Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Embargo comercial EEUUObesidad MurciaSello coche MurciaCorte de tráfico A-7Marchas 8MBarrio del Carmen
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Movilidad eléctrica

El Gobierno regional explica en la Asamblea por qué renunció a más fondos para el coche eléctrico

Podemos vincula la decisión a los retrasos en el pago de ayudas mientras el Gobierno regional asegura que no había solicitudes que justificarán más ayudas

España cerró 2025 con 53.072 puntos de recarga instalados, pero muchos siguen sin ser operativos

España cerró 2025 con 53.072 puntos de recarga instalados, pero muchos siguen sin ser operativos / L.O.

Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

La decisión del Gobierno regional de no solicitar una nueva ampliación de fondos del Plan MOVES III llegó este jueves a la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Regional. La portavoz de Podemos, en el Grupo Mixto, María Marín, preguntó al Ejecutivo por qué Murcia ha sido la única comunidad autónoma que renunció a optar a la ampliación aprobada por el Gobierno central en diciembre de 2025.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, defendió la actuación del Ejecutivo regional y explicó que Murcia sí ha recurrido a ampliaciones del programa en dos ocasiones anteriores, por un valor total de 14,5 millones de euros. La tercera ampliación, añadió, no se solicitó porque el plazo para hacerlo finalizaba pocos días después de su publicación y no reunía las condiciones necesarias para justificar la petición. "Una ampliación de crédito debe tener un interés claro, bien por su efecto incentivador o para atender solicitudes pendientes, y no era el caso", sostuvo.

La portavoz de Podemos replicó con dureza y vinculó la decisión a los retrasos en la gestión de las ayudas. Según expuso, a mediados de enero solo se había ejecutado el 36% de los fondos del Moves II y el 7% del Moves III destinados al coche eléctrico. "Da la sensación de que ni siquiera tienen capacidad de pagar las ayudas que ya están resueltas", reprochó, insinuando que la falta de ejecución podría obligar a devolver parte de los fondos.

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, este jueves en la sesión de control.

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, este jueves en la sesión de control. / L.O.

Marín comparó además la situación de Murcia con la de otras comunidades que sí han recibido refuerzos presupuestarios, como Andalucía, Aragón o la Comunidad Valenciana, y advirtió de que la baja implantación del vehículo eléctrico en la Región —apenas un 0,89% del parque móvil de turismos— la sitúa muy por detrás de otros países europeos.

El consejero rechazó las críticas y defendió que la ampliación presupuestaria no es necesariamente un indicador de buena gestión, sino a menudo "de una mala planificación inicial". También atribuyó las dificultades del programa al diseño estatal de las convocatorias y al complejo sistema de subvenciones. Frente a ello, reivindicó la estrategia del Gobierno regional basada en incentivos fiscales.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, el debate sobre el ritmo de ejecución de las ayudas y la implantación de la movilidad eléctrica sigue abierto en la Región, con miles de solicitantes pendientes de la resolución y pago de sus expedientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
  2. Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
  3. Más de 20 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia
  4. Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
  5. Adiós al aparcamiento frente a la lonja de Cabo de Palos en Cartagena
  6. Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%
  7. Un campeón de boxeo y porteros de un pub de Murcia se enzarzan en una discusión que requirió la intervención policial
  8. La 'autovía del bancal' vuelve a su trazado original y recupera el falso túnel para sacar los camiones pesados de Santomera

Toda la FP tiene carácter dual con el nuevo decreto aprobado por el Gobierno regional

Toda la FP tiene carácter dual con el nuevo decreto aprobado por el Gobierno regional

Vox afirma que destituyó a Antelo por supuestas gestiones para beneficiar a su esposa

Vox afirma que destituyó a Antelo por supuestas gestiones para beneficiar a su esposa

El Gobierno regional explica en la Asamblea por qué renunció a más fondos para el coche eléctrico

El Gobierno regional explica en la Asamblea por qué renunció a más fondos para el coche eléctrico

El Gobierno regional aumentará las ayudas de asesoramiento a empresas exportadoras si Trump cumple su amenaza

El Gobierno regional aumentará las ayudas de asesoramiento a empresas exportadoras si Trump cumple su amenaza

Pedreño recoge el guante de los médicos para suavizar el conflicto de la huelga

Pedreño recoge el guante de los médicos para suavizar el conflicto de la huelga

ENCUESTA | ¿Estás de acuerdo con que Vox haya expulsado a Antelo del Grupo Parlamentario?

ENCUESTA | ¿Estás de acuerdo con que Vox haya expulsado a Antelo del Grupo Parlamentario?

Cámaras en las salas de espera de Urgencias: el SMS blinda los 29 SUAP para frenar la agresiones a sanitarios

Cámaras en las salas de espera de Urgencias: el SMS blinda los 29 SUAP para frenar la agresiones a sanitarios

Rubira al PSOE por el informe de los metales pesados: "Están causando un gran daño a los agricultores del Campo de Cartagena"

Rubira al PSOE por el informe de los metales pesados: "Están causando un gran daño a los agricultores del Campo de Cartagena"
Tracking Pixel Contents