Educación
Robos, baches y falta de seguridad: el aparcamiento del Campus de la UMU, en el punto de mira estudiantil
Cientos de alumnos se concentran para exigir soluciones ante el mal estado del estacionamiento de Ciencias de la Salud
Cientos de alumnos del Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia (UMU), en El Palmar, salían este jueves de sus clases a las 11.00 de la mañana, pancartas en mano, para dirigirse al acceso del aparcamiento universitario, donde protagonizaron una protesta por las malas condiciones del terreno debido a las intensas lluvias y la falta de seguridad en el entorno.
Durante la concentración, alumnos de los grados de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia y Odontología exigieron al rector, José Luján, soluciones a una situación que vienen sufriendo desde principio de curso y que llega a afectar a los cerca de 3.000 estudiantes universitarios que a diario hacen uso de este espacio de estacionamiento.
'Rector, escucha, el campus está en lucha', 'Fui a revisión y acabé en el desguace', 'Lo básico no se negocia' y 'Entre duna y socavón, mi coche acaba en rehabilitación' fueron algunos de los lemas utilizados por los estudiantes para llamar la atención sobre una situación que les tiene al límite y para la cual no han recibido respuesta, pese a haber presentado más de 1.500 quejas y más de un centenar de documentos gráficos sobre el problema el pasado mes de noviembre en la sesión ordinaria del Claustro Universitario, tal y como explica a La Opinión Elena Carrizo, delegada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia.
Durante la concentración en el campus denunciaron de nuevo "el estado de abandono, inseguridad y falta de capacidad del mismo", una situación que afecta diariamente a estudiantes, docentes y personal de administración y servicios.
Un riesgo para vehículos y conductores
Según detallan, el aparcamiento del Campus de Ciencias de la Salud presenta numerosos baches, zonas intransitables y acumulaciones de agua cuando llueve, además de un terreno gravemente deteriorado, "lo que supone un riesgo constante para los vehículos y conductores".
Los representantes de los alumnos lamentan que hasta el momento no se haya ofrecido una solución acorde y eficaz. La única medida planteada, dicen, ha sido el relleno de los huecos con tierra como actuación provisional, una intervención claramente insuficiente, ya que, tras cada episodio de precipitaciones, los baches reaparecen, perpetuando el problema.
Elena Carrizo señala que al mal estado del terreno se suman los problemas de seguridad. "Los estudiantes denuncian episodios de robos, actos vandálicos y una alarmante falta de seguridad, agravada por la deficiente iluminación y la ausencia de medidas de vigilancia adecuadas, lo que convierte el aparcamiento en un espacio especialmente inseguro en horarios nocturnos", afirman.
La delegada de Medicina lamenta la falta de soluciones y cree que la situación preelectoral no ayuda, ya que perciben una especie de 'vacío de poder' en la UMU que prevén que no se solucione hasta la llegada del nuevo rector o rectora.
Preguntados por las quejas de los alumnos y la concentración de este jueves, la UMU no se pronuncia.
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
- Más de 20 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia
- Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
- Adiós al aparcamiento frente a la lonja de Cabo de Palos en Cartagena
- Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%
- Vuelve la nieve a la Región de Murcia: la Aemet activa la alerta amarilla para este viernes
- Arrancan las interrupciones de tráfico en la A-7 a su paso por la Región de Murcia con un corte total este jueves