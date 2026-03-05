La báscula del 66% de los murcianos sobrepasa el peso recomendado

La obesidad sigue escalando posiciones en la Región de Murcia, con una incidencia cada vez mayor en población adulta e infantil, que le lleva a convertirse en un verdadero desafío de salud pública. La báscula del 66,4% de los ciudadanos murcianos sobrepasa el peso recomendado, lo que lleva a que dos de cada tres adultos tengan sobrepeso u obesidad, unas cifras alarmantes que ponen sobre la mesa los responsables sanitarios coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Obesidad, este 4 de marzo.

Así lo señala el último informe publicado por la Consejería de Salud a través del servicio de Epidemiología, el estudio DICA, en el que se actualizan las cifras de hace más de veinte años del estudio DINO (en 2002). Este trabajo hace un análisis de los factores de riesgo cardiovascular en población adulta de la Región de Murcia estudiando diabetes y obesidad, para el cual se ha contado con una muestra de 2.226 personas mayores de 20 años residentes en las nueve áreas de salud.

Los autores del trabajo indican que abordar la obesidad y la diabetes se ha convertido en dos de los retos principales de la salud pública debido a su alta prevalencia, así como la alta carga de morbilidad y mortalidad y los costes económicos que tiene asociados. Hay que tener presente que la obesidad se vincula a comorbilidades como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, apnea obstructiva del sueño, diversos tipos de cáncer y trastornos psicosociales como la depresión.

En este caso, el trabajo de campo detecta un patrón creciente de obesidad con la edad tanto en hombres como en mujeres, con unos resultados que muestran que el 26,6% de la población de la Región de Murcia tiene obesidad y el 39,8% sobrepeso. Si los datos se comparan con los obtenidos hace veinte años se puede ver esta tendencia, ya que en obesidad se ha pasado del 22,4 al 26,6%, apuntan desde Epidemiología.

Porcentajes de obesidad por áreas de salud de la Región de Murcia. / L.O.

Zonas urbanas o rurales

Profundizando en los datos se observa que la obesidad no llega a todos los ámbitos por igual y que existen diferencias por edad, zona de residencia y por género. En el grupo de 20 a 29 años, el sobrepeso afectó al 27% y la obesidad al 13,9%; a partir de los 60 años estas cifras se incrementan hasta el 46% y el 34,3%, respectivamente.

Si se analizan las zonas de residencia, el sobrepeso apenas presenta diferencias entre áreas rurales y urbanas, pero sí que se observa diferencia en el caso de la obesidad: con valores mayores en zonas rurales (28,9%) frente a la registrada en las urbanas (26,1%). Por áreas de salud, las mayores cifras se dan en el Área IX Vega Alta del Segura, donde la obesidad llega al 33,2%, mientras que el mínimo corresponde al Área VI Vega Media del Segura, con un 17,9%.

Además, los varones muestran una mayor prevalencia de sobrepeso (46,34%) que las mujeres (33,4%), mientras que la obesidad solo fue ligeramente superior en hombres (27,7%) que en mujeres (25,6%). Lo que sí detectan los investigadores es un cambio en la distribución por sexo con el paso de los años, ya que mientras que en DINO la prevalencia de obesidad era menor en hombres, en la actualidad es 2,1 puntos porcentuales superiores respecto a las mujeres.

Esperan que las cifras sigan aumentando ante la obesidad infantil actual

Los autores del estudio de la Consejería de Salud prevén que estas tendencias continúen en las próximas décadas, dado que en el informe nacional Aladino se describe que un 24,5% de los niños de 6 a 9 años de la Región de Murcia presentan obesidad infantil, frente al 17,3% de la media nacional. "Esto podría traducirse en un aumento importante de la obesidad, e incluso diabetes temprana, si no se aplican estrategias especialmente centradas en la población infantil, ya que cuanto antes se instaura la obesidad más difícil es tratarla en la edad adulta".

En este sentido, el director general de Salud Pública, José Jesús Guillén, reconoce a La Opinión que tanto el sobrepeso como la obesidad "nos preocupan", puesto que son en muchas ocasiones el desencadenante de otras enfermedades. Por ello, considera esencial las distintas actuaciones que hay en marcha para intentar atajar el problema cambiando los hábitos de los más pequeños con campañas de educación en la escuela y formación en hábitos saludables. También recuerda el trabajo desarrollado con el programa Activa, de prescripción de ejercicio físico y su ampliación al ActivaMente para el cuidado de la salud mental.

Precisamente, los investigadores el proyecto DICA dan un tirón de orejas a la Consejería por los resultados del programa Activa y aunque reconocen que estas iniciativas conductuales de control de peso como el Activa, incluido en la estrategia nacional NAOS, logran mejorar los indicadores en salud, "resultan insuficientes para frenar la tendencia poblacional si no se acompañan de políticas nutricionales y ambientales, como señalan estudios de seguimiento post intervención".

A esto responde Guillén, afirmando que los programas mencionados "buscan resultados a medio plazo", aunque "la obesidad es un problema complicado de resolver al ser multifactorial y depender también de la implicación a la población".

La base de unos hábitos saludables se construye en la infancia. / L.O.

Vigilancia de los menús escolares

Uno de los entornos en los que se afianzan los hábitos saludables durante la infancia son los comedores escolares, donde se alimentan cada día miles de alumnos de la Región de Murcia, de ahí que la Consejería de Salud también realice un control específico de los menús que se les sirven en ellos a través del servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis.

Ante los datos de obesidad infantil, agravados por el sedentarismo y el consumo de productos hipercalóricos, Salud realiza inspecciones y seguimiento de los menús escolares, así como de los productos ofrecidos en cafeterías y máquinas expendedoras de los centros educativos, asegurando que cumplen con criterios nutricionales adecuados, señala el director general de Salud Pública, José Jesús Guillén, quien recuerda que la Región de Murcia fue pionera con el decreto regional que establecía las bases de una alimentación saludable en centros educativos.

Los comedores escolares priorizan para cocinar el horno y la plancha

Desde Colectividades Antonia Navarro, empresa que gestiona cerca del 50% de los comedores escolares de la Región, explican con motivo del Día Mundial de la Obesidad que en un contexto donde el 17 % de los menores consume comida rápida tres veces por semana y menos de la mitad toma fruta fresca a diario, el comedor escolar asegura el consumo diario de alimentos frescos y técnicas culinarias saludables.

"Los menús siguen desde 2022 el marco impulsado por la Consejería de Educación de la Región de Murcia para garantizar estándares nutricionales equilibrados. Esto implica priorizar técnicas como el horneado o la plancha, el control de sal y la eliminación de azúcares añadidos", afirman. Además, alrededor de un 2,8 % de los menús están adaptados a dietas especiales por alergias, intolerancias u otras necesidades específicas, lo que garantiza inclusión y seguridad alimentaria.

Bajo el sello del 'Método Abuela', Colectividades Antonia Navarro entiende el comedor como un espacio educativo donde se forman hábitos que pueden acompañar a los niños toda la vida.