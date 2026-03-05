Toda la FP tiene carácter dual con el nuevo decreto aprobado por el Gobierno regional

El Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo decreto para la Formación Profesional en la Región de Murcia, el primero que regula la FP en la Comunidad Autónoma y que adapta esta formación a la nueva normativa estatal y la acerca a la realidad socioeconómica regional.

Según explicó el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el decreto se contemplan aspectos como el curso de formación específico para los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior o las dobles titulaciones. Igualmente, regula los estudios de FP de grado D, que corresponden a los ciclos de Grado Básico, Medio y Superior, y de grado E, que son los cursos de especialización.

"Una de las grandes novedades que presenta el decreto es la nueva regulación para la formación en Empresa", señaló Ortuño, que explicó que "se han establecido varios modelos con más flexibilidad para que cada centro educativo pueda adaptarse incluso a nivel curricular, a su entorno productivo y al sector al que se dirige.

Otra de las novedades es que toda la Formación Profesional tiene carácter dual. "Esto implica que se incrementa el número de horas de formación en empresas, pasando de 240 a 400 horas de prácticas en Grado Básico, de 400 a 500 en los Grados Medio y Superior y llegando hasta las 1.000 horas en la FP dual intensiva", añadió, destacando que "el Gobierno regional ya cuenta con más de 8.500 convenios con empresas para estas prácticas formativas".

Otro aspecto novedoso es la oferta modular con la que se diseña un itinerario personalizado a través de procesos de acreditación previa y favoreciendo el acceso a FP a las personas que no cumplen con el requisito académico previo correspondiente. "Con la aprobación de este decreto se refuerza la FP en la Región de Murcia con el objetivo de seguir mejorando la inserción laboral de nuestros estudiantes", dijo el portavoz, que concluyó haciendo referencia a "una inserción laboral que en el Grado Medio y tras el primer año supera el 44%, siendo líderes en España y que se acerca al 54% en Grados Superiores, lo que nos sitúa tres puntos por encima de la media nacional".