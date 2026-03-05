Robos, baches y falta de seguridad: el aparcamiento del Campus de la UMU, en el punto de mira estudiantil

Cientos de alumnos del Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia (UMU), en El Palmar, salían este jueves de sus clases a las 11.00 de la mañana, pancartas en mano, para dirigirse al acceso del aparcamiento universitario, donde protagonizaron una protesta por las malas condiciones del terreno debido a las intensas lluvias y la falta de seguridad en el entorno.

Durante la concentración, alumnos de los grados de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia y Odontología exigieron al rector, José Luján, soluciones a una situación que vienen sufriendo desde principio de curso y que llega a afectar a los cerca de 3.000 estudiantes universitarios que a diario hacen uso de este espacio de estacionamiento.

'Rector, escucha, el campus está en lucha', 'Fui a revisión y acabé en el desguace', 'Lo básico no se negocia' y 'Entre duna y socavón, mi coche acaba en rehabilitación' fueron algunos de los lemas utilizados por los estudiantes para llamar la atención sobre una situación que les tiene al límite y para la cual no han recibido respuesta, pese a haber presentado más de 1.500 quejas y más de un centenar de documentos gráficos sobre el problema el pasado mes de noviembre en la sesión ordinaria del Claustro Universitario, tal y como explica a La Opinión Elena Carrizo, delegada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia.

Concentración de estudiantes en la UMU. / L.O.

Durante la concentración en el campus denunciaron de nuevo "el estado de abandono, inseguridad y falta de capacidad del mismo", una situación que afecta diariamente a estudiantes, docentes y personal de administración y servicios.

Un riesgo para vehículos y conductores

Según detallan, el aparcamiento del Campus de Ciencias de la Salud presenta numerosos baches, zonas intransitables y acumulaciones de agua cuando llueve, además de un terreno gravemente deteriorado, "lo que supone un riesgo constante para los vehículos y conductores".

Los representantes de los alumnos lamentan que hasta el momento no se haya ofrecido una solución acorde y eficaz. La única medida planteada, dicen, ha sido el relleno de los huecos con tierra como actuación provisional, una intervención claramente insuficiente, ya que, tras cada episodio de precipitaciones, los baches reaparecen, perpetuando el problema.

Estado del aparcamiento de Ciencias de la Salud. / L.O.

Elena Carrizo señala que al mal estado del terreno se suman los problemas de seguridad. "Los estudiantes denuncian episodios de robos, actos vandálicos y una alarmante falta de seguridad, agravada por la deficiente iluminación y la ausencia de medidas de vigilancia adecuadas, lo que convierte el aparcamiento en un espacio especialmente inseguro en horarios nocturnos", afirman.

La delegada de Medicina lamenta la falta de soluciones y cree que la situación preelectoral no ayuda, ya que perciben una especie de 'vacío de poder' en la UMU que prevén que no se solucione hasta la llegada del nuevo rector o rectora.

Preguntados por las quejas de los alumnos y la concentración de este jueves, la UMU no se pronuncia.