El Gobierno regional explica en la Asamblea por qué renunció a más fondos para el coche eléctrico

La decisión del Gobierno regional de no solicitar una nueva ampliación de fondos del Plan MOVES III llegó este jueves a la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Regional. La portavoz de Podemos, en el Grupo Mixto, María Marín, preguntó al Ejecutivo por qué Murcia ha sido la única comunidad autónoma que renunció a optar a la ampliación aprobada por el Gobierno central en diciembre de 2025.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, defendió la actuación del Ejecutivo regional y explicó que Murcia sí ha recurrido a ampliaciones del programa en dos ocasiones anteriores, por un valor total de 14,5 millones de euros. La tercera ampliación, añadió, no se solicitó porque el plazo para hacerlo finalizaba pocos días después de su publicación y no reunía las condiciones necesarias para justificar la petición. "Una ampliación de crédito debe tener un interés claro, bien por su efecto incentivador o para atender solicitudes pendientes, y no era el caso", sostuvo.

La portavoz de Podemos replicó con dureza y vinculó la decisión a los retrasos en la gestión de las ayudas. Según expuso, a mediados de enero solo se había ejecutado el 36% de los fondos del Moves II y el 7% del Moves III destinados al coche eléctrico. "Da la sensación de que ni siquiera tienen capacidad de pagar las ayudas que ya están resueltas", reprochó, insinuando que la falta de ejecución podría obligar a devolver parte de los fondos.

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, este jueves en la sesión de control. / L.O.

Marín comparó además la situación de Murcia con la de otras comunidades que sí han recibido refuerzos presupuestarios, como Andalucía, Aragón o la Comunidad Valenciana, y advirtió de que la baja implantación del vehículo eléctrico en la Región —apenas un 0,89% del parque móvil de turismos— la sitúa muy por detrás de otros países europeos.

El consejero rechazó las críticas y defendió que la ampliación presupuestaria no es necesariamente un indicador de buena gestión, sino a menudo "de una mala planificación inicial". También atribuyó las dificultades del programa al diseño estatal de las convocatorias y al complejo sistema de subvenciones. Frente a ello, reivindicó la estrategia del Gobierno regional basada en incentivos fiscales.

Mientras tanto, el debate sobre el ritmo de ejecución de las ayudas y la implantación de la movilidad eléctrica sigue abierto en la Región, con miles de solicitantes pendientes de la resolución y pago de sus expedientes.