Polvo sahariano en la Región: varias comarcas están en alerta con valores de calidad del aire muy desfavorables

La Región de Murcia se encuentra este jueves bajo los efectos de una intrusión de polvo sahariano que ha provocado un notable deterioro de la calidad del aire y ha llevado a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor a activar el Nivel 3 de alerta en varias comarcas del territorio.

Según ha informado el Gobierno regional, los valores de calidad del aire se sitúan entre extremadamente desfavorable y desfavorable en gran parte de la comunidad autónoma debido al incremento de las partículas en suspensión PM10 y PM2,5, procedentes de masas de aire de origen africano que afectan al sureste peninsular.

En concreto, el Nivel 3 de alerta se ha declarado en las comarcas del Guadalentín, Valle del Segura y Campo de Cartagena, mientras que las zonas del Noroeste y el Altiplano permanecen en Nivel 1 de información.

Los datos de la Red de Calidad del Aire reflejan niveles elevados de contaminación en distintas estaciones de medición. En la ciudad de Murcia, por ejemplo, los sensores de San Basilio, Ronda Sur y Alcantarilla registraban a media mañana valores de PM10 superiores a 120 µg/m³, con una calificación global de muy desfavorable. La situación más preocupante se registraba en Lorca, donde los niveles alcanzaban los 116 µg/m³ de PM10 y 46,9 µg/m³ de PM2,5, con una valoración de extremadamente desfavorable.