Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis en VoxRafa MirBanco de EspañaAparcamiento BarriomarCarrera de la MujerNieve Murcia
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

San Javier

El antiguo hospital Los Arcos en Santiago de la Ribera será un hotel de 4 o 5 estrellas

La Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua ha rechazado una moción de Vox que pretendía limitar el uso del inmueble: "Será un hotel de calidad y no otra cosa"

Imagen del antiguo hotel Los Arcos antes de su reconversión en hospital

Imagen del antiguo hotel Los Arcos antes de su reconversión en hospital / CARM

Alba Marqués

EFE

El antiguo hospital Los Arcos, en Santiago de la Ribera (San Javier), será un “hotel de calidad” de 4 o 5 estrellas y no “otra cosa”, ha remarcado el diputado del PP en la Asamblea Regional Carlos Albaladejo. La Comunidad ya informó el pasado 23 de febrero de que había adscrito al Instituto de Turismo (Itrem) el inmueble para destinarlo a uso hotelero, el mismo que tuvo en su origen.

Este viernes la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua ha debatido una moción de Virginia Martínez (Vox) para que el Gobierno regional inicie un procedimiento de disposición y aprovechamiento del centro por enajenación, concesión demanial o derecho de superficie para incorporar el inmueble al mercado “sin imponer un uso específico”.

Martínez ha recalcado que no quiere más torres en la zona, por lo que el inmueble tendrá que tener una altura en línea con la colindante, de 2 o 3 plantas, y ha aceptado una enmienda socialista que pide que se dé prioridad y mayor valoración a las propuestas que incorporen actividades públicas de tipo cultural, deportivo o social, entre otros.

Sin embargo, el PP se ha opuesto argumentando que “los vecinos quieren un hotel, no dúplex ni apartamentos de lujo para unos pocos”, ha recalcado Albadalejo, quien ha añadido que “el pueblo lo ha dejado claro en manifestaciones y plenos: exige un alojamiento que reactive la economía y el empleo, no un negocio inmobiliario para minorías u otra cosa”.

El rechazo de la moción, que solo ha contado con el respaldo del PSOE, ya que el PP y Podemos-IU/V-AV han votado en contra, ha llevado a la votación de la enmienda a la totalidad presentada por esta coalición, cuya portavoz, María Marín, ha propuesto convertirlo en residencia pública de ancianos “anteponiendo el bien común de la ciudadanía a una enajenación o concesión a intereses privados inmobiliarios u hoteleros”, pero se ha opuesto el resto de grupos y ha decaído.

Por otro lado, Marín ha formulado una moción para que el Gobierno regional modifique el proyecto de la autovía de conexión de la 7 en Santomera con la comarca del Mar Menor para sustituir la circunvalación sur de ese municipio por la norte prevista desde 2011.

El PP y Vox han votado en contra y el PSOE se ha abstenido, por lo que ha sido rechazada.

Según Marín, lo ocurrido con este proyecto es “un culebrón de vergüenza” en el que “se ha engañado a las gentes de Santomera” con “falsas promesas”.

“Exigimos el tramo oeste soterrado, como reclaman los vecinos”, ha dicho antes de recordar que la circunvalación sur se ha encontrado con la oposición de vecinos y colectivos medioambientalistas y de defensa de la huerta por el “gravísimo impacto negativo e irreversible” sobre el patrimonio histórico y natural de la huerta tradicional, así como sobre las viviendas del barrio del Trinquete y el colegio Fuensanta Caravaca.

Noticias relacionadas

A ello se une el alto riesgo de inundación con una nueva barrera artificial que “podría tener consecuencias catastróficas en caso de una dana”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
  2. Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
  3. Vuelve la nieve a la Región de Murcia: la Aemet activa la alerta amarilla para este viernes
  4. Más de 20 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia
  5. Adiós al aparcamiento frente a la lonja de Cabo de Palos en Cartagena
  6. Arrancan las interrupciones de tráfico en la A-7 a su paso por la Región de Murcia con un corte total este jueves
  7. Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia para el mes de marzo
  8. Premios Laik 2026 a la creación de contenidos en la Región de Murcia

El antiguo hospital Los Arcos en Santiago de la Ribera será un hotel de 4 o 5 estrellas

Comprar una vivienda en la Región de Murcia es cada vez más caro: el precio se dispara un 14,4% en solo un año

Comprar una vivienda en la Región de Murcia es cada vez más caro: el precio se dispara un 14,4% en solo un año

Préstamos de hasta 25.000 euros para madres que quieran regresar al mundo laboral

Préstamos de hasta 25.000 euros para madres que quieran regresar al mundo laboral

La murciana Vision.app, en el Top 3 de los premios del Mobile World Congress con su tecnología para medir la vista desde el móvil

La murciana Vision.app, en el Top 3 de los premios del Mobile World Congress con su tecnología para medir la vista desde el móvil

Las directoras de ‘Sorda’, Eva Libertad y Nuria Muñoz, Premio 8M de la Región de Murcia

Las directoras de ‘Sorda’, Eva Libertad y Nuria Muñoz, Premio 8M de la Región de Murcia

Entrega de los ‘Premios 8 de marzo de la Región de Murcia’

La Comunidad busca "multiplicar alianzas empresariales" con EE UU en pleno pulso comercial entre Trump y España

La Comunidad busca "multiplicar alianzas empresariales" con EE UU en pleno pulso comercial entre Trump y España

Planes para el fin de semana en la Región: desde el Entierro de la Sardina histórico hasta los carruajes de época en Cartagena

Planes para el fin de semana en la Región: desde el Entierro de la Sardina histórico hasta los carruajes de época en Cartagena
Tracking Pixel Contents