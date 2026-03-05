En directo | Pleno en la Asamblea: brecha salarial, Plan Moves III, sanidad y pobreza, a debate

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día:

Pregunta Oral en Pleno sobre cumplimiento del Gobierno regional con el compromiso de contar con la nueva estrategia para eliminar la brecha salarial de género en la Región de Murcia (POPL-0668), formulada por el grupo parlamentario Socialista

(INTE-0203), formulada por el grupo parlamentario Vox Interpelación en Pleno sobre la gestión del servicio de explotación operativa del sistema integrado de gestión de Emergencias 112 en la Región de Murcia (INTE-0150), formulada por el grupo parlamentario Mixto