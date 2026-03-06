Las directoras de ‘Sorda’, Eva Libertad y Nuria Muñoz, Premio 8M de la Región de Murcia

El Gobierno de la Región de Murcia entregó este viernes los Premios 8 de Marzo en un acto institucional celebrado en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo. Estos galardones reconocen a mujeres y colectivos de la Región que han destacado por su implicación en la defensa de la igualdad de género en distintos ámbitos.

Durante la ceremonia, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, reafirmó el compromiso del Ejecutivo regional con "la dignidad, la libertad y la igualdad real de todas las mujeres". Asimismo, recordó que el 8 de marzo es una jornada para "celebrar lo logrado, pero también para renovar nuestra responsabilidad con todo aquello que aún queda por hacer", subrayando que hombres y mujeres deben contar "con los mismos derechos, las mismas oportunidades y el mismo reconocimiento a su mérito y esfuerzo".

En referencia a las premiadas, López Miras destacó que se trata de "mujeres libres que, como dice el lema regional de este 8 de Marzo, ‘transforman’, impulsan el cambio y han sido y siguen siendo imprescindibles en el desarrollo de nuestra Región".

Galardonadas

El galardón a ‘Mujeres murcianas del año’ fue para las directoras y guionistas Eva Libertad y Nuria Muñoz, responsables de la película Sorda. La distinción reconoce su contribución a visibilizar la diversidad femenina a través de la primera película española protagonizada por una mujer con discapacidad auditiva que afronta la maternidad.

En la categoría de ‘Mujeres destacadas en las entidades sociales’, el premio recayó en la oceanógrafa y doctora en Biodiversidad y Gestión Ambiental Inmaculada Torres, cuya trayectoria la ha convertido en un referente femenino en el ámbito marino-pesquero de la Región.

Asimismo, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia fue distinguido como ‘Colectivo destacado por su trabajo a favor de la igualdad’ por su proyecto ‘Escuelas Rurales de Salud’, una iniciativa que ha convertido las farmacias rurales en redes de apoyo para acercar educación sanitaria y actividades formativas sobre salud femenina a zonas alejadas de los núcleos urbanos.