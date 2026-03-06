El antiguo hospital Los Arcos en Santiago de la Ribera será un hotel de 4 o 5 estrellas

El antiguo hospital Los Arcos, en Santiago de la Ribera (San Javier), será un “hotel de calidad” de 4 o 5 estrellas y no “otra cosa”, ha remarcado el diputado del PP en la Asamblea Regional Carlos Albaladejo. La Comunidad ya informó el pasado 23 de febrero de que había adscrito al Instituto de Turismo (Itrem) el inmueble para destinarlo a uso hotelero, el mismo que tuvo en su origen.

Este viernes la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua ha debatido una moción de Virginia Martínez (Vox) para que el Gobierno regional inicie un procedimiento de disposición y aprovechamiento del centro por enajenación, concesión demanial o derecho de superficie para incorporar el inmueble al mercado “sin imponer un uso específico”.

Martínez ha recalcado que no quiere más torres en la zona, por lo que el inmueble tendrá que tener una altura en línea con la colindante, de 2 o 3 plantas, y ha aceptado una enmienda socialista que pide que se dé prioridad y mayor valoración a las propuestas que incorporen actividades públicas de tipo cultural, deportivo o social, entre otros.

Sin embargo, el PP se ha opuesto argumentando que “los vecinos quieren un hotel, no dúplex ni apartamentos de lujo para unos pocos”, ha recalcado Albadalejo, quien ha añadido que “el pueblo lo ha dejado claro en manifestaciones y plenos: exige un alojamiento que reactive la economía y el empleo, no un negocio inmobiliario para minorías u otra cosa”.

El rechazo de la moción, que solo ha contado con el respaldo del PSOE, ya que el PP y Podemos-IU/V-AV han votado en contra, ha llevado a la votación de la enmienda a la totalidad presentada por esta coalición, cuya portavoz, María Marín, ha propuesto convertirlo en residencia pública de ancianos “anteponiendo el bien común de la ciudadanía a una enajenación o concesión a intereses privados inmobiliarios u hoteleros”, pero se ha opuesto el resto de grupos y ha decaído.

Por otro lado, Marín ha formulado una moción para que el Gobierno regional modifique el proyecto de la autovía de conexión de la 7 en Santomera con la comarca del Mar Menor para sustituir la circunvalación sur de ese municipio por la norte prevista desde 2011.

El PP y Vox han votado en contra y el PSOE se ha abstenido, por lo que ha sido rechazada.

Según Marín, lo ocurrido con este proyecto es “un culebrón de vergüenza” en el que “se ha engañado a las gentes de Santomera” con “falsas promesas”.

“Exigimos el tramo oeste soterrado, como reclaman los vecinos”, ha dicho antes de recordar que la circunvalación sur se ha encontrado con la oposición de vecinos y colectivos medioambientalistas y de defensa de la huerta por el “gravísimo impacto negativo e irreversible” sobre el patrimonio histórico y natural de la huerta tradicional, así como sobre las viviendas del barrio del Trinquete y el colegio Fuensanta Caravaca.

A ello se une el alto riesgo de inundación con una nueva barrera artificial que “podría tener consecuencias catastróficas en caso de una dana”.