Días festivos
Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia para el mes de marzo
La Comunidad disfrutará de un día inhábil a nivel nacional y dos localidades tendrán su propio festivo local
Entramos de lleno en marzo y con él llega el siguiente festivo nacional que recoge el calendario laboral de la Región de Murcia. Celebrado en todo el país y, por extensión, en el territorio regional, este día inhábil cae en jueves, por lo que si te lo montas bien, puedes hacerte un superpuente.
Atrás queda febrero, un mes que no se caracteriza precisamente por tener importantes festivos. Sin embargo, unas pocas localidades disfrutaron de días inhábiles locales, como fue el caso de Alhama de Murcia, Beniel, Pliego, San Javier y Águilas (con su famoso Carnaval).
Calendario laboral de la Región de Murcia 2026
La Región de Murcia, como el resto de comunidades españolas, combina festivos nacionales y regionales a lo largo de todo el año. Unos cuantos son inamovibles, como es el caso del 1 de enero (Año Nuevo) o el 12 de octubre (Día de la Hispanidad). Otros, por el contrario, cambian de acuerdo al territorio.
Conocer con antelación cuáles serán los próximos días festivos en tu ciudad es muy importante si quieres organizar tus días libres con viajes o cualquier otra actividad. Sobre todo, si necesita cogerte días en el trabajo para convertir festivos aislados en puentes sin fin. Por esta razón, es conveniente que conozcas antes el calendario laboral completo que tiene la Región para 2026:
- 2 y 3 de abril – Jueves y Viernes Santo
- 1 de mayo – Día del Trabajo
- 9 de junio – Día de la Región de Murcia
- 15 de agosto – Asunción
- 12 de octubre – Fiesta Nacional
- 7 de diciembre – Día de la Constitución (Es el domingo, 6 de diciembre, que pasa lunes 7)
- 8 de diciembre – Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre – Navidad
El próximo festivo nacional va dedicado a los padres murcianos
El próximo festivo que se celebrará en la Región de Murcia resulta bastante especial para los padres... y también para los que se llamen José. El 19 de marzo (San José) será el siguiente día inhábil y caerá en jueves.
Cuidado porque si consultas ese 20 de marzo, viernes, con tu jefe y te lo da como libre, podrías crearte un superpuente de 4 días. También conocido como el Día del Padre, esta jornada está vinculada tradicionalmente (aparte de al descanso) a la familia, con celebraciones en muchos hogares y eventos locales.
Después de San José, el calendario laboral queda apuntando a la Semana Santa y ojo, porque es un puente de 4 días donde no tienes que pedir librar a nadie.
Festivos en Águilas y Cartagena
El calendario laboral de la Región de Murcia sonríe en marzo a los municipios de Águilas y Cartagena. Ambas localidades dispondrán del 27 de marzo como día inhábil.
A continuación, podrás comprobar cuál es el próximo día festivo de este año que se celebra en tu municipio:
Festivos en 2026 de todas las localidades de la Región de Murcia
- Abanilla: 4 de mayo y 14 de septiembre
- Abarán: 7 de abril y 28 de septiembre
- Águilas: 17 de febrero y 27 de marzo
- Albudeite: 31 de agosto y 8 de septiembre
- Alcantarilla: 29 de mayo y 15 de septiembre
- Aledo: 27 y 28 de agosto
- Alguazas: 12 de junio y 16 de julio
- Alhama de Murcia: 2 de febrero y 7 de octubre
- Archena: 4 de junio y 1 de septiembre
- Beniel: 2 de febrero y 24 de agosto
- Blanca: 10 de abril y 17 de agosto
- Bullas: 5 y 6 de octubre
- Calasparra: 30 de julio y 8 de septiembre
- Campos del Río: 22 y 24 de junio
- Caravaca de la Cruz: 2 y 4 de mayo
- Cartagena: 27 de marzo y 25 de septiembre
- Cehegín: 10 y 14 de septiembre
- Ceutí: 6 de abril y 22 de julio
- Cieza: 24 de agosto y 8 de septiembre
- Fortuna: 6 de abril y 14 de agosto
- Fuente Álamo: 20 de julio y 28 de agosto
- Jumilla: 6 de abril y 8 de junio
- La Unión: 27 de julio y 7 de octubre
- Las Torres de Cotillas: 7 de abril y 28 de agosto
- Librilla: 21 y 24 de agosto
- Lorca: 8 de septiembre y 23 de noviembre
- Lorquí: 16 de enero y 24 de julio
- Los Alcázares: 6 de abril y 13 de octubre
- Mazarrón: 12 de junio y 17 de noviembre
- Molina de Segura: 22 de enero y 21 de septiembre
- Moratalla: 15 de junio y 29 de septiembre
- Mula: 21 y 23 de septiembre
- Murcia: 7 de abril y 15 de septiembre
- Ojós: 27 y 28 de agosto
- Pliego: 2 de febrero y 8 de septiembre
- Puerto Lumbreras: 7 de julio y 7 de octubre
- Ricote: 20 y 22 de enero
- San Javier: 3 de febrero y 3 de diciembre
- San Pedro del Pinatar: 29 de junio y 16 de julio
- Santomera: 29 de septiembre y 7 de octubre
- Torre Pacheco: 8 de junio y 7 de octubre
- Totana: 7 de enero y 10 de diciembre
- Ulea: 30 de abril y 24 de agosto
- Villanueva del Río Segura: 6 de abril y 16 de julio
- Yecla: 14 de septiembre y 9 de diciembre
