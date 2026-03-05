La II Estrategia para la Eliminación de la Brecha Salarial acumula cinco años de retraso

"La I Estrategia para la Eliminación de la Brecha Salarial en la Región de Murcia caducó en 2021 y, desde entonces, se está anunciando la II Estrategia, pero nunca llega", denunció ayer la diputada socialista Virginia Lopo en la Asamblea Regional durante la sesión de control al Gobierno. Lo cierto es que, desde hace cinco años, el Ejecutivo autonómico ha anunciado varias veces su intención de aprobar la siguiente, pero aún no se ha aprobado nada de nada.

A preguntas de La Opinión durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, reconoció que la hoja de ruta para paliar esta injusticia no está lista; sin embargo, aseguró que eso no significa que no se trabaje desde el Ejecutivo autonómico "para eliminar y para reducir la brecha salarial".

La brecha salarial en la Región supone un 19,17%, la cifra más baja desde hace 15 años pero la tercera más alta de España

"Estamos trabajando de la mano de los agentes sociales y este Gobierno regional no aprueba nada sin consenso real. No dejamos a nadie fuera, ni a la patronal ni a los sindicatos", subrayó la consejera, dejando claro que no se presentará la estrategia hasta que "esté consensuada por todas las partes"

Como hizo en la sesión plenaria del Parlamento autonómico, aseguró que la brecha salarial en la Región supone un 19,17%. "La hemos rebajado con respecto al año anterior más de un punto, siendo la cifra más baja desde hace 15 años. Ese 19,17 era el 27,15,% en 2013", recalcó. Lo cierto es que se trata de la tercera cifra más alta por comunidades.

Además, recordó que el empleo femenino se ha incrementado y el número de afiliadas son casi 10.000 más en el último año. En cuanto al desempleo, también se ha reducido en el último año en un 57% de mujeres, por lo que "el grueso de la bajada del desempleo en el último año ha sido de mujeres".

5.324 euros menos al año que los hombres

Por la mañana, la diputada regional Virginia Lopo denunció que la Región de Murcia "se ha consolidado como uno de los territorios con mayor desigualdad salarial entre hombres y mujeres de toda España"

La diputada socialista Virignia Lopo. / PSRM

Asimismo, resaltó que las mujeres en la Región de Murcia cobran de media 5.324 euros menos al año que los hombres. "El salario medio de las mujeres tendría que aumentar casi un 20 % para igualar el salario medio anual de los hombres en la Región de Murcia. La brecha aumenta en los grupos de mayor edad y en los más jóvenes, en el sector privado, en las jornadas a tiempo parcial y entre la población extranjera", explicó.

Lopo lamentó que la brecha se perpetúe en las pensiones. "La pensión media por jubilación de las mujeres en la Región de Murcia es de 467,03 euros menos que la pensión media por jubilación de los hombres, una brecha del 30%".

Noticias relacionadas

Desde el Grupo Parlamentario Socialista señalan que "el empleo femenino sigue marcado en la Región por la precariedad, la temporalidad y los bajos salarios, que están motivados en gran parte por la elevada contratación a tiempo parcial". De hecho, denuncian que ocho de cada diez personas ocupadas a tiempo parcial son mujeres.