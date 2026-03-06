Podemos, IU y sindicatos exigen a López Miras una nueva estrategia contra la brecha salarial

Podemos Región de Murcia celebró este jueves en Murcia un coloquio abierto que aglutinó a representantes sindicales y políticas murcianas para analizar la situación laboral de las mujeres en la comunidad y exigir medidas efectivas contra la brecha salarial, que en la Región es de las más altas de España.

El encuentro, celebrado en el bar El Sur y enmarcado en las actividades de la semana del 8M, reunió a la secretaria general de UGT, Paqui Sánchez; a su homóloga de CC OO, Teresa Fuentes; a la coordinadora regional de Izquierda Unida, Penélope Luna; y a la diputada regional y portavoz de Podemos en la Asamblea, María Marín.

Las cuatro protagonistas coincidieron en señalar que la desigualdad salarial de las mujeres continúa, en pleno 2026, siendo una realidad estructural que exige, primero, de una respuesta frontal ante las políticas machistas de las patronales empresariales, y segundo, de iniciativas firmes del Ejecutivo regional. Las estadísticas oficiales reflejan que una mujer gana en la Región 5.324 euros menos al año que un hombre en igualdad de condiciones y horarios. La Estrategia autonómica de Eliminación de la Brecha Salarial lleva sin ser renovada por el Gobierno de López Miras desde 2021, pese al incremento de los datos.

Durante el acto, Paqui Sánchez puso el foco en cómo la desigualdad salarial y de oportunidades laborales también se reproduce incluso en sectores históricamente feminizados. “En mi profesión, médico, se podría pensar que no hay brecha salarial porque somos empleados públicos, que una médico mujer gana lo mismo que un médico hombre. Pero eso no es cierto. A pesar de que las mujeres copamos ya el 80% de la sanidad, todas o el 90% de las jefaturas están ocupadas por hombres, con los pluses que ello conlleva”, explicó.

Por su parte, Teresa Fuentes defendió la necesidad de que las políticas contra la desigualdad sean ambiciosas. “Hay una Estrategia contra la brecha salarial de género que se está negociando desde hace años con el Gobierno regional, pero no ha llegado a firmarse por diversos motivos, sobre todo porque somos sindicatos serios, de clase. Se trata de una Estrategia en una de las regiones que tiene la más alta tasa de brecha de España. Exigimos soluciones reales. Tenemos una responsabilidad enorme para lograr medidas que cambien las vidas de las mujeres”, aseveró.

Penélope Luna subrayó que la brecha salarial es la consecuencia final de pequeñas desigualdades de la vida diaria que pasan desapercibidas. “Todo empieza en cómo se reparte el tiempo en nuestras casas, en quién tiene que interrumpir su carrera profesional, en quién se ve obligada a reducir su jornada. Si no hablamos de eso, nos quedamos en la superficie. En la Región de Murcia somos las mujeres las que dedicamos más del doble de tiempo que los hombres a los cuidados. Son las horas invisibles de las mujeres que no cuentan ni contabilizan en ningún sitio”.

María Marín cerró el acto reivindicando el carácter profundamente obrero de la lucha feminista. “Hay muchísimas brechas todavía que solucionar, y la mayoría está, fundamentalmente, en la vida de las mujeres trabajadoras. Para mí el 8M siempre ha sido y será el Día de la Mujer Trabajadora”, concluyó.