Los estudiantes convocan este viernes una "huelga feminista" en Murcia

Los alumnos murcianos de institutos y universidades están llamados a salir a la calle este viernes, 6 de marzo, para sumarse a la "huelga feminista" convocada por el Sindicato de Estudiantes a nivel nacional. El acto coincide con la conmemoración el próximo domingo del Día de la Mujer (8 de marzo), por lo que aprovechan para denunciar que este año 2026 "está siendo insoportable" por los numerosos casos de violencia contra las mujeres.

"El acoso, las agresiones, las violaciones y los asesinatos nos persiguen cada día", afirman las organizadoras de la protesta que busca vaciar las aulas de los centros educativos de todo el país y de la Región de Murcia.

Pasa visibilizar el paro de la huelga feminista hay prevista una concentración este viernes a las 12.00 horas en la Delegación del Gobierno de Murcia. Esta será solo una de las 33 concentraciones que hay convocadas hasta el momento en un total de 14 comunidades autónomas, según informan los organizadores.

El aumento de los casos de violencia contra las mujeres lleva a los estudiantes a convocar esta protesta, animando a los alumnos a acudir a la misma y a las movilizaciones del #8M. "Hay que acudir para dejar claro que estamos en pie de guerra contra la violencia machista, para plantar cara a esa extrema derecha que nos quiere sumisas y también para decir a este Gobierno que sus medidas son completamente insuficientes", insisten.