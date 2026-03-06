Antelo, suspendido e inhabilitado por Vox tras la apertura de un expediente disciplinario

El Comité de Garantías de Vox, órgano interno independiente del partido, ha incoado un expediente disciplinario contra José Ángel Antelo por los hechos y manifestaciones realizadas desde que, el pasado 26 de febrero, la dirección le planteó dejar la presidencia del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia.

Como medida cautelar, y "por la especial gravedad de los hechos", Antelo ha quedado suspendido de sus derechos como afiliado e inhabilitado para ejercer o desempeñar cualquier cargo o función en el partido o en representación de Vox. Entre otros efectos, la decisión incluye su inhabilitación como vocal del Comité Ejecutivo Nacional.

Desde finales de febrero, Vox vive una crisis interna en la Región tras la retirada de apoyos a José Ángel Antelo y el pulso con la dirección nacional. Según fuentes del partido justifican el relevo por la sospecha de gestiones ante el Ayuntamiento de Cartagena para favorecer la legalización y urbanización de unos terrenos vinculados a una mercantil en la que figura como socia su esposa, además de quejas internas por presuntas injerencias en la política municipal.

Antelo niega esas acusaciones y ha reclamado una rectificación mediante un burofax, advirtiendo de acciones judiciales si no se retiran. Desde el Ayuntamiento de Cartagena también han asegurado que no consta ningún contacto directo o indirecto para influir en asuntos urbanísticos.

En paralelo, el Comité de Garantías ha dado por concluido este jueves el expediente disciplinario abierto a Javier Ortega Smith y ha acordado su expulsión del partido y la pérdida de su condición de afiliado. La resolución considera que incurrió en una ·infracción muy grave· al negarse a cumplir un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional que ordenaba el cambio de portavocía en el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

Vox acusa a Antelo de vulnerar la confidencialidad interna

El Comité de Garantías de Vox ha abierto un expediente disciplinario contra el dirigente murciano tras una serie de actuaciones que, según fuentes del partido, vulneran los principios de unidad y lealtad interna de la formación. Desde que tuvo conocimiento de su posible relevo como presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia, Antelo habría iniciado, según estas fuentes, una "escalada de declaraciones públicas, mensajes en redes sociales y filtraciones interesadas" destinadas a mantener su posición y cuestionar las decisiones de la dirección nacional.

Desde el partido consideran que estas actuaciones también habrían quebrantado el deber de confidencialidad al divulgar comunicaciones internas con la cúpula de la organización. Esta situación, añaden las mismas fuentes, provocó la dimisión en bloque de los otros cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Murcia y derivó posteriormente en el cese de Antelo como portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea Regional por decisión de los ocho diputados restantes de la formación. Según Vox, esos parlamentarios denunciaron además presiones por parte de Antelo para rebelarse contra las decisiones del partido.

Sobre la acusación de la firma electrónica

La formación también reprocha al dirigente murciano haber acusado públicamente a los diputados regionales de falsificar su firma electrónica en el escrito registrado en la Asamblea para formalizar su relevo como portavoz. Vox sostiene que esa acusación es falsa y precisa que el documento fue firmado "de puño y letra" por los diputados, utilizándose la firma electrónica del grupo parlamentario (de la que es titular el portavoz) únicamente para su registro telemático, tal y como exige el procedimiento de la Cámara.

Ante la repercusión de estas acusaciones, indican desde el partido, el nuevo portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, compareció ante los medios acompañado por el resto de diputados para defender la legalidad del proceso y reivindicar la decisión adoptada. Según indican desde Vox, posteriormente, los ocho parlamentarios celebraron una nueva reunión y firmaron un acta en la que se ratificaban, sin votos en contra, en su decisión de expulsar a Antelo del grupo parlamentario, acuerdo que volvió a comunicarse formalmente a la Asamblea.

Acusaciones "graves y falsas" contra Vox en los medios de comunicación

Las fuentes de Vox consultadas también critican las intervenciones públicas de Antelo en distintos medios de comunicación, en las que, a su juicio, habría realizado acusaciones "graves y falsas" contra el partido, sus dirigentes y el proyecto político de Vox.

Estas actuaciones motivaron que la Secretaría General del partido trasladara el caso a los órganos disciplinarios correspondientes.

El caso Ortega Smith y la portavocía en Madrid

En paralelo, Vox también ha actuado contra Javier Ortega Smith. Según explican las mismas fuentes, el origen del conflicto se remonta al pasado 16 de febrero, cuando el secretario general comunicó al Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid el cambio de portavocía acordado por unanimidad por el Comité Ejecutivo Nacional, órgano competente para adoptar esta decisión. La negativa de Ortega Smith a acatar esa resolución derivó en la apertura de un expediente disciplinario que finalmente ha concluido con su expulsión del partido.