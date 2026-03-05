Rubira al PSOE por el informe de los metales pesados: "Están causando un gran daño a los agricultores del Campo de Cartagena"

La polémica por el estudio sobre la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena volvió este jueves a la Asamblea Regional con un debate especialmente duro entre el Grupo Parlamentario Socialista y la consejera de Agricultura, Sara Rubira. La interpelación socialista sobre el procedimiento para reclamar la devolución de una subvención de 293.035 euros concedida a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) derivó en un intenso intercambio de acusaciones que evidenció el clima político cada vez más tenso en torno a este asunto.

El caso —sobre el que ya se han publicado informaciones y que incluso ha sido llevado a la Fiscalía por Podemos— gira en torno al estudio encargado por la Consejería en 2023 al grupo de investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas (Garsa), liderado por el investigador Ángel Faz, para analizar la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena y elaborar mapas sobre posibles contaminaciones por metales pesados.

Durante el debate, la portavoz socialista Carmina Fernández elevó el tono y acusó al Gobierno regional de ocultar información relevante. "La interpelación no nace ni de un rumor ni de una exageración, nace de un hecho concreto", afirmó al inicio de su intervención, recordando que fue la propia Consejería la que aprobó en Consejo de Gobierno la subvención directa para realizar el estudio.

El PSOE acusa a Rubira de mentir

Fernández centró buena parte de su intervención en cuestionar la versión ofrecida por la Consejería sobre el informe. Según afirmó, Rubira aseguró inicialmente que el estudio no existía y posteriormente cambió su argumento. "Usted dijo primero que el informe no existía y lo dijo por escrito", señaló la diputada, en referencia a dos órdenes de la Consejería de febrero de 2026 en las que se indicaba que el trabajo "no se ha realizado y entregado". Sin embargo —recordó— días después la propia universidad aseguró públicamente que el estudio sí se había elaborado y entregado en mayo de 2025."

"¿Qué esconde el informe para que que haya mentido de forma tan descarada?", pregunta Carmina Fernández

A juicio del PSOE, ese cambio de versión evidencia un intento de ocultar los resultados. "Primero escondió el estudio porque no le gustaba el resultado; cuando le preguntan, niega que exista y cuando la UPCT le saca los colores, intenta desacreditarlo”, afirmó. En su réplica, Fernández fue aún más contundente y, tras pedir en reiteradas ocasiones su dimisión, preguntó directamente: "¿Qué esconde el informe que es tan grave que usted es capaz de mentir de esta forma tan descarada?".

Parte del contenido del estudio ha trascendido en las últimas semanas. Según mapas elaborados por el equipo investigador y difundidos por asociaciones y grupos políticos, en suelos agrícolas del Campo de Cartagena se habrían detectado concentraciones elevadas de metales pesados como plomo, cadmio, zinc y cobre. Las cartografías señalan parcelas con niveles especialmente altos de estos elementos, en zonas próximas a la sierra minera de Cartagena-La Unión, lo que algunos expertos relacionan con aportes históricos de origen minero-metalúrgico. Lo que no está claro y nadie ha confirmado hasta ahora es si esos niveles pueden afectar a la seguridad tanto de los trabajadores agrícolas como a los productos, algo que desde el PSOE advierten que es "potencialmente posible".

Los mapas señalan niveles altos de plomo, cadmio zinc y cobre en el Arco Sur del Mar Menor

Rubira niega ocultación y habla de "alarmismo"

La consejera de Agricultura rechazó las acusaciones y defendió que el procedimiento responde únicamente a cuestiones técnicas relacionadas con la justificación de la subvención. Rubira aseguró que el expediente de reintegro se inició porque "la documentación aportada no reunía los requisitos formales y metodológicos exigidos". Según explicó, esas condiciones estaban recogidas en el decreto que regulaba la concesión de la ayuda. "La Consejería colaboró financieramente en un estudio de la UPCT por su interés público para que se realizase con una serie de requisitos reflejados en la normativa", señaló.

De acuerdo con su explicación, al no haberse acreditado plenamente esas condiciones se inició el procedimiento previsto en la legislación de subvenciones, que actualmente se encuentra en fase de alegaciones por parte de la universidad.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando la consejera acusó al PSOE de generar alarma y advirtió del impacto que estas declaraciones pueden tener en el sector agrícola del Campo de Cartagena.

"No es conveniente alarmar ni confundir. No saben el daño que están causando al sector con esas afirmaciones", afirmó. Rubira subrayó que los agricultores cumplen con todas las normativas y lamentó que el debate político esté poniendo en cuestión la calidad de los productos agrícolas de la Región. "Lo peor de todo es poner en tela de juicio el trabajo que realizan nuestros productores de frutas y hortalizas", reprochó la consejera, que incluso alertó de que algunas empresas ya están solicitando certificados adicionales para seguir trabajando con explotaciones de la zona.