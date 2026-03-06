La Asamblea pide autorizar un insecticida contra la plaga del pulgón que amenaza cítricos y hortalizas

La Asamblea Regional aprobó este jueves por unanimidad una moción del PP que reclama al Gobierno central que autorice de forma excepcional el uso de determinados productos fitosanitarios para combatir la plaga de pulgón que afecta a miles de hectáreas del sureste y el campo murciano La iniciativa busca permitir insecticidas ya utilizados en otros países europeos, con el objetivo de evitar "pérdida de competitividad y de empleos en el sector primario".

El diputado popular Jesús Cano llevó el asunto a la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, donde alertó del avance de la plaga, que golpea especialmente a cultivos hortícolas y cítricos. En su intervención defendió la autorización del insecticida espirotetramato, permitido en países como Alemania, Portugal, Italia, Francia, Grecia o Eslovenia. Según aseguró, su uso “no entraña riesgo para la salud humana ni para el medio ambiente”.

Jesús Cano, diputado del Grupo Parlamentario Popular, este viernes en la Asamblea Regional. / Asamblea

Mientras tanto, el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, mantuvo esta semana un encuentro con representantes de Fecoam, COAG, Proexport y Apoexpa para analizar la situación. Tras la reunión, Lucas lamentó que la consejera de Agricultura, Sara Rubira, "no haya actuado hasta que la plaga se ha extendido por distintos cultivos" y haya esperado a este momento para pedir la activación de mecanismos de emergencia.

El delegado denunció que la falta de gestión autonómica vuelve a perjudicar a los agricultores, aunque se comprometió ante el sector agroalimentario a trasladar "de inmediato" la situación al Ministerio y a reclamar la adopción de medidas excepcionales para frenar el avance del pulgón.