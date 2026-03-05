El feminismo en Murcia se dividirá este domingo en dos marchas: consulta los horarios

Murcia volverá a salir a la calle este domingo por el 8M. Pero lo hará ‘dividida’; o, al menos, en dos veces, pues hay dos manifestaciones convocadas por el Día Internacional de la Mujer: una a las doce del mediodía y, la otra, a las ocho de la tarde.

La primera es responsabilidad de la Asamblea Feminista de la Región, una plataforma que reúne a diferentes organizaciones, asociaciones y colectivos sensibles con la causa, implicados en la «lucha por la igualdad real de las mujeres». Esta es, quizá, la de mayor acogida –o tradición– entre los vecinos de la capital del Segura, y tras ella están también las activistas que cada primer martes de mes se concentran en Belluga para mostrar su repulsa hacia las violencias machistas que se producen en todo el mundo.

Mientras, la de las 20.00 horas está convocada por el Movimiento Feminista de Murcia, que se define como «un espacio asambleario, abierto a todas las mujeres y personas LGTBIAQ+, antiheteropatriarcal, apartidista, anticapitalista y pro-derechos de las trabajadoras sexuales». Aunque el fin de la marcha –que arrancará en la Plaza de la Fuensanta– encuentra amplias similitudes con la del mediodía, el posicionamiento de estas es diferente.

Si bien las primeras se refieren a este 8 de marzo como «un día para celebrar la alianza entre las mujeres que lucharon por los derechos que hoy disfrutamos, conmemorando la lucha histórica de quienes se organizaron, resistieron y alzaron la voz ante la discriminación, la explotación y las violencias», el Movimiento Feminista se muestra más combativo. «No celebraremos un día vacío ni mercantilizado. Este 8M será un grito antirracista, anticolonial y transfeminista que denuncia la violencia estructural que atraviesa nuestras vidas: explotación laboral, racismo institucional y los genocidios en Palestina, Congo, Sudán y otros territorios», apuntan.

Así, la Asamblea Feminista –la que saldrá a las 12.00 horas desde la Circular– hace «un llamamiento urgente» a toda la sociedad murciana a participar porque «no quieren pasos atrás», ya que consideran que «el discurso de odio que ha instaurado la derecha y ultraderecha nos afecta de lleno a la hora de poder seguir avanzando hacia un mundo más igualitario». De hecho, el lema de este año es ‘Ante el negacionismo y el fascismo, más feminismo’, y se paseará por Alfonso X hasta Jaime I y continuará por la Plaza de la Fuensanta y Gran Vía para finalizar en Martínez Tornel.

Por su parte, el Movimiento Feminista defiende que esta lucha «no puede ni debe excluir a nadie: ni personas trans, ni presas, ni mujeres con hiyab, ni trabajadoras sexuales; no puede ni debe separarse de la justicia social». «Exigimos –continúan– un mundo donde los cuerpos racializados y las comunidades colonizadas no sean castigadas por existir, donde la violencia policial y económica no siga reproduciendo desigualdad y exclusión», y hacen una petición: que quienes acudan lo hagan vestidos de negro, «como símbolo de duelo, rabia y resistencia colectiva», y sin «símbolos partidistas», por respeto a los movimientos sociales implicados: AfroMurcia, Regularización Ya, Orgullo Crítico, Antirrepresión Murcia y CATS.