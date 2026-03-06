Desde billetes quemados al horno hasta mordidos y con heces de ratón: ¿cuándo te puede cambiar el dinero deteriorado el Banco de España?

Monedas y billetes quemados en un horno por dejar la cartera dentro "por un despiste", fajos que han caído sin querer en una hoguera y se han carbonizado, otros tantos mojados tras haber estado durante años en el interior de una cisterna del váter... "Con el paso de los años todavía nos siguen sorprendiendo los casos surrealistas de gente que acude pidiéndonos si le podemos cambiar el dinero", sostienen a La Opinión Ana María Jerez y Mónica Cerezo, directora en funciones y técnico del Banco de España en Murcia, respectivamente.

Algunas de los 'clásicas' respuestas tras preguntarles a estos clientes, sonrojados en muchos casos, qué ha pasado son que "se los ha comido el perro" o "los ha roto el niño", pero hay muchos más, y cada cual más disparatado.

El trabajo que se realiza de puertas para adentro día tras día también genera anécdotas y quebraderos de cabeza a partes iguales para la veintena de trabajadores que está en las instalaciones de la Gran Vía: "Nos llegó una vez un hombre que, tras discutir con su allegado, rompió todos los billetes que llevaba en plena discusión; luego se arrepintió, y acudió a nosotros para pedirnos el cambio. Otro también dejó unos billetes al lado de la jaula del loro que tenía en casa y, cuando se dio cuenta, estaban troceados", relatan.

Jerez y Cerezo también señalan entre casos que han sido recurrentes a lo largo de los años son los de aquellas personas que descubren, tras la muerte de un familiar, billetes de euros que habían permanecido durante años escondidos en algún lugar de la casa: "Nos los han llegado a presentar mordidos por los ratones y con heces".

Objetivo: recomponer el 'puzle'

En muchos de estos casos los propios trabajadores que están en la sede ubicada en Gran Vía de Murcia intentan recomponer el 'puzle' y comprobar que el billete podría cambiarse por otro siempre y cuando se demuestre que es verdadero y que no ha sufrido un deterioro tan extremo. Por fortuna, tienen habilidad para poder poner cada trozo en su sitio y, en cuestión de minutos, volver a juntar todos los trozos.

Así, respecto al nivel del deterioro que presenten, aseguran que el Banco de España los cambiará siempre que se conserve más de la mitad de la superficie original del billete o se pueda demostrar que la parte faltante ha sido destruida, por ejemplo, en un incendio (se hace con el objetivo de evitar el fraude, ya que si fuera posible cambiar cualquier fragmento, alguien podría cortar un billete en dos partes y tratar de cambiar cada mitad por separado), explican.

En cuanto a aquellos que llegan directamente extremadamente dañados, muchos de ellos acaban siendo enviados a los laboratorios de la sede central en Madrid para su análisis: allí se hace un peritaje, se reconstruyen los fragmentos más en profundidad, se determina si es auténtico y si cumple las condiciones para ser canjeado (aunque esto se demore bastante en el tiempo, puede tardar meses).

Cabe recordar que los billetes de euro están fabricados con fibras de algodón al 100%, lo que les da una gran resistencia: "Pueden soportar humedad, lavados en lavadora o incluso cierto grado de calor sin destruirse completamente, algo que sería imposible si estuvieran hechos de papel", indica Cerezo.