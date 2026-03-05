Gobierno regional y PP piden "responsabilidad" a Vox para no echar a perder los acuerdos alcanzados con Antelo

Evitar que la grave crisis interna de Vox en la Región de Murcia afecte a las negociaciones que venía manteniendo con el PP. Esta es la máxima ahora mismo del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno regional ante los últimos movimientos de Abascal, que han terminado con José Ángel Antelo desterrado de todos cargos orgánicos que ostentaba.

"Confío en que esta maniobra política no tenga consecuencias sobre la política regional", dijo el portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, este jueves en la Asamblea Regional, añadiendo que "es el momento de la responsabilidad de todos". Según él, "ante una crisis interna tan grave como está viviendo el partido Vox, lo que debe primar siempre es el interés público y el interés de los ciudadanos de la Región de Murcia".

Segado afirmó que "el compromiso de Antelo era mantener los acuerdos" alcanzados ya con el PP, entre ellos, aquellos que afectan a la Ley de Vivienda asequible. Como ya adelantó La Opinión, el anteproyecto elimina definitivamente el 'cohousing' y el 'coliving', y permite fraccionar los impuestos añadidos a la compra de inmuebles. En este sentido, los 'populares' esperan ahora que el nuevo interlocutor designado, Rubén Martínez Alpañez, no rompa las negociaciones y que no caigan en saco roto todos los avances conseguidos.

El portavoz también se refirió a la crisis en el Gobierno municipal de Cartagena, ya que al concejal de Vox Diego Salinas se le han retirado las competenciastras pedir la baja del partido, en solidaridad con Antelo. "Cuando un partido vive una crisis tan profunda como la que está viviendo Vox en la Región de Murcia, que está afectando a concejales, que está afectando al grupo parlamentario, yo creo que es, insisto, el momento de la responsabilidad, de poner por delante de todo el interés de los ciudadanos", explicó.

Antelo, este jueves en las oficinas del Grupo Parlamentario Vox. / Marcial Guillén (EFE)

Segado recordó que son siete los municipios en donde están gobernando conjuntamente PP y Vox y yo lo que confía es que "esos siete gobiernos sigan siendo gobiernos estables como lo han sido hasta ahora, sigan siendo gobiernos responsables y sigan siendo gobiernos que funcionan y que sirven a los ciudadanos que eligieron que el Partido Popular y Vox formaran esos gobiernos de coalición".

"Espero que esta guerra interna que está viviendo Vox en la Región de Murcia no se traslade a los gobiernos municipales más allá de alguna anécdota. Confío de verdad en que Vox sea capaz de contener esa sangría que parece que están viviendo en determinados ayuntamientos", agregó.

Los consejeros Marisa López y Marcos Ortuño comparecieron este jueves tras el Consejo de Gobierno. / J. F. C.

El dirigente del PPRM calificó de "triste" la situación que está viviendo Antelo, "un diputado apartado de la disciplina de un partido habiendo sido el candidato, portavoz y vicepresidente del Gobierno".

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, reconoció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que los Presupuestos de 2026 o la Ley de Vivienda Asequible son cuestiones "mucho más importantes que las situaciones internas de los partidos políticos". Por este motivo, como Segado, hizo un "llamamiento a la responsabilidad".

"Creo que el interés general de la Región de Murcia y de los ciudadanos de esta tierra, pues lógicamente ha de estar por encima de la situación interna de cada partido", subrayó.

"No ha habido una negociación más allá de alguna conversación" sobre los Presupuestos de 2026

Sobre, los Presupuestos, que ya llevan más de dos meses de retraso, indicó que "no ha habido una negociación más allá de alguna conversación", pero sí que afirmó que la Ley de Vivienda estaba "muy avanzada"

"Insisto, creo que es importante apelar a ese interés general porque es muy importante que la Región de Murcia pueda tener Presupuestos o pueda tener una nueva Ley de Vivienda Asequible", reiteró.

Sobre el panorama en el Ayuntamiento de Cartagena, se limitó a asegurar que "está funcionando con normalidad".

Antelo sigue como portavoz de forma oficial

Mientras tanto, en el Parlamento murciano, el exlíder provincial de Vox en la Región de Murcia continúa como portavoz del partidodespués de que la Mesa de la Cámara no se haya reunido este jueves antes del pleno de control al Gobierno para tramitar su expulsión del grupo parlamentario. La Mesa sí se reunió el día anterior, horas antes de la sesión plenaria, para analizar dos escritos: uno presentado en nombre del Grupo Parlamentario Vox solicitando la sustitución de Antelo como portavoz, y otro remitido por el propio Antelo en el que aseguraba que no había firmado el documento registrado por su formación.

Tras estudiar ambos textos, la Mesa acordó no dar trámite a la solicitud presentada por Vox al considerar que no cumplía los requisitos exigidos.