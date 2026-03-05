La ruptura comercial de Trump pone en jaque 568 millones en ventas para la Región

Imposición de aranceles, presiones políticas para dejar fuera del marco de la Unión Europea a España y, la última de todas, romper «todas las relaciones comerciales» que existan entre ambos países. La enésima amenaza lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a encender las alarmas de la economía regional y de las empresas murcianas que compran y venden sus productos.

La ‘bomba’ la lanzaba el presidente de la mayor potencia mundial a última hora de este martes cuando aseguraba que España ha pasado a ser un socio «terrible» para Estados Unidos después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se negase a que las tropas del Ejército estadounidense usasen las bases españolas de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) de cara a la guerra que mantiene junto a Israel contra Irán en Oriente Próximo desde el pasado fin de semana.

"Hago lo que quiera con ellos"

«Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo el comercio», llegó a decir Trump durante su intervención. "La posición de España se resume en cuatro palabras, 'no a la guerra'", le contestó este mismo miércoles durante su comparecencia el jefe del Ejecutivo español.

Los empresarios murcianos llevan ya desde el año pasado sorteando los distintos avisos intimidatorios lanzados por el líder político mundial pero… ¿cuánto les perjudicaría ante un hipotético ‘embargo’ comercial y aludir a una abrupta ruptura en los negocios que venían manteniendo ambos países?

Podría suponer unas pérdidas aproximadas de 568 millones de euros en ventas para más de 4.800 empresas de la Región, si se tiene en cuenta el dinero que los negocios murcianos ‘captaron’ en exportaciones durante todo el año 2025, según las estadísticas del comercio exterior español (Datacomex) del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Igualmente, en el caso hipotético de que se cortase el envío de productos procedentes del país estadounidense, unas 587 empresas murcianas dejarían de recibir los productos que compraron por 1.293 millones de euros el pasado año.

Dependencia esencial

Los datos del Portal Estadístico de la Región de Murcia (Crem) evidencian un hecho: necesitamos más nosotros de ellos que ellos de nosotros a pesar de que la cifra millonaria de productos que se envían desde la Región con destino a EE UU no es nada desdeñable.

La dependencia que tiene la economía regional y sus empresas de lo que produce Estados Unidos como proveedor es esencial: según el ránking de importaciones por países (con datos anuales provisionales recogidos en el Crem), Estados Unidos es el primero en la lista con estos 1.293 millones de euros, lo que equivale al 9,26% del total importado de todos los países del mundo a los que ‘compra’ la Región.

La Región importó durante el año pasado estos 1.293, concentrados sobre todo en combustibles y aceites minerales, que, con 911 millones, representan más del 70% de la cantidad total. A continuación destacan la compra de cereales (147 millones) o de semillas oleaginosas y plantas industriales (132 millones).

Siguiendo con las importaciones, en segundo lugar aparece México, con 1.262 millones (9,04%), y en tercera posición China, con 1.170 (8,38%). Completan el ‘top 5’ otros dos países que podrían estar comprometidos por la guerra en el Golfo Pérsico como es Irak (992 millones y un 7,10%) y Arabia Saudí (990 millones y un 7,09%).

Especias, golosinas, zumos, pescados y mariscos congelados son las principales ventas al país

En conjunto, estos cinco primeros proveedores suman el 40,87% de las importaciones regionales, una concentración que revela el peso de los grandes flujos internacionales en la cesta de compras de la economía murciana. Respecto a las ventas a Estados Unidos, estas representan tan solo el 4,14% del total del volumen exportador de las empresas murcianas a los países del mundo, según el ranking anual provisional de exportaciones por países.

El dato sitúa al país de Trump como el octavo destino de las exportaciones murcianas, en una clasificación dominada por los socios europeos que demandan, sobre todo, frutas, verduras y hortalizas de nuestra tierra. Especias, golosinas y productos azúcares, zumos y congelados son año tras año las principales partidas que exportan las empresas murcianas a Estados Unidos.

Por delante de EE UU figuran en el ‘top 5’ Alemania (1.717 millones y un 12,50% del total) y Francia (1.715 millones y otro 12,50%), seguidas de Países Bajos (1.233 millones y casi un 9%), Reino Unido (945 millones y un 6,7%) o Italia (910 millones y un 6,63%.

Aun así, la cifra estadounidense destacaría por dos motivos: primero, por su volumen absoluto, que lo coloca como principal destino fuera del entorno europeo y mediterráneo dentro de la parte alta del ranking; y, segundo, porque supera a otros mercados tradicionalmente relevantes en el comercio regional como Bélgica (492 millones y un 3,58%), entre otros.

Lo que más se vende y se compra a Estados Unidos EXPORTACIONES Especias: 85 millones de euros Golosinas: 78,5 millones de euros Zumos: 71 millones de euros Pescados y mariscos congelados: 41,5 millones de euros Hortalizas: 39,17 millones de euros Resto de bebidas (no zumos): 38,67 millones de euros IMPORTACIONES

Combustibles y aceites minerales: 912 millones de euros

Cereales: 147 millones de euros

Semillas oleaginosas y plantas industriales: 131,9 millones de euros

Materias plásticas: 49,5 millones de euros

Máquinas y aparatos mecánicos:9,94 millones de euros

"Nada que ofrecernos"

Las continuas referencias desde hace meses a poder seguir imponiendo aranceles y otros gravámenes o tomar medidas más duras como los embargos Trump la ha hecho repetidamente desde que el Alto Tribunal le desautorizó a imponer aranceles apelando a una ley de emergencia económica.

El presidente estadounidense, durante su intervención este martes, también llegó a decir que «España no tiene nada que ofrecernos que necesitemos más allá de su fabulosa gente. Tienen un gran pueblo, pero no tienen un gran liderazgo».