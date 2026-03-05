ENCUESTA | ¿Estás de acuerdo con que Vox haya expulsado a Antelo del Grupo Parlamentario?

La crisis interna que atraviesa Vox en la Región de Murcia ha abierto un intenso debate político en las últimas semanas. El conflicto estalló tras la dimisión en bloque de varios miembros del Comité Ejecutivo Provincial, que denunciaron un “profundo desacuerdo” con la gestión del entonces líder regional, José Ángel Antelo, lo que provocó la intervención de la dirección nacional del partido.

A partir de ese momento, las tensiones fueron en aumento. El Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional expulsaron y relegaron al diputado José Ángel Antelo al Grupo Mixto tras la denuncia que hacía el exlíder provincial de Vox de una supuesta falsificación de su firma digital en el escrito del partido dirigido a la Mesa de la Cámara para apartarlo de la portavocía.

En medio de esta crisis, que refleja fuertes divisiones internas dentro de la formación, surge el debate sobre si la decisión de apartar a Antelo del grupo parlamentario está justificada o responde a una lucha interna de poder. ¿Crees que ha sido una decisión acertada por parte del partido de Abascal?