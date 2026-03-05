La industria alimentaria y las empresas murcianas, en alerta ante la ruptura comercial con EE UU: "No podemos ir como un verso suelto"

«Preocupación», «incertidumbre «y «prudencia». Son las palabras que más se repiten entre los empresarios de la Región de Murcia que se podrían ver afectados por la crisis diplomática entre Estados Unidos y España tras las declaraciones del presidente Donald Trump alertando con romper las relaciones comerciales que el país americano mantiene con España.

Uno de los sectores que podrían verse gravemente golpeados en caso de que se cumpla la amenaza de Trump sería el de las industrias alimentarias. El presidente de la agrupación que engloba a todas estas empresas (Agrupal), Juan Antonio López Abadía, trasladaba este miércoles su «preocupación» por la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus posibles consecuencias para la economía internacional y la actividad de las empresas exportadoras.

López Abadía subrayó que este contexto puede afectar al comercio exterior de la industria alimentaria, un sector con una fuerte vocación exportadora en la Región de Murcia que supera los 3.350 millones de euros y en el que el mercado estadounidense representa un volumen que asciende a más de 350 millones.

Asimismo, la asociación confía en que el diálogo entre los gobiernos de España y Estados Unidos permita preservar unas relaciones comerciales estables y «evitar que las discrepancias en el ámbito político se trasladen al comercio internacional».

La organización espera así una «pronta resolución» del conflicto, que además del grave impacto humanitario puede generar «efectos indirectos en los precios energéticos y en la operativa logística internacional». En este sentido, preocupa especialmente la suspensión de tránsitos por parte de diversas navieras, la redirección de envíos hacia rutas alternativas y el consiguiente aumento de la incertidumbre en las cadenas de suministro.

Juan Antonio López Abadía, presidente de Agrupal. / Juan Carlos Caval

Por su parte, el presidente de la Región, Fernando López Miras, señaló que «cualquier decisión que se tome «puede generar inestabilidad para muchas personas, puestos de trabajo, familias», por lo que hizo un llamamiento a que el Gobierno de España y Pedro Sánchez «por una vez, desde que está gobernando, ejerza esa responsabilidad que desde el momento se le desconoce».

López Miras pidió "prudencia, responsabilidad" en política exterior, donde hay que ir, advirtió, "con pies de plomo" y se posicionó en el bando de Francia, Alemania, Italia. "Si tengo que ponerme en un lado, en un bando, prefiero estar con Francia, con Alemania, con Italia, a estar con los ayatolás. Si tengo que tomar partido en una decisión, prefiero estar con la Unión Europea que con los dictadores iraníes. Si tengo que estar en un lugar, prefiero ser aliado de la Unión Europea, que me apoye Francia, Alemania o Italia y no que me apoye Irán", ha dicho el presidente murciano en Bruselas.

López Miras, en la Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones / CARM

«Nadie puede pensar que ponerse frente a Estados Unidos puede ser bueno para España, salvo Sánchez», aseguraba por su parte la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social. Desde el Gobierno regional apelan a la «prudencia» ante unas declaraciones que, por ahora, son solo una amenaza y no una decisión formal.

En cualquier caso, «no podemos ocultar nuestra preocupación por las consecuencias que tendría una medida de este tipo. Estados Unidos es un socio clave para muchas empresas españolas y también para las de la Región de Murcia, tanto en exportaciones como en inversiones, y una ruptura o restricciones comerciales podrían afectar a empresas, empleo y proyectos de inversión en nuestra región», explican desde el departamento que dirige Marisa López Aragón.

Desde la Consejería volvieron a cargar contra Sánchez, que «le da igual poner en peligro el futuro económico de miles de empresas y la estabilidad de miles de familias por razones puramente ideológicas. Eso no es un presidente de Estado».

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón. / CARM

El presidente de la patronal murciana Croem, Miguel López Abad, se sumaba a la «profunda preocupación» para el mercado regional y nacional de un «aliado natural» como es Estados Unidos ante un conflicto que puede hacer que nuestra economía se resienta.

«Pedimos certidumbre y acciones que vayan en línea con la Unión Europea ante esta situación. España no puede ir como un verso suelto en torno a sus interes personales», dijo López Abad.

Miguel López Abad, presidente de Croem. / L. O.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Murcia mostraba su «inquietud» ante las palabras de Trump y llamaba a la «prudencia a la espera de actuaciones concretas, si es el caso».

La presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryam Fuertes, señaló que «ahora corresponde esperar a la actuación de las instituciones europeas dentro de su marco normativo, dado que las relaciones comerciales de España y de la Región se encuadran en ese espacio, donde confiamos en que prime la racionalidad».

«Por nuestra parte, por supuesto, toca seguir trabajando en diversificar mercados y fortalecer la competitividad de las empresas murcianas en el exterior, entre otras cosas, identificando países alternativos a Estados Unidos que demanden productos similares a los exportados por la Región y también pendientes de la situación en Oriente Medio que está multiplicando la inestabilidad geopolítica», ha apuntado.

La entidad cameral destacó que ya se ha trabajado en el contexto de los vaivenes arancelarios determinados por Donald Trump en su segunda llegada a la Casa Blanca, logrando mantener las relaciones comerciales y minimizando sus efectos. Del mismo modo, la Cámara de Comercio de Murcia forma parte del Comité Aranceles constituido dentro del Observatorio de Internacionalización del Instituto de Fomento (Info), un órgano que ya ha demostrado su eficacia en situaciones como el Brexit o la crisis derivada del conflicto en Ucrania.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryam Fuertes. / Juan Carlos Caval

Por último, el presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Miguel Martínez, aseguró en declaraciones a La Opinión que esta nueva amenaza supone «llover sobre mojado» para los pequeños y medianos empresarios, que ya están soportando la mayor parte del impacto y ven ahora cómo se agrava aún más la situación.

Martínez advirtió que podría tener consecuencias «muy negativas» y directas para el conjunto de la economía regional. «Es un efecto en cascada y resulta preocupante porque todo está estrechamente interrelacionado», señaló, recordando además que Estados Unidos es la primera economía del mundo. «España no es una isla, vivimos en un contexto europeo y ante cualquier respuesta o acción no podemos ir por libres. Tenemos que ir a una con Europa».