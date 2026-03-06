Aguas de Murcia celebra el talento femenino y la inclusión en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Aguas de Murcia se reafirma como un motor de equidad y diversidad. La compañía ha implementado una estrategia para impulsar la presencia y el desarrollo profesional del talento femenino, articulando su compromiso en una serie de acciones concretas.

Un Marco Estratégico para la equidad

El compromiso con la igualdad no es una mera declaración de intenciones, sino una política activa. Aguas de Murcia cuenta con una Política de Equidad Corporativa, refrendada por la Dirección, cuyos valores llegan a todos y cada uno de los procesos.

El pilar de esta estrategia es el III Plan de Igualdad, en vigor desde el 8 de noviembre de 2022. Este plan, acordado con la representación legal de los trabajadores, se enfoca en la monitorización de indicadores y un ambicioso cronograma de actuación. Además, la empresa ha dado un paso firme hacia la inclusión de la diversidad sexual y de género, firmando en octubre de 2025 un acuerdo para implementar medidas en cumplimiento de la Ley 4/2023, para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, integrado en el Convenio Colectivo.

Atracción y fomento del talento femenino

Para corregir la subrepresentación femenina en el sector, Aguas de Murcia se ha centrado en acciones específicas para atraer candidatas. Entre estas se encuentran procesos inclusivos, en los que la compañía utiliza lenguaje inclusivo e imágenes no sexistas en sus procesos de selección, publicitando sus vacantes con énfasis en la flexibilidad laboral para atraer la atención de las mujeres; o la colaboración con la educación, manteniendo contactos con institutos de FP para promover la incorporación de mujeres mediante prácticas en áreas donde históricamente han estado subrepresentadas.

Además, se hace promoción STEM a través de la participación activa en encuentros y eventos para fomentar las habilidades en Ciencias, Tecnología, Energía y Matemáticas en niñas y mujeres, destacando su rol en eventos como la Semana de la Ciencia y del Agua, los Premios E-Woman y el Encuentro STEM.

Formación, protocolos y conciliación

El apoyo a la plantilla se articula a través de la formación y la facilitación de la vida personal y laboral, posible gracias a una formación en Igualdad al 100%, en la que la totalidad de la plantilla ha recibido formación específica en igualdad, incluyendo módulos sobre lenguaje neutro, prevención de la violencia de género, nuevas masculinidades y sensibilización sobre la discapacidad.

También se firmaron, en octubre de 2023, los III Protocolos de Acoso Sexual y Laboral que, como novedad, abordan el ‘Acoso por medios telemáticos’ y actualizan la definición de acoso por razón de sexo para incluir referencias a la identidad de género, así como la conciliación efectiva, con la que Aguas de Murcia ofrece una jornada anual de 1.512 horas efectivas, jornada intensiva en verano, Semana Santa y Navidad, permisos de asuntos propios, ayudas por estudios y guarderías, y opciones de teletrabajo.

Un dato notable que resalta la efectividad de estas medidas es que el 100% de las mujeres de la organización disfruta de jornada completa, sin necesidad de reducciones.

Un entorno seguro y comprometido socialmente

Más allá de sus trabajadoras, Aguas de Murcia extiende su compromiso a la ciudadanía a través de puntos violeta, convirtiéndose la sede principal de la empresa en uno de ellos, con personal de atención al público formado y señalización como un entorno seguro para víctimas de violencia de género.

También ofrece apoyo a trabajadoras víctimas de violencia de género a través de un acuerdo específico, firmado en 2022, que contempla medidas de apoyo como reserva de plazas de aparcamiento, ayuda económica por mudanza, movilidad nacional, modificación de horario y ayudas para tratamiento psicológico.

Aguas de Murcia, además, colabora activamente con asociaciones como SIFU, UCAMPacitas, Astrapace y Columbares para la integración de colectivos desfavorecidos. La campaña #Contigo promueve la digitalización de colectivos vulnerables. Sus oficinas de atención al cliente han sido adaptadas a criterios de accesibilidad universal, lo que le ha valido el Sello Bequal+.

Aguas de Murcia reitera su firme compromiso por seguir ayudando en la construcción de una empresa y una sociedad más justa, equitativa e inclusiva para todas las personas.