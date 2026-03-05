Joaquín Ángel de Domingo se jubila tras más de dos décadas en el TSJ de Murcia

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha celebrado este jueves el acto de cese por jubilación del magistrado Joaquín Ángel de Domingo Martínez, que pone fin a más de cuarenta años de trayectoria en la carrera judicial, desarrollada en su mayor parte en la Región y marcada, además, por una destacada vocación pedagógica y divulgativa.

De Domingo, que es columnista en La Opinión, inició su labor jurisdiccional en Hellín en 1979 como juez de Distrito. Tras superar la oposición como juez de Primera Instancia e Instrucción, ocupó destinos en Utrera y Orihuela. En 1983, ya como magistrado, fue destinado al juzgado número 1 de Leganés (Madrid), aunque ese mismo año se incorporó a la Región de Murcia, donde ejerció en los juzgados de Primera Instancia de Cartagena y Murcia.

Un momento de la firma del cese del magistrado Joaquín Ángel de Domingo / TSJ

Su carrera dio un salto en 1989, cuando accedió a la Audiencia Provincial de Murcia, con paso por distintas secciones, entre ellas la Sección número 3. Una década después, en 1999, fue nombrado magistrado de la Sala de lo Social del TSJMU, órgano en el que permaneció más de veinte años. En diciembre de 2020 se integró en la Sala de lo Civil y Penal, donde ha desarrollado su última etapa profesional hasta su jubilación.

El TSJ reconoce a De Domingo mentor emérito del programa 'Educar en Justicia'

Una faceta educativa ligada a la Justicia

Más allá de su labor jurisdiccional, el magistrado ha mantenido durante décadas una intensa vinculación con la docencia. Como profesor asociado de la Universidad de Murcia, impartió clase en la cátedra de Derecho Civil durante 27 años. En paralelo, impulsó y coordinó programas de divulgación como 'Educar en Justicia' y 'Juez de Paz Educativo', iniciativas promovidas desde el TSJMU, la Consejería de Educación y el Consejo General del Poder Judicial para acercar el funcionamiento del sistema judicial a los estudiantes y fomentar valores constitucionales, de convivencia y cultura jurídica.

En reconocimiento a esta labor, la Sala de Gobierno del TSJMU lo ha nombrado mentor emérito de futuras ediciones del programa, con el objetivo de mantener su experiencia y conocimiento vinculados a la educación en valores desde la Justicia.

Durante el acto de despedida, el presidente del TSJMU, Manuel Luna Carbonell, agradeció al magistrado “su dedicación, profesionalidad y compromiso con el servicio público a lo largo de toda su carrera”, así como su contribución al fortalecimiento de la confianza ciudadana en la Administración de Justicia.