50 años defendiendo a muerte al campo murciano

En la Región de Murcia, donde la tierra se trabaja con paciencia, ingenio y una relación casi íntima con el agua, las organizaciones agrarias han sido mucho más que meros interlocutores del sector. Han sido refugio, altavoz y punto de encuentro para miles de agricultores y ganaderos que han construido su vida alrededor de la tierra. Durante medio siglo, COAG-IR Región de Murcia ha representado esa voz colectiva del campo: una organización que ha acompañado a generaciones enteras en la defensa de sus derechos, sus recursos y su modo de vida. Cincuenta años después de su nacimiento, la Coordinadora celebra su trayectoria con la mirada puesta en los retos que siguen marcando el futuro del campo murciano.

Ese espíritu de reivindicación y compromiso fue el hilo conductor del VIII Congreso Ordinario de COAG-IR Región de Murcia, un encuentro que, además de renovar la dirección de la organización, sirvió para conmemorar medio siglo de defensa del sector agrario.

Medio siglo de lucha por el campo

El presidente de COAG-IR en la Región de Murcia, José Miguel Marín, recordó durante el congreso el camino recorrido por la organización desde su fundación. Un recorrido marcado por la defensa constante de los agricultores y ganaderos murcianos.

"Es un congreso ordinario, el octavo, pero tiene una connotación muchísimo más importante, que es el 50 aniversario de COAG Iniciativa Rural", explicó. Durante la jornada se rindió homenaje a los fundadores de la organización y se repasó la trayectoria de una entidad que hoy representa a miles de explotaciones agrarias en la región. Marín destacó el arraigo que ha alcanzado la organización en el territorio y su papel como instrumento de defensa del sector: "Hoy tenemos una implantación muy importante en la Región de Murcia. Miles y miles de explotaciones agrarias tienen cobertura con COAG-IR y seguimos con la misma ilusión que el primer día", afirmó.

Reelegido al frente de la organización, el presidente aseguró asumir la responsabilidad "con todo el gusto y como un auténtico honor", reiterando el compromiso de la entidad con el campo murciano. "Seguiremos defendiendo esta digna profesión como forma de vida, como lo hemos hecho durante estos 50 años".

El presidente regional, Fernando López Miras, saluda al presidente de COAG en la Región, José Miguel Marín, a su llegada a la Asamblea en Santomera. / CARM

Ayudas para el relevo generacional

El acto de clausura contó con la presencia del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, quien anunció una nueva convocatoria de ayudas para jóvenes agricultores y ganaderos dotada con 10,3 millones de euros. La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

El jefe del Ejecutivo regional subrayó la importancia de asegurar el relevo generacional en el campo: "Nuestro sector primario alimenta a medio mundo, pero tenemos que ser conscientes de que el relevo generacional es imprescindible". En los últimos años, recordó López Miras, el Gobierno regional ha impulsado tres convocatorias de ayudas que suman cerca de 20 millones de euros, permitiendo la incorporación de más de 500 jóvenes a la actividad agraria. Solo en la última convocatoria se apoyó a 245 nuevos agricultores y ganaderos.

El presidente también destacó medidas destinadas a fomentar la presencia femenina en el sector, con ayudas adicionales para mujeres que se incorporen al frente de explotaciones agrarias.

López Miras, con parte de la directiva de COAG durante el acto en el que también se ha celebrado los 50 años de la Coordinadora. / L.O.

PAC, seguros y plagas: los desafíos del sector

El congreso abordó además algunos de los grandes retos que afronta el campo murciano, entre ellos la reforma de la Política Agraria Común (PAC). López Miras defendió una financiación suficiente y adaptada a las características de la región. "La PAC presentada por la Comisión Europea no nos vale", afirmó, reclamando un sistema "más flexible, más simple y que priorice a los jóvenes agricultores".

Otro de los asuntos que preocupa actualmente al sector es la proliferación de plagas agrícolas favorecidas por las altas temperaturas y las lluvias. En este contexto, el presidente regional pidió al Gobierno central que autorice el uso del fitosanitario Movento para combatir el pulgón, que está afectando a numerosas explotaciones.

El presidente de COAG en la Región de Murcia, José Miguel Marín, en la finca agrícola de Jumilla. / L.O.

El campo como pilar de la democracia

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, también intervino en el congreso, donde destacó el papel de las organizaciones agrarias en la evolución democrática y económica del país.

"COAG nació en 1977, en pleno proceso de reformas y democratización de nuestro país, y ha crecido de manera paralela a nuestra democracia", recordó. Lucas subrayó que el sector agrario ha sido clave para la cohesión social y territorial de España y agradeció el compromiso de agricultores y ganaderos ante los grandes retos actuales, como el cambio climático o la despoblación rural.

El delegado recordó además algunas medidas impulsadas por el Gobierno de España para apoyar al sector, entre ellas 139 millones de euros para modernización de regadíos, más de 25 millones para paliar los efectos de la sequía y la guerra en Ucrania y el incremento del presupuesto de los seguros agrarios, que ha pasado de 211 millones en 2018 a 315 millones.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, durante su intervención en la Asamblea de COAG. / L.O.

Agua, rentabilidad y competencia: las grandes batallas del campo murciano

Durante estas cinco décadas, COAG-IR ha mantenido una agenda reivindicativa centrada en los principales problemas que afectan al sector agroalimentario regional. Uno de los ejes fundamentales es el acceso al agua, especialmente la defensa del Trasvase Tajo-Segura, considerado vital para el regadío del sureste español. La organización agraria ha denunciado reiteradamente los posibles recortes en los caudales trasvasables, que podrían alcanzar hasta un 50 %, lo que supondría un riesgo grave para la viabilidad de numerosas explotaciones agrícolas.

COAG también reclama soluciones estructurales al déficit hídrico, como un mayor desarrollo de la desalación a precios asequibles, la interconexión de infraestructuras hidráulicas y la mejora de la gestión del agua en la cuenca del Segura.

A estas demandas se suman otras preocupaciones del sector:

El incremento de los costes de producción ,

, La necesidad de precios justos para los productos agrícolas,

para los productos agrícolas, La simplificación de la burocracia vinculada a la PAC,

La injusta competencia internacional derivada de acuerdos comerciales.

En los últimos años, estas reivindicaciones han dado lugar a movilizaciones y protestas del sector en toda España, en las que las organizaciones agrarias han exigido políticas que garanticen la rentabilidad y la continuidad de las explotaciones familiares.

Mirando al futuro

Cincuenta años después de su nacimiento, COAG-IR Región de Murcia sigue siendo una de las principales organizaciones profesionales agrarias de la comunidad. Independiente y reivindicativa, continúa trabajando por la rentabilidad del sector, la sostenibilidad del sistema agroalimentario y la seguridad alimentaria.

Noticias relacionadas

Para sus responsables, el objetivo sigue siendo el mismo que inspiró a sus fundadores: asegurar que la agricultura y la ganadería sigan siendo una forma de vida digna para quienes trabajan la tierra. Porque, como recordó José Miguel Marín al cerrar el congreso, detrás de cada explotación hay generaciones enteras que han aprendido a amar el campo. Y esa historia —hecha de esfuerzo, lágrimas, sangre, raíces y futuro— sigue escribiéndose cada día en la huerta y en los campos de la Región de Murcia.