con aforo limitado y reunirá a expertos de distintos ámbitos para analizar los desafíos que plantea el entorno online para los compradores.

La jornada comenzará con la recepción de asistentes a las 10:00 horas, seguida de la atención a medios gráficos a las 10:15 y la apertura institucional a las 10:30, que correrá a cargo de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social. El acto estará presentado y moderado por la periodista Piedad Guillén Parra.

Cartek del evento

Cartek del evento / L.O.

A las 10:45 horas tendrá lugar la primera mesa redonda, titulada “Riesgos emergentes en el entorno digital: fraudes, IA y plataformas”, en la que participarán el inspector jefe Jorge Pérez, jefe de la Sección UDEV de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, y David Fernández Gómez, director y CEO de la agencia La Calle es Tuya y experto técnico en inteligencia artificial aplicada a estrategias creativas y de marketing empresarial.

Posteriormente, a las 11:35 horas, se desarrollará la segunda mesa redonda bajo el título “El consumidor digital: derechos, vulnerabilidades y nuevas asimetrías”, con la participación de María Dolores Petit Lozano, directora regional de CaixaBank en Murcia, y Andrés Marín Salmerón, jurista especializado en Derecho del Consumo y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Murcia.

Programa del evento

Programa del evento / L.O.

La jornada continuará con un debate y turno de preguntas a las 12:15 horas, en el que los asistentes podrán plantear cuestiones a los ponentes. La clausura, prevista para las 12:45, estará a cargo de Alberto Sánchez Campillo, director general de Consumo. El encuentro finalizará con un cóctel a las 13:00 horas.

Noticias relacionadas

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Región de Murcia, CaixaBank y el diario La Opinión de Murcia, y tiene como objetivo analizar los riesgos y desafíos que plantea la digitalización —como el fraude, el uso de la inteligencia artificial o la protección de los derechos del consumidor— en un contexto cada vez más tecnológico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
  2. Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
  3. Vuelve la nieve a la Región de Murcia: la Aemet activa la alerta amarilla para este viernes
  4. Más de 20 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia
  5. Adiós al aparcamiento frente a la lonja de Cabo de Palos en Cartagena
  6. Arrancan las interrupciones de tráfico en la A-7 a su paso por la Región de Murcia con un corte total este jueves
  7. Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia para el mes de marzo
  8. Premios Laik 2026 a la creación de contenidos en la Región de Murcia

Aguas de Murcia celebra el talento femenino y la inclusión en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Nadia Jaity: "Las mujeres estamos en primera línea cuando ocurren crisis climáticas y migraciones forzosas"

La Asamblea pide autorizar un insecticida contra la plaga del pulgón que amenaza cítricos y hortalizas

La Asamblea pide autorizar un insecticida contra la plaga del pulgón que amenaza cítricos y hortalizas

Marín pide en la Conferencia Sectorial de Educación igualdad de condiciones entre los docentes de centros públicos y concertados

Marín pide en la Conferencia Sectorial de Educación igualdad de condiciones entre los docentes de centros públicos y concertados

La UMU inaugura el Rincón 'Huellas del Deporte' como reconocimiento al mérito y la excelencia deportiva

La UMU inaugura el Rincón 'Huellas del Deporte' como reconocimiento al mérito y la excelencia deportiva

Murcia analizará los retos y peligros de los consumidores ante la era digital

Murcia analizará los retos y peligros de los consumidores ante la era digital

Canarias lanza una 'ganga' para sus mayores: vacaciones en Murcia con todo incluido por 150 euros

Canarias lanza una 'ganga' para sus mayores: vacaciones en Murcia con todo incluido por 150 euros

El antiguo hospital Los Arcos en Santiago de la Ribera será un hotel de 4 o 5 estrellas

Tracking Pixel Contents