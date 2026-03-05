Febrero registró la media de temperaturas mínimas más altas de los últimos 66 años en la Región

La secuencia de borrascas que afectaron a la Región de Murcia durante febrero dejeron un mes con episodios de vientos muy fuertes, húmedo y también cálido para la época, con la media de mínimas más alta de los últimos 66 años, tal y como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su avance climatológico mensual.

La Aemet desgrana, por días, los acontecimientos meteorológicos más significativos del mes. Un frente frío (días 2-3 de febrero) y las borrascas de alto impacto Leonardo (días 4-7) y Marta (días 8-9), dejaban precipitaciones prácticamente generalizadas, vientos intensos y vaivenes térmicos. Los días 10 y11 (borrasca Nils) las precipitaciones significativas fueron quedando reducidas progresivamente al noroeste de la Región.

Entre los días 9 y 13 la presencia de borrascas en Centroeuropa permitió una circulación predominante e intensa del oeste, que originó, junto a otros factores, valores de temperaturas muy elevados. De los días 12 al 15, la formación y desarrollo de la borrasca Oriana en el mediterráneo central junto al anticiclón atlántico permitió la entrada de una masa de aire muy fría y rachas muy fuertes generalizadas, especialmente los días 13 y 14, con precipitaciones principalmente el día 13, y descenso brusco de temperaturas que se prolongó hasta el día 15.

Entre los días 20 al 26 la estabilidad atmosférica favoreció la ausencia de nubosidad y el ascenso especialmente de las temperaturas máximas, con unas diferencias muy amplias entre máximas y mínimas. El día 28 el paso de otro frente poco activo volvía a normalizar, relativamente, las temperaturas, con descenso de las máximas y aumento de las mínimas.

El tercer mes de febrero más cálido de los últimos 66 años

La temperatura media mensual de febrero en la Región de Murcia fue 12,6 grados, con una anomalía de +2,8 ºC con respecto a la temperatura media del periodo de referencia, y un carácter termométrico muy cálido. Ha sido el tercer mes de febrero más cálido, detrás de los años 2020 y 1990, de los últimos 66 años.

Al carácter cálido del mes contribuyeron en mayor medida las temperaturas máximas, con una media de 18,5 ºC y una anomalía de +3,3 ºC, siendo la sexta más cálida de los últimos 66 años. La media de las mínimas fue 6,9 ºC y una anomalía de +2,6 ºC., ha sido la más alta desde 1961, superando a la anterior efeméride, 6,7 ºC, registrada tanto en febrero de 2007 y 2021.

El día con la temperatura media regional más alta fue el día 11, y la más baja el día 3. En la evolución de las temperaturas máximas destacó la alternancia de periodos con temperaturas superiores a las habituales y días con valores entorno a los valores normales para la época, entre los episodios cálidos destacan del 9 al 13, siendo el día 11 el día de mayor anomalía cálida con +8 ºC, y del 15 al 27, siendo el episodio más extenso del mes.

En las mínimas destaco el periodo cálido del 4 al 19 de febrero, con temperaturas por encima de los valores normales, especialmente el día 11, con una anomalía de +10,7 ºC, mientras que en la tercera decena del mes, los valores se mantuvieron oscilando alrededor de los valores normales. No se han producido episodios fríos a lo largo del mes.

Las máximas más altas, en promedio, se observaron el día 23 seguida muy de cerca por el día 11. La máxima absoluta del mes, 27,5ºC, se registró en Águilas, el día 11. Las máximas más bajas, en promedio, se observaron el día 14 y el día 3, pero la máxima más baja mensual, 7,0 ºC, se registró en Los Royos, Caravaca, el día 7.

Las temperaturas mínimas más altas, en promedio, se registraron el día 11, registrándose ese día la mínima más alta mensual, con 20,7 ºC en Águilas. Las temperaturas mínimas más bajas, en promedio, se observaron el día 3, pero la mínima absoluta mensual, -0,8 ºC, se registró el día 20, en Los Royos, Caravaca. Único día de helada en la red de Aemet.

Se han superado efemérides de temperatura media, media de máximas y media de mínimas, para un mes de febrero en varias estaciones de la Región con series largas, entre ellas las que aparecen en la tabla:

Temperatura media más alta / Aemet

Un febrero sin tormentas y con lluvias solo en la primera quincena

Durante este mes, la precipitación media en la Región de Murcia fue 21,6 litros por metro cuadrado (l/m2), que supone el 89% del valor de la mediana, y un carácter pluviométrico normal. Durante este mes todas las precipitaciones se registraron en la primera quincena.

Donde más precipitación se acumuló fue en la Comarca del Noroeste con precipitaciones que superaron los 50 l/m2, siendo la máxima precipitación mensual 68 l/m2 en Benizar, Moratalla.

Por el contrario, donde menos precipitación se registró fue en la mitad sur de la Región con precipitaciones interiores a 10 l/m2, como el caso de Fuente Álamo ligeramente por debajo de los 6,0 l/m2.

Se han registrado precipitaciones prácticamente todos los días de la primera quincena, con intensidades de débiles a moderadas. Siendo las más importantes por las cantidades acumuladas la de los días 3 y 4, con una precipitación media de 5,5 y 10,0 l/m2 respectivamente, cuya suma sería el 78 % de la precipitación mensual

En la noche del día 2 al 3 la precipitación fue en forma de nieve por encima de los 1200 metros, en las pedanías altas de Noroeste. Las máximas intensidades en la red de estaciones automáticas de Aemet fueron las siguientes: la máxima precipitación diaria, 34,4 l/m2, se registró el día 4 en Benizar, Moratalla; la mayor acumulación en 1 hora, 5,4 l/m2, en Las Salinas de Cabo de Palos, Cartagena, también el día 4. Por último, la precipitación máxima en 10 minutos, 1,6 l/m2, en varias estaciones los días 4 y 13.

Durante este febrero no se ha registrado en la Región ningún día de tormenta, hecho que no ocurría desde febrero de 2022. Los valores medios de la serie 2000-2025 para un mes de febrero son 2 días de tormenta y 58 descargas.

En el observatorio de Murcia no se ha observado ningún día de lluvia con depósito de barro.

Año hidrológico (del 1 de octubre al 28 de febrero de 2026)

Las precipitaciones desde el 1 de octubre al 28 de febrero, 203,0 l/m2, suponen el 138 % del valor normal para el mismo periodo, 147,4 l/m2 y un carácter pluviométrico muy húmedo,. Este periodo es el décimo segundo más húmedo desde 1961, y el segundo más húmedo del siglo XXI, tan solo detrás del año 2016- 2017, con 317,2 l/m2.

El mes de octubre fue húmedo, noviembre extremadamente seco, los meses de diciembre y enero muy húmedos y febrero normal.

Vientos fuertes casi la mitad del mes

Durante el mes de febrero se han registrado 14 días con vientos fuertes, predominando la componente oeste; el día 2, del 5 al 8 (borrascas Leonardo y Marta), del 11 al 16 (borrascas Nils y Oriana) y los días 18 y 20 (borrasca Pedro). Los más importantes por su extensión e intensidad fueron los siguientes:

Del 5 al 8, siendo el episodio de mayor intensidad, especialmente el día 5. Predomino la dirección oeste, se alcanzaron los 94 km/h en el Aeropuerto de Murcia, de dirección oeste y se superaron los 100 km/h en las estaciones de Zarcilla de Ramos, con 107 km/h, de dirección oeste y Las Salinas de Cabo de Palos, con 103 km/h, de dirección suroeste, siendo estos dos valores los elevados del mes.

en las estaciones de Zarcilla de Ramos, con 107 km/h, de dirección oeste y Las Salinas de Cabo de Palos, con 103 km/h, de dirección suroeste, siendo estos dos valores los elevados del mes. Del 11 al 16, el episodio más importante del mes, por su extensión. El día 11 se alcanzaron los 91 km/h de racha en Zarcilla de Ramos, Lorca, de dirección oeste. El día 12 predominó la dirección noroeste, alcanzándose de nuevo en Zarcilla de Ramos, una racha máxima de 90 km/h, de dirección oeste. Los días 13 y 14 fueron los días más importantes del episodio por su extensión e intensidad, siendo las direcciones predominantes oeste y noroeste. Se superaron los 90 km/h, el día 13, en las estaciones de Águilas, Salinas de Cabo de Palos, Fuentes del Marqués y Totana; y el día 14, en Mazarrón, Alcantarilla y Molina de Segura. Ese mismo día se registró una racha en Yecla de 102 km/h, de dirección oeste. Por último, el día 15, se superaron los 90 km/h, en Yecla, de dirección oeste.

La racha máxima registrada el día 14 en el Observatorio de Alcantarilla (1961-2026), 96 km/h, ha superado a la anterior efeméride de racha máxima para un mes de febrero, 93 km/h, registrada en febrero de 1984