El Gobierno regional aumentará las ayudas de asesoramiento a empresas exportadoras si Trump cumple su amenaza

El Gobierno de la Región de Murcia ampliará el Cheque de Internacionalización para reforzar el asesoramiento especializado a empresas exportadoras si llega a materializarse la amenaza de la Administración de Donad Trump de "cortar todo el comercio" con nuestro país como respuesta al rechazo de España a que Estados Unidos use las bases de Rota y Morón para atacar Irán.

No es la única medida que tiene en mente la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón. Durante la rueda de prensa celebrada este jueves después del Consejo de Gobierno, adelantó que, si fuera necesario, se pondrán en marcha "medidas de acompañamiento" para facilitar la búsqueda de proveedores alternativos y diversificación de mercados.

El Ejecutivo autonómico cree que están en riesgo "miles de empleos" en la Región

En esta ocasión, como ocurrió cuando Trump amenazó a toda Europa con las nuevas reglas arancelarias, el Gobierno regional se dispone a reunir de nuevo al Comité Aranceles, y ya está elaborando un informe detallado sobre la situación de mercados internacionales estratégicos para empresas murcianas con especial atención a los países del Golfo Pérsico afectados por el conflicto y también de Estados Unidos.

La Comunidad también está evaluando el "posible impacto de esta situación en las ferias internacionales" que están ya comprometidas, así como en misiones comerciales.

"Si esa amenaza comercial llegara a ser real, las consecuencias podrían ser muy graves. Menos exportaciones, menos inversiones, menos competitividad de nuestras empresas, riesgo de miles de empleos", indicó López Aragón, quien puso en valor el trabajo de su Consejería, que "está actuando con responsabilidad, con anticipación y con una actitud claramente proactiva".

España necesita un Gobierno que defienda a sus empresas, que proteja el empleo y que actúe con responsabilidad en este escenario internacional Marisa López Aragón — Consejera de Empresa, Empleo y Economía Social

"Nuestro compromiso es claro: acompañar y respaldar a nuestras empresas para minimizar cualquier posible impacto en nuestra economía. Pero para ello también es imprescindible que el Gobierno de España esté a la altura de las circunstancias. España necesita un Gobierno que defienda a sus empresas, que proteja el empleo y que actúe con responsabilidad en este escenario internacional", sentenció.

Lo que está en peligro

La consejera aprovechó la rueda de prensa para trasladar "un mensaje de prudencia" al Gobierno de España ante la escalada de tensión entre Estados Unidos y España. "No podemos ocultar nuestra preocupación ante la posibilidad de que una ruptura de relaciones comerciales pudiera llegar a materializarse. Estados Unidos es un socio clave, socio comercial clave para la región de Murcia y también para España", afirmó, criticando que el presidente de España esté "dispuesto a asumir riesgos económicos enormes para miles de empresas españolas por razones puramente ideológicas".

López Aragón recordó que desde la Comunidad se exportaron a Estados Unidos productos por valor de 568 millones de euros el año pasado, posicionándose como "el tercer país fuera de la Unión Europea al que más exportamos y también el octavo destino mundial de nuestras exportaciones".

Una escalada en las tensiones comerciales no solo afectaría a lo que vendemos allí, sino también a lo que nuestras empresas compran allí Marisa López Aragón — Consejera de Empresa, Empleo y Economía Social

"Detrás de estas cifras hay empleos y hay familias que dependen de la estabilidad de esas relaciones comerciales", subrayó. En 2025 fueron más de 580 las empresas de la Región de Murcia que exportaron al mercado estadounidense. Por otra parte, las importaciones desde Estados Unidos alcanzaron los 1.293 millones de euros, lo que supone un incremento del 43% con respecto a 2024. "De hecho, Estados Unidos es actualmente el primer país del que importa la Región de Murcia. Esto significa que una escalada en las tensiones comerciales no solo afectaría a lo que vendemos allí, sino también a lo que nuestras empresas compran allí. Y esto tiene consecuencias muy claras", advirtió López Aragón.

"Si se encarecen esos productos o si dejan de estar disponibles, muchas empresas de la región de Murcia tendrían que buscar otros proveedores, otros mercados con previsible subida de costes y precios. Por tanto, hablamos de un impacto directo en la competitividad de nuestras empresas y también en la cadena de producción de muchos sectores de nuestra economía", añadió.

Las empresas de capital estadounidense implantadas en la Región de Murcia generan una facturación de más de 900 millones de euros

Respecto a la inversión, la consejera de Empresa rescató datos de la Unidad de Inversiones del Instituto de Fomento para señalar que, entre 2014 y 2024, la inversión extranjera vinculada a capital estadounidense se ha materializado en nueve proyectos en la Región de Murcia con una inversión de 1.831 millones de euros y la creación de 1290 empleos. "Hablamos de inversiones en sectores estratégicos para nuestra economía, como es el transporte o como son las TIC, actividades que además tienen un alto valor añadido", agregó.

Actualmente, hay catorce empresas regionales que cuentan con filiales en Estados Unidos, que es también uno de los países con mayor presencia empresarial en la Región de Murcia. En concreto, hay cincuenta empresas estadounidenses instaladas aquí de un total de 381 compañías extranjeras, siendo el segundo país con mayor presencia solo por detrás de Reino Unido. "Las empresas de capital estadounidense implantadas en la región de Murcia generan una facturación de más de 900 millones de euros", remarcó.

Con la UE o con Irán

Parafraseando al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, señaló durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que "si a Pedro Sánchez Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, algo evidentemente está fallando". Dando a entender que criticar el inicio de una guerra con Irán supone defender el régimen de los ayatolás, el portavoz del Ejecutivo murciano dijo que "preferimos estar con la Unión Europea antes que con el régimen iraní", y afirmó que "antes que el derecho internacional están los derechos humanos que Irán no protege".

Desde el Palacio de San Esteban consideran que "Pedro Sánchez está utilizando esta situación como una herramienta de propaganda para desviar la atención de un gobierno que no gobierna, y que, además, tiene todos los servicios públicos colapsados". Asimismo, puso como ejemplo, "países como Francia y Alemania", que están defendiendo sus intereses sin confrontar con Estados Unidos".