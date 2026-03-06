Marín pide en la Conferencia Sectorial de Educación igualdad de condiciones entre los docentes de centros públicos y concertados

La bajada de la ratio en las aulas de la Región de Murcia es una realidad desde que comenzó su implantación hace tres años. La reducción del número de alumnos por aula, pasando de 25 a 22 alumnos, ya está completada en el segundo ciclo de Educación Infantil y el próximo curso 2026-2027 se iniciará en primero de Primaria.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, participó hoy en la Conferencia Sectorial de Educación, celebrada por el Ministerio en Madrid, y apoyó las demandas de sus homólogos de las comunidades autónomas con gobiernos del Partido Popular de crear un grupo de trabajo para estudiar el contenido del anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo, que establece la reducción de la ratio y regula la jornada lectiva del profesorado. El grupo de trabajo debatirá el contenido de la nueva normativa, la financiación y los tiempos necesarios para implementarla en la realidad de cada comunidad autónoma.

Marín indicó que en la Región ya se ha completado la reducción del horario lectivo del profesorado, con un acuerdo que se inició en 2023 y que se completó totalmente en 2024, quedando implantado en el curso 2024-2025, que contempla 23 horas lectivas semanales en Educación Infantil y Primaria y 18 horas lectivas para docentes de Secundaria, Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial.

En este sentido, el titular de Educación solicitó en la Conferencia la igualdad de condiciones laborales de los docentes de centros públicos y de centros concertados: “Las comunidades autónomas no estamos dispuestas a asumir medidas sin financiación y sin un calendario de implantación que esté consensuado, máxime cuando estamos hablando de comunidades infrafinanciadas como la Región de Murcia. Las medidas del Gobierno socialista llegan como siempre, tarde, sin financiación, sin diálogo y sin respetar las competencias autonómicas”.

El consejero explicó que “estamos a favor de una bajada de ratio progresiva y planificada; de hecho, estas medidas, tanto la bajada de la radio como la reducción horaria de los docentes, ya han sido implantadas en la Región de Murcia tres años antes de lo previsto en la ley que el Gobierno de España quiere aprobar”.

Para Marín, “es imprescindible el compromiso formal del Ministerio de creación de un grupo de trabajo para consensuar el calendario de implantación de las medidas y obtener la financiación adecuada, ya que es la única vía para llevar a cabo las iniciativas que contempla el anteproyecto de Ley de forma planificada, realista y sostenida. La voz de las comunidades autónomas es imprescindible para alcanzar los acuerdos que necesita la educación. Dudamos de que el Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha sido capaz de lograr ningún acuerdo político importante con las comunidades autónomas, sea capaz de hacerlo en educación”.