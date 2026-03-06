La Comunidad busca "multiplicar alianzas empresariales" con EE UU en pleno pulso comercial entre Trump y España

En plena crisis diplomática bajo la amenaza del presidente Donald Trump de romper todas las relaciones comerciales entre Estados Unidos y España (y que ya ha puesto en alerta a las empresas murcianas), la Región de Murcia busca "multiplicar alianzas empresariales" con el país norteamericano.

Para ello se llevó a cabo la visita de una delegación económica e institucional integrada por representantes de Georgia, Misuri, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas y Virginia este jueves a Murcia, promovida por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), la Embajada de Estados Unidos en España y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Innovación (CDTI).

La cita se basó en una agenda de trabajo intensiva orientada a generar oportunidades reales de implantación y cooperación. La consejera, Marisa López Aragón, destacó que "esta iniciativa permite a nuestras empresas dialogar directamente con responsables económicos de algunos de los estados más dinámicos de Estados Unidos, conocer sus incentivos, su estructura productiva y sus prioridades sectoriales" y subrayó que "en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y ajustes arancelarios, la mejor respuesta es reforzar la presencia institucional, diversificar riesgos y acompañar a nuestras empresas en mercados estratégicos".

"La mejor respuesta es reforzar la presencia institucional, diversificar riesgos y acompañar a nuestras empresas" Marisa López Aragón — Consejera de Empresa, Empleo y Economía Social

Durante la sesión, las empresas regionales recibieron una visión especializada sobre las claves jurídicas y estratégicas para expandir actividad en EE UU. Los representantes de cada estado presentaron su propuesta de valor y su entorno económico antes de dar paso a una agenda cerrada de más de 64 reuniones empresariales e institucionales programadas, incluyendo encuentros bilaterales entre compañías de la Región de Murcia y delegados estadounidenses, así como reuniones individualizadas con representantes gubernamentales de los estados participantes.

Con motivo de esta jornada, la consejera mantuvo este viernes por la mañana una reunión con John Coronado, consejero para Asuntos Comerciales de la Embajada de los Estados Unidos en España. Durante el encuentro, López Aragón subrayó que "la actual fragmentación comercial y el endurecimiento de determinadas políticas arancelarias obligan a las regiones a actuar con inteligencia estratégica. No podemos esperar a que el contexto mejore por sí solo, debemos estar presentes, abrir canales de cooperación y generar confianza institucional", añadió.

Precisamente, la jornada celebrada el jueves en el Parque Científico de Murcia pretende "convertir la relación económica con Estados Unidos en una oportunidad de crecimiento estable y de largo recorrido para nuestras empresas", concluyó López Aragón.

"Uno de los principales destinos"

La Región de Murcia exportó durante el pasado año 2025 a Estados Unidos 568 millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 8,5 por ciento respecto a 2024. Este retroceso, en parte vinculado a la política arancelaria y a la volatilidad del comercio internacional, no altera el hecho de que EE UU siga siendo uno de los principales destinos para las empresas de la Región, concretamente el octavo país al que más exporta la Región y el tercero entre los países extracomunitarios.

Además, según datos del Bureau of Economic Analysis (BEA), estados como Texas, que representa en torno al nueve por ciento del PIB estadounidense, Pensilvania, Ohio o Georgia se sitúan entre las economías estatales con mayor peso industrial y tecnológico del país.