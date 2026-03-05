La obesidad, invisible en la historia clínica de los ciudadanos de la Región

La obesidad pasa desapercibida en las historias clínicas de los murcianos, ya que únicamente el 6,2% de los ciudadanos que son atendidos en los centros de salud de Atención Primaria tienen registrado el índice de masa corporal (IMC) en su historial. Esta es una de las conclusiones del estudio 'Evaluación nacional en vida real del impacto económico de la obesidad en el sistema sanitario español (ECC-OS)', promovido por la compañía farmacéutica Lilly, que explora el registro de la obesidad en Atención Primaria en todo el país y que entra a detallar los resultados por territorios.

Mientras que en España, a nivel global, sólo el 10,3% de la población tiene registrado su IMC en la historia clínica y se espapa de este control el 89,7% de los adultos restantes, en Murcia la cifra es mucho menor y se sitúa en el 6,2%, lo que representa algo más de 71.900 adultos atendidos en Atención Primaria. Este dato supone el segundo más bajo por comunidades autónomas, sólo por delante de Madrid, que está en el 4,9%.

La investigación de Lilly también evidencia que sólo la mitad de las personas (54,3%) con un IMC de obesidad (IMC mayor o igual a 30 kg/m2) incluido en su historial tienen un diagnóstico formal de obesidad, lo que supone un infradiagnóstico de la enfermedad, que dificulta su seguimiento y prevención de las complicaciones asociadas. De hecho, de estos registros, la mitad ya incluyen otras enfermedades como hipertensión arterial (49,7%), dislipidemia (47%) o diabetes (24,6%).

"La obesidad es una enfermedad crónica asociada a más de 200 complicaciones de salud", señala Gabriel Cuatrecasas, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y coautor del estudio. "Su correcta identificación y registro en la historia clínica constituye el primer paso para abordarla de forma estructurada, facilitar un diagnóstico precoz y prevenir el desarrollo de patologías asociadas. Las diferencias observadas entre comunidades autónomas reflejan un importante infrarregistro que pone de relieve la necesidad de mejorar su reconocimiento clínico, especialmente considerando la elevada carga asistencial y el impacto económico que conlleva", detalla.

Además, el análisis de los datos constata que ese 9,6% de pacientes de Atención Primaria generó el 17,1% del total de los costes de Atención Primaria derivado de visitas a Primaria y derivaciones a otro especialista.

El IMC y la medición del perímetro de la cintura es una de las medidas indirectas más utilizadas para identificar el exceso de peso y es capaz de reflejar la adiposidad en una mayoría de los casos. Se trata de un valor que se calcula tomando como referencia el peso y la altura del paciente, convirtiéndose en una forma rápida de detección de sobrepeso y en una herramienta fundamental para la prevención desde la atención primaria.