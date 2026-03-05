Cámaras en las salas de espera de Urgencias: el SMS blinda los 29 SUAP para frenar la agresiones a sanitarios

Las agresiones a personal sanitario en el Servicio Murciano de Salud (SMS) siguieron aumentando en 2025, hasta llegar a las 673 agresiones frente a las 661 contabilizadas un año antes, aunque se ha frenado el ritmo de crecimiento respecto a los registros de los ejercicios posteriores a la pandemia de covid. Las cifras siguen siendo alarmantes, ya que en estas 673 agresiones se vieron afectados 881 profesionales, lo que ha llevado a la Consejería de Salud a establecer un plan de incremento de la seguridad y con él reforzar la vigilancia en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP).

El consejero de Salud, Juan José Pedrño, anunciaba este jueves durante la sesión de control en la Asamblea Regional que el SMS ha contratado la instalación de cámaras de videovigilancia en las salas de espera de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que aún no contaban con este sistema. Con esta actuación, que se ejecutará en este segundo trimestre del año, el SMS culmina la puesta en marcha del circuito cerrado de televisión en los 29 SUAP de la red regional.

La contratación prevé la colocación de 20 cámaras y 9 videograbadores, además de 8 monitores y 9 estantes murales, en los SUAP de Abarán, Alhama de Murcia, Archena, Cieza, Molina de Segura, Mula, Santomera, Los Dolores (Cartagena), Totana, Murcia Infante y Murcia San Andrés. La inversión supera los 15.000 euros.

Durante su comparecencia en la Asamblea, Pedreño también aprovechaba para dar a conocer las cifras de agresiones al personal sanitario del SMS correspondiente a 2025 y repasó las actuaciones incluidas en el II Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales.

Más agresiones y agredidos

Según los datos expuestos, 2025 cerró con 673 agresiones a sanitarios en la Región, un 1,8% más que las contabilizadas el año anterior (661). Además, también aumenta la cifra de profesionales que se vieron envueltos en estas situaciones por las reacciones violentas de pacientes o de familiares, ya que 821 sanitarios se vieron afectados, un 5,5% más que en 2024, cuando fueron 778 los profesionales involucrados en estos conflictos.

No obstante, Salud hace una lectura positiva y dice que en 2025 se redujo la incidencia general de agresiones, ya que las que se registraron afectaron a más profesionales que el año anterior.

Del informe anual del SMS se desprende que la gran mayoría fueron agresiones no físicas: un 91,5% correspondió a insultos, amenazas, injurias, calumnias o faltas de respeto, tanto presenciales como por teléfono o a través de redes sociales (616 casos). Las agresiones físicas representaron el 8,5% del total validado, con 57 episodios.

Pedreño subrayó la necesidad de denunciar cualquier tipo de agresión en el ámbito sanitario "para poder evaluar la eficacia de las medidas previstas" y plantear nuevas acciones que permitan reducir estos incidentes.

Por ámbitos asistenciales, Atención Primaria continúa concentrando el mayor índice de incidencia, seguida de salud mental, la Gerencia del 061 y, por último, la atención hospitalaria.

Por categorías profesionales, los facultativos siguen siendo el colectivo más afectado, aunque su tasa bajó del 6,22% al 5,68%. En cambio, destaca el incremento de agresiones al personal administrativo, que aumenta en más de un punto. El 76% de los profesionales agredidos fueron mujeres, frente al 24% de hombres.

Perfil del agresor

En cuanto al perfil del agresor, el tramo de edad con mayor incidencia se sitúa entre los 30 y 40 años, con predominio de agresores varones sobre mujeres. Respecto a 2024, disminuyó el número de agresores reincidentes.

La mayoría de los episodios se produjo durante la atención presencial y con el profesional acompañado.

Los vigilantes de seguridad intervinieron en 211 agresiones y en 39 casos actuaron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Además, tanto en Primaria como en Hospitalaria aumentó el número de trabajadores que solicitó asesoramiento jurídico y el de denuncias presentadas. En 2025 se enviaron 148 cartas reprobatorias a agresores y se realizaron 131 cambios de asignación o desadscripciones.

Noticias relacionadas

En el apartado de prevención, el SMS ha desarrollado protocolos de actuación ante agresiones para hospitales, centros de salud, dispositivos de salud mental y para la Gerencia del 061. También se llevaron a cabo 57 ediciones presenciales de cursos de formación, en las que participaron alrededor de un millar de trabajadores.