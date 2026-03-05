Galán Asociados integra Blázquez Asociados y consolida su expansión en la Región de Murcia

Galán Asociados anuncia la integración de la firma murciana Blázquez Asociados en una operación estratégica que impulsa su crecimiento territorial y consolida su posicionamiento como despacho de referencia en asesoría y consultoría empresarial, fiscal, jurídica y laboral.

La incorporación refuerza de forma significativa la presencia del grupo en la Región de Murcia y supone la integración de 27 profesionales altamente cualificados, con amplia experiencia en asesoramiento integral a empresas. Esta unión permite ampliar capacidades, fortalecer áreas especializadas y ofrecer un servicio más completo, competitivo y adaptado a las crecientes exigencias del entorno empresarial.

Blázquez Asociados mantendrá su modelo de atención cercana y personalizada en su zona de influencia, incorporando además nuevas áreas y servicios que reforzarán su propuesta de valor. La combinación de equipos y conocimiento consolida una estructura más sólida y especializada, preparada para acompañar a las empresas en sus procesos de crecimiento y transformación.

Fundada en los años 90 por Juan Francisco Blázquez Ramos, Blázquez Asociados comenzó como consultoría de organización administrativa y ha evolucionado hasta convertirse en un despacho de referencia en la Región de Murcia. Su fundador destaca que “esta integración supone un paso decisivo para fortalecer nuestro apoyo a las empresas murcianas y afrontar con mayor solidez los retos actuales del mercado”.

Por su parte, Galán Asociados cuenta con más de 40 años de trayectoria en asesoramiento y consultoría empresarial y, desde 2019, impulsa un importante plan de expansión tras su integración en el grupo internacional de origen alemán ETL Global. En los últimos años, la firma ha incorporado otros despachos como Adade Alicante, Juárez Asesores y Serade Consultores, consolidando un modelo de servicios basado en la especialización, la excelencia profesional y la cercanía con el cliente.

José Antonio Galán, socio director de Galán Asociados, señala que “la unión con Blázquez Asociados supone una gran satisfacción y nos permitirá consolidar un equipo de primer nivel que ayude a las empresas a avanzar con seguridad hacia sus objetivos, manteniendo nuestros valores de honestidad, compromiso, experiencia y profesionalidad”.

Con esta operación, Galán Asociados reafirma su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial, la generación de valor para sus clientes y el desarrollo de un proyecto sólido con proyección nacional.