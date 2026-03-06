Comprar una vivienda en la Región de Murcia es cada vez más caro: el precio se dispara un 14,4% en solo un año

Nueva o usada... es indiferente. El precio de la vivienda libre en la Región de Murcia sigue sin tocar techo (y con serias dudas de que a corto-medio plazo pueda alcanzarse el pico) creció el pasado año 2025 por encima de la media nacional y se disparó un 14,4%. Representa el segundo mayor aumento por comunidades autónomas tras Castilla y León (15,3%) y Murcia empata junto a Aragón y La Rioja con el mismo porcentaje, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

En concreto, el precio de la vivienda nueva subió una media del 12,3% en la Región en términos interanuales, por encima del conjunto estatal (11,3%) y el de la vivienda usada repuntó un 14,7%, más también que en España, donde el incremento fue del 13,1%.

Tan solo en el último trimestre del pasado año se produjo un aumento del 2,3%

En el cuarto trimestre de 2025, el precio de la vivienda libre aumentó un 2,3% en la Comunidad. El de la vivienda nueva lo hizo un 5,4%, superior a la media estatal (2,5%) y el de la usada un 1,8%, en este caso ligeramente por debajo del conjunto de comunidades (1,9%).

En el conjunto del país, el precio de la vivienda libre se disparó una media del 12,7% el año pasado, 4,3 puntos más de lo que aumentó en 2024 y su mayor repunte desde 2007, cuando subió un 9,8% en plena burbuja inmobiliaria que acabó desembocando en la profunda crisis económica del país.

Doce años al alza

Con la subida de 2025, el precio de la vivienda libre encadena 12 años consecutivos de incrementos. El de 2025 ha sido el más alto de la serie, que se inicia en 2007, y ha más que triplicado, por ejemplo, el experimentado en 2023, que fue del 4%.

El precio de la vivienda nueva subió una media del 11,3% en 2025, también su mayor alza desde 2007, cuando aumentó un 11,9%, y tasa cuatro décimas superior a la de 2024. Con el incremento del año pasado, el precio de la vivienda nueva acumula también 12 ejercicios de alzas. Por su parte, el precio de la vivienda usada se disparó un 12,9% en 2024, también su mayor alza desde 2007, cuando creció un 8,2%. Con este repunte, que supera en casi cinco puntos al de 2024, la vivienda usada también acumula 12 años de subidas.

En el cuarto trimestre de 2025, el precio de la vivienda libre subió un 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior, una décima más que en el trimestre previo y su tasa más elevada desde el primer trimestre de 2007, cuando se superó el 13% de incremento. Con la subida del cuarto trimestre del año pasado, el precio de la vivienda libre acumula 46 trimestres consecutivos de alzas interanuales.