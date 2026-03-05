Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Embargo comercial EEUUObesidad MurciaSello coche MurciaCorte de tráfico A-7Marchas 8MBarrio del Carmen
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Educación

Los estudiantes convocan este viernes una "huelga feminista" en Murcia

Denuncian que la violencia contra las mujeres este año está siendo "insoportable" con acoso, agresiones, violaciones y asesinatos

La huelga busca vaciar las aulas.

La huelga busca vaciar las aulas. / L.O.

Ana García

Ana García

Los alumnos murcianos de institutos y universidades están llamados a salir a la calle este viernes, 6 de marzo, para sumarse a la "huelga feminista" convocada por el Sindicato de Estudiantes a nivel nacional. El acto coincide con la conmemoración el próximo domingo del Día de la Mujer (8 de marzo), por lo que aprovechan para denunciar que este año 2026 "está siendo insoportable" por los numerosos casos de violencia contra las mujeres.

"El acoso, las agresiones, las violaciones y los asesinatos nos persiguen cada día", afirman las organizadoras de la protesta que busca vaciar las aulas de los centros educativos de todo el país y de la Región de Murcia.

Pasa visibilizar el paro de la huelga feminista hay prevista una concentración este viernes a las 12.00 horas en la Delegación del Gobierno de Murcia. Esta será solo una de las 33 concentraciones que hay convocadas hasta el momento en un total de 14 comunidades autónomas, según informan los organizadores.

Noticias relacionadas y más

El aumento de los casos de violencia contra las mujeres lleva a los estudiantes a convocar esta protesta, animando a los alumnos a acudir a la misma y a las movilizaciones del #8M. "Hay que acudir para dejar claro que estamos en pie de guerra contra la violencia machista, para plantar cara a esa extrema derecha que nos quiere sumisas y también para decir a este Gobierno que sus medidas son completamente insuficientes", insisten.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
  2. Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
  3. Más de 20 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia
  4. Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
  5. Adiós al aparcamiento frente a la lonja de Cabo de Palos en Cartagena
  6. Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%
  7. Un campeón de boxeo y porteros de un pub de Murcia se enzarzan en una discusión que requirió la intervención policial
  8. La 'autovía del bancal' vuelve a su trazado original y recupera el falso túnel para sacar los camiones pesados de Santomera

Los estudiantes convocan este viernes una "huelga feminista" en Murcia

Los estudiantes convocan este viernes una "huelga feminista" en Murcia

Juan Carlos Ferrero rompe su silencio sobre Carlos Alcaraz: "Segundas partes nunca fueron buenas..."

Juan Carlos Ferrero rompe su silencio sobre Carlos Alcaraz: "Segundas partes nunca fueron buenas..."

Comisiones Obreras y UGT exigen la dimisión del secretario general de la Política Social por su "discurso xenófobo" en el CES

Comisiones Obreras y UGT exigen la dimisión del secretario general de la Política Social por su "discurso xenófobo" en el CES

Polvo sahariano en la Región: varias comarcas están en alerta con valores de calidad del aire muy desfavorables

Polvo sahariano en la Región: varias comarcas están en alerta con valores de calidad del aire muy desfavorables

La protección del conocimiento como estrategia para crecer como empresa

La protección del conocimiento como estrategia para crecer como empresa

El Carmen, el barrio de Murcia que sabe de su riqueza, pero se siente "aislado"

El Carmen, el barrio de Murcia que sabe de su riqueza, pero se siente "aislado"

Antelo resiste como portavoz de Vox tras el bloqueo de la Mesa

Antelo resiste como portavoz de Vox tras el bloqueo de la Mesa

Joaquín Ángel de Domingo se jubila tras más de dos décadas en el TSJ de Murcia

Joaquín Ángel de Domingo se jubila tras más de dos décadas en el TSJ de Murcia
Tracking Pixel Contents