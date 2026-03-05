Pedreño recoge el guante de los médicos para suavizar el conflicto de la huelga

El pasado martes el Sindicato Médico CESM en la Región de Murcia anunciaba haber enviado una carta al consejero de Salud con el objetivo de encontrar soluciones al actual conflicto y mantener una reunión este mes antes de la huelga prevista entre los días 16 y 20 de marzo. El conflicto nació en el ámbito nacional por la falta de acuerdo con el Ministerio de Sanidad en la negociación del Estatuto Marco, pero se trasladó al ámbito autonómico "por los incumplimientos" de los acuerdos alcanzados en 2023 con la Consejería para mejorar la situación de las plantillas de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria, entre otras cuestiones.

El consejero ha respondido a esa petición y parece que recoge el guante tendido por los médicos, lo que podría llevar a un acercamiento. Juan José Pedreño afirma que "nosotros les hemos respondido siempre y también tendemos la mano para que se mantengan esas reuniones y sigamos dialogando, viendo las situaciones que a nosotros nos corresponden y que podríamos ir solucionando".

No obstante, el titular de Salud insiste en que "el problema es estatal y depende del Ministerio de Sanidad, que hace un estatuto sesgado y parcial, no adaptado a las nuevas necesidades".

Pero a poco más de una semana de una nueva convocatoria de huelga, aún no hay fecha para el encuentro: "No hay respuesta y no hay reuniones previstas", afirman desde la organización sindical, tras ser preguntados por La Opinión, mientras que desde la Consejería apuntan que "se le citará próximamente, como se viene haciendo habitualmente".

Principio de acuerdo nacional

El Ministerio de Sanidad anunciaba a mediodía de este jueves un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica para evitar la huelga de médicos contra el estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario, convocada por seis sindicatos durante una semana al mes hasta junio.

El departamento que dirige Mónica García explica los detalles de este acuerdo con el Foro, contenido del texto da un cauce a reivindicaciones de este colectivo, entre ellas, una clasificación profesional nueva, una interlocución directa para tratar sus asuntos laborales, la jubilación anticipada y una mejora de la retribución de las guardias.

En cualquier caso, el acuerdo mantiene el texto de reforma del Estatuto Marco que Sanidad firmó con los sindicatos generalistas (SATSE-FSES, CC. OO., UGT y CSIF), a cuyo proyecto de ley -que tiene ahora que pasar la tramitación parlamentaria- se incorporarán medidas concretas sobre participación profesional, clasificación y reconocimiento de la penosidad, consensuadas con el Foro.

La huelga se mantiene

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) afirma que la convocatoria de huelga se mantiene, a pesar del acuerdo que ha anunciado el Ministerio de Sanidad con el Foro de la Profesión Médica.

En un comunicado de prensa, CESM sostiene que "no se ha producido ningún cambio en el calendario de movilizaciones que se mantiene fijado para manifestar el rechazo al borrador del Estatuto Marco, por lo que sigue adelante en los mismos términos la convocatoria de huelga nacional de la semana del 16 al 20 de marzo".

El sindicato recuerda que las movilizaciones "son competencia del Comité de Huelga", y por ello, añade: "La única manera de desbloquear el conflicto actual es convocar de manera formal una reunión con el Comité al completo para retomar el diálogo dinamitado el pasado mes de diciembre de modo unilateral por el Ministerio con propuestas concretas sobre las reivindicaciones del colectivo".