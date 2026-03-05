Vuelve la nieve a la Región de Murcia: la Aemet activa la alerta amarilla para este viernes

Parecía que la nieve le había dicho adiós a la Región de Murcia, pero piensa hacer una visita más al menos hasta que llegue el tiempo primaveral. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en una nueva actualización de sus pronósticos, ha alertado sobre un aviso amarillo para este viernes, que indica una bajada en la cota de nieve.

Además de anunciar que varios municipios de la Comunidad se pintarán de blanco, la Aemet ha activado otros dos avisos en el mapa regional, uno naranja y otro amarillo, ambos por fenómenos costeros adversos. Esta actualización se debe a la desaparición de Regina y a la llegada de una nueva borrasca que trae consigo fuertes rachas de viento y mucha inestabilidad temporal.

"Se esperan hasta 2 centímetros de nieve"

El meteorólogo de la Aemet destinado en Murcia José Antonio Parodi ha explicado a este periódico los planes que tiene la nieve en la Región para la jornada del viernes, 6 de marzo. El experto asegura que durante las franjas de 12.00 a 18.00 y de 18.00 a 00.00 horas la nieve aparecerá en la zona del Noroeste.

Según la misma fuente, la cota de nieve bajará hasta los 1.200 metros, sembrando de blanco los techos de la Región de Murcia. A su vez, ha recordado que el aviso amarillo por nevadas está establecido de 12.00 a 00.00 horas, con un porcentaje del 100% en Moratalla y un 90% en Caravaca de la Cruz.

De acuerdo con Parodi, en los 'techos' del Noroeste, Los Odres (aprox. 1.378 m), Inazares (1.350 m) y Cañada de la Cruz (1.300 m), situadas cerca del Macizo de Revolcadores, "se esperan 2 centímetros de nieve".

"Avisos de olas de hasta 5 metros"

De la montaña nos vamos a la playa, puesto que los avisos activados por la Aemet afectan a la periferia regional. Según la agencia, el Campo de Cartagena y Mazarrón están bajo aviso naranja por fuertes rachas de viento del suroeste de hasta 50 y 70 km/h y olas de 3 a 5 metros.

Por otro lado, también está activado una alerta amarilla en el litoral de Lorca y Águilas, de las 10.00 a las 00.00 horas y con intervalos de viento de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 metros.