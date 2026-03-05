Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Embargo comercial EEUUObesidad MurciaSello coche MurciaCorte de tráfico A-7Marchas 8MBarrio del Carmen
instagramlinkedin

Social

Comisiones Obreras y UGT exigen la dimisión del secretario general de la Política Social por su "discurso xenófobo" en el CES

Ambos sindicatos denuncian que Gonzálvez aprovechó su intervención durante la presentación del estudio para "vincular inmigración con inseguridad, presión sobre los servicios públicos y supuestos efectos negativos de los procesos de regularización"

Nicolás González (d.), junto a los presidentes del CES nacional y regional, Antón Costas y José Antonio Cobacho, durante la presentación del estudio en Murcia.

Nicolás González (d.), junto a los presidentes del CES nacional y regional, Antón Costas y José Antonio Cobacho, durante la presentación del estudio en Murcia. / Marcial Guillén / EFE

Adrián González

Adrián González

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en la Región de Murcia exigieron este jueves la "dimisión inmediata" del secretario general de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Nicolás Gonzálvez, tras su intervención en la jornada de presentación del informe del Consejo Económico y Social de España La realidad migratoria en España. Prioridades para las políticas públicas en la sede del CES de la Región de Murcia.

Denuncian que el secretario general utilizó un acto institucional para "difundir un discurso alarmista que vinculaba inmigración con inseguridad, presión sobre los servicios públicos y supuestos efectos negativos de los procesos de regularización". La intervención provocó el abandono temporal de la sala por parte de diversos asistentes en señal de protesta.

Para CC OO y UGT resulta "especialmente grave" que estas afirmaciones procedan, precisamente, del máximo responsable administrativo de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, departamento que tiene entre sus competencias la atención a las personas migrantes, la promoción de la integración social y el impulso de políticas de convivencia.

"Quien tiene la responsabilidad de promover la inclusión y la convivencia no puede contribuir a deteriorarla", lamentan

"Quien tiene la responsabilidad de promover la inclusión y la convivencia no puede contribuir a deteriorarla con discursos que alimentan el miedo y la estigmatización", resaltan en el comunicado lanzado.

"Sostienen sectores fundamentales de nuestra economía"

Las organizaciones sindicales recuerdan que miles de trabajadores de origen migrante "sostienen hoy sectores fundamentales de la economía regional" como la agricultura, la hostelería, la construcción o los cuidados, y que "su aportación es imprescindible para el desarrollo económico y social" de la Región de Murcia.

El contraste entre la intervención del secretario general y el contenido del informe presentado "fue evidente", defienden UGT y CC OO. Tal y como recordó el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas, "la inmigración, bien gestionada, es una bendición del cielo para nuestra economía y nuestra demografía", subrayando que España afronta un fenómeno estructural que debe abordarse con datos, planificación y políticas públicas rigurosas.

Defienden que no existe evidencia de que las regularizaciones hayan provocado por sí mismas un efecto llamada

El propio informe del CES recuerda que España ha llevado a cabo al menos seis procesos de regularización extraordinaria bajo gobiernos de distinto signo político, incluidos gobiernos del Partido Popular. Estas medidas "han contribuido históricamente a aumentar la afiliación a la Seguridad Social, reducir la economía sumergida, mejorar la recaudación fiscal y reforzar la estabilidad laboral de miles de trabajadores".

"No existe evidencia de que las regularizaciones hayan provocado por sí mismas un efecto llamada. Lo que sí han demostrado es que regularizar situaciones de irregularidad administrativa permite combatir la explotación laboral y fortalecer el mercado de trabajo", exponen.

Noticias relacionadas y más

Por todo ello, ambas organizaciones consideran que la intervención del secretario general fue "impropia de un acto institucional e incompatible con las responsabilidades del cargo que ocupa".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
  2. Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
  3. Más de 20 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia
  4. Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
  5. Adiós al aparcamiento frente a la lonja de Cabo de Palos en Cartagena
  6. Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%
  7. Un campeón de boxeo y porteros de un pub de Murcia se enzarzan en una discusión que requirió la intervención policial
  8. La 'autovía del bancal' vuelve a su trazado original y recupera el falso túnel para sacar los camiones pesados de Santomera

Los estudiantes convocan este viernes una "huelga feminista" en Murcia

Los estudiantes convocan este viernes una "huelga feminista" en Murcia

Juan Carlos Ferrero rompe su silencio sobre Carlos Alcaraz: "Segundas partes nunca fueron buenas..."

Juan Carlos Ferrero rompe su silencio sobre Carlos Alcaraz: "Segundas partes nunca fueron buenas..."

Comisiones Obreras y UGT exigen la dimisión del secretario general de la Política Social por su "discurso xenófobo" en el CES

Comisiones Obreras y UGT exigen la dimisión del secretario general de la Política Social por su "discurso xenófobo" en el CES

Polvo sahariano en la Región: varias comarcas están en alerta con valores de calidad del aire muy desfavorables

Polvo sahariano en la Región: varias comarcas están en alerta con valores de calidad del aire muy desfavorables

La protección del conocimiento como estrategia para crecer como empresa

La protección del conocimiento como estrategia para crecer como empresa

El Carmen, el barrio de Murcia que sabe de su riqueza, pero se siente "aislado"

El Carmen, el barrio de Murcia que sabe de su riqueza, pero se siente "aislado"

Antelo resiste como portavoz de Vox tras el bloqueo de la Mesa

Antelo resiste como portavoz de Vox tras el bloqueo de la Mesa

Joaquín Ángel de Domingo se jubila tras más de dos décadas en el TSJ de Murcia

Joaquín Ángel de Domingo se jubila tras más de dos décadas en el TSJ de Murcia
Tracking Pixel Contents