Vox acusa a Antelo de tráfico de influencias para beneficiar a su mujer y él amenaza con ir a los tribunales

La crisis de Vox en la Región de Murcia, lejos de decrecer, se enmaraña cada día más. Tras sacarle de la dirección regional y de la Portavocía del grupo parlamentario en la Asamblea Regional, desde Madrid aseguran que forzaron su salida tras tener conocimiento de que habría hecho gestiones ante el Ayuntamiento de Cartagena para beneficiar a su esposa con la urbanización de unos terrenos inundables no legalizados.

Según han asegurado a EFE fuentes del partido, una llamada procedente de Cartagena alertó a la dirección nacional sobre el supuesto interés particular de Antelo en la legalización y urbanización de un suelo propiedad de la empresa AISU Home S.L., con domicilio social en Los Alcázares y en la que aparecen como socias al 50% la mujer de Antelo y la portavoz del partido en el Ayuntamiento de esa población marmenorense, Susana Peláez.

Le recriminan su injerencia en la política municipal, "algo que no está permitido en los estatutos"

Esa llamada, añaden las mismas fuentes, actuó como "detonador" de la retirada de su apoyo al entonces líder regional, que ya estaba siendo observado desde hacía un tiempo por las "numerosas quejas llegadas desde diferentes municipios" por su forma de entender la Presidencia territorial. En este sentido, le acusan de injerencia en la política municipal, "algo que no está permitido en los estatutos" de Vox.

Como ejemplo, citan las reuniones que mantuvo con la directiva del Real Murcia al margen del grupo municipal en el ayuntamiento de la capital para las obras de la ciudad deportiva.

Denuncian que el centro de formación de la Fremm que impulsó no es más que un "chiringuito de la CEOE"

También critican su "deslealtad" al partido al propiciar, en su etapa como vicepresidente de la Comunidad Autónoma, la construcción de un centro de formación de la patronal del metal Fremm en Cartagena con una subvención de seis millones de euros. "Ese supuesto centro de formación resulta ser un chiringuito de la CEOE que promovió un íntimo amigo suyo", según las fuentes, que añaden que Antelo tenía un modo de operar concreto: "Dividía al grupo y se metía en medio si un concejal no accedía a sus chanchullos".

Critican además las formas "impropias" de representar al partido a través de la "ostentación": "Se desplazaba en una furgoneta negra, con chófer, escolta y un séquito".

Antelo manda un burofax

Poco después de que esta información saliera a la luz, el propio José Ángel Antelo negó haber intervenido para favorecer los negocios de su mujer. "Mi esposa es libre y tiene autonomía propia para trabajar o participar empresarialmente como y dónde le plazca, evidentemente yo no he intervenido ni tengo esa capacidad de intervenir para favorecer sus posibles negocios", ha expresado el exlíder regional de Vox en su cuenta de X.

Además, amenaza con llevar a la dirección nacional de Vox ante la Justicia si no rectifica: "Requiero a la dirección nacional para que rectifique o tendrán que acreditar sus acusaciones ante la justicia", escribió textualmente.

En el burofax enviado a su la sede de Vox en Madrid, al que ha tenido acceso La Opinión, Antelo subraya que las afirmaciones del partido distribuidas a la prensa a través de la Agencia EFE "son rotundamente falsas, carecen de soporte objetivo y constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor" del expresidente de Vox en la Región.

Así, recalca que acusar a un político en activo de beneficiar ilícitamente a su esposa, así como atribuirle "chanchullos", "corruptelas" e "injerencias" constituye una imputación de "comportamientos gravemente deshonrosos y potencialmente ilícitos que lesiona directamente su dignidad y reputación cuando tales afirmaciones carecen de fundamento objetivo suficiente".

Estas son las razones por las que exigen una rectificación de la formación de Santiago Abascal. "En caso contrario, nuestro mandante interpondrá sin más dilación las acciones judiciales oportunas", advierten.

En declaraciones a este periódico, Antelo asegura que el papel de su mujer en las empresas no es más que el de una "simple accionista". "Ella es administrativa de una empresa de automoción. Es todo falso", asegura. Visiblemente molesto con estas informaciones, asegura que la dirección nacional deberá justificar las afirmaciones vertidas sobre su esposa, una mujer que "en la vida ha sido administradora".

Incluso, niega conocer al concejal de Urbanismo de Cartagena al que, se supone que presionó para beneficiar a su mujer.

Nueva gestora

Sobre la demanda anunciada por Antelo por usurpación de identidad y falsedad documental en el escrito registrado en la Asamblea Regional para su relevo en la Portavocía, las mismas fuentes de EFE subrayan que no tendrá ningún recorrido porque la firma es del grupo parlamentario.

La dirección nacional de Vox tiene previsto reunirse a partir del 20 de marzo para nombrar una gestora que dirija la organización territorial de la Región de Murcia hasta el nombramiento de un nuevo presidente.