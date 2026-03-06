Evento
Murcia analizará los retos y peligros de los consumidores ante la era digital
La Federación de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ThaderConsumo organiza una jornada informativa el 12 de marzo en la que expertos debatirán los desafíos que plantea el entorno online para los compradores
La Federación de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ThaderConsumo ha organizado una jornada informativa titulada 'Los consumidores ante la era digital: retos y peligros', que se celebrará el jueves 12 de marzo de 2026, entre las 10:30 y las 13:00 horas, en la Sala Ágora de CaixaBank. El evento contará con aforo limitado y reunirá a expertos de distintos ámbitos para analizar los desafíos que plantea el entorno online para los compradores.
La jornada comenzará con la recepción de asistentes a las 10:00 horas, seguida de la atención a medios gráficos a las 10:15 y la apertura institucional a las 10:30, que correrá a cargo de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social. El acto estará presentado y moderado por la periodista Piedad Guillén Parra.
A las 10:45 horas tendrá lugar la primera mesa redonda, titulada “Riesgos emergentes en el entorno digital: fraudes, IA y plataformas”, en la que participarán el inspector jefe Jorge Pérez, jefe de la Sección UDEV de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, y David Fernández Gómez, director y CEO de la agencia La Calle es Tuya y experto técnico en inteligencia artificial aplicada a estrategias creativas y de marketing empresarial.
Posteriormente, a las 11:35 horas, se desarrollará la segunda mesa redonda bajo el título “El consumidor digital: derechos, vulnerabilidades y nuevas asimetrías”, con la participación de María Dolores Petit Lozano, directora regional de CaixaBank en Murcia, y Andrés Marín Salmerón, jurista especializado en Derecho del Consumo y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Murcia.
La jornada continuará con un debate y turno de preguntas a las 12:15 horas, en el que los asistentes podrán plantear cuestiones a los ponentes. La clausura, prevista para las 12:45, estará a cargo de Alberto Sánchez Campillo, director general de Consumo. El encuentro finalizará con un cóctel a las 13:00 horas.
La iniciativa cuenta con la colaboración de la Región de Murcia, CaixaBank y el diario La Opinión de Murcia, y tiene como objetivo analizar los riesgos y desafíos que plantea la digitalización —como el fraude, el uso de la inteligencia artificial o la protección de los derechos del consumidor— en un contexto cada vez más tecnológico.
