Hallan un gran número de pesticidas en dos variedades de manzana vendidas en los supermercados de Murcia

Una investigación de talla europea ha activado todas las alarmas sobre los pesticidas presentes en uno de los alimentos más consumidos en los hogares murcianos: la manzana.

La ONG Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), junto a otras 13 organizaciones del continente, analizaron 59 muestras de manzanas de producción local procedentes de 13 países europeos, incluida España. El resultado, publicado en su página web, arroja una cifra alarmante: el 85% de las muestras contenía residuos de más de un pesticida al mismo tiempo.

Si las manzanas analizadas se comercializaran como alimento procesado para bebés, el 93% de las muestras no superaría los controles legales

En España, las conclusiones del estudio fueron difundidas por la plataforma Hogar sin tóxicos. El informe analizó variedades de esta fruta con mucha presencia en los mercados españoles, entre ellas la Granny Smith y la Royal Gala, ambas cultivadas en la Región de Murcia (esta última tiene un arraigo especial en Cieza), así como la Gala y la Reineta.

De acuerdo con los datos del estudio, cada manzana acumulaba de media tres pesticidas distintos, y algunas llegaban a concentrar hasta siete a la vez. En total, el 93% de las manzanas analizadas presentaba al menos un pesticida.

Un agricultor cosecha una manzana del árbol. / L. O.

España, entre los países con mayor presencia de residuos múltiples

No todos los países presentaron el mismo porcentaje de manzanas con residuos de varios pesticidas a la vez: existen diferencias notables. En ocho de los trece estados analizados, la totalidad de las muestras contenía residuos múltiples.

España se situó junto a Francia e Italia en un escalón inferior, aunque sigue sin ser algo tranquilizador: el 80% de las manzanas españolas analizadas presentaba varios pesticidas simultáneamente. En la otra parte estaba Dinamarca, que registró el porcentaje más bajo, con un 20% de muestras afectadas, seguida de Bélgica con un 50%.

Desde Hogar sin tóxicos se ha puesto el foco, a través de su responsable, Carlos de Prada, en un riesgo que las autoridades sanitarias aún no evalúan de forma sistemática: el denominado "efecto cóctel".

Según De Prada, los organismos reguladores analizan únicamente el riesgo de cada pesticida por separado e ignoran que la exposición simultánea a varios de ellos puede generar un impacto "muy superior" sobre la salud. Ante esta situación, el experto recomienda priorizar el consumo de manzanas ecológicas de proximidad, producidas sin pesticidas sintéticos.

Asimismo, el informe va más allá e identifica que el 71% de las manzanas analizadas estaba contaminado con pesticidas que la propia Unión Europea calificó como altamente tóxicos, incluyéndolos en la categoría de candidatos a la sustitución. A su vez, el 36% de las muestras contenía pesticidas neurotóxicos y el 64% presentaba sustancias PFAS, conocidas por su elevada persistencia en el organismo y el medio ambiente.

Especial preocupación por los niños

El documento guarda una advertencia específica para los más pequeños. Según sus autores, si las manzanas analizadas se comercializaran como alimento procesado para bebés, el 93% de las muestras no superaría los controles legales vigentes para ese tipo de productos.

Un llamamiento a endurecer la regulación europea

A pesar de reconocer los beneficios nutricionales de la manzana, el estudio exige modificaciones profundas tanto en legislación como en los modelos de producción agrícola. Subraya, además, que existen alternativas probadas a los pesticidas tóxicos.

El director ejecutivo de PAN Europe, Martin Dermine, se mostró contundente: "Si las autoridades reguladoras nacionales y de la UE implementaran correctamente la ley, una serie de pesticidas detectados en las manzanas se habrían prohibido hace mucho tiempo".