Arrancan las interrupciones de tráfico en la A-7 a su paso por la Región de Murcia con un corte total este jueves

Este jueves comienzan los cortes de tráfico en la autovía A-7 con motivo de las obras del viaducto sobre la vía a su paso por el municipio de Totana, un trabajo que forma parte de la construcción de la nueva Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería y el Corredor Mediterráneo. A partir de este 5 de marzo y hasta el mes de mayo, se van a realizar diversas operaciones para avanzar en los trabajos que afectarán a la circulación por la zona.

En concreto, entre las 22:00 horas de este jueves 5 de marzo y las 06:00 horas del viernes 6 de marzo se llevará a cabo un corte total de la A-7.

La siguiente interrupción del tráfico será la semana que viene, el lunes 9 de marzo, a las 06:00 horas, se cortará la calzada sentido Almería y tráfico con doble sentido de circulación en la calzada sentido Murcia, mediante baipás, y así permanecerá hasta el 23 de marzo a las 13:00 horas.

Ese 23 de marzo, y hasta el 9 de abril a mediodía, habrá otro corte de la calzada sentido Murcia y tráfico con doble sentido de circulación en la calzada sentido Almería, mediante baipás.

Además, desde las seis de la mañana del 13 de abril hasta las 13:00 horas del día 29 del mismo mes, cortarán la calzada sentido Almería y tráfico con doble sentido de circulación en la calzada sentido Murcia, mediante baipás.

Por último, interrumpirán el tráfico desde las 06:00 horas del 4 de mayo hasta las 13:00 h. del 20 de mayo en la calzada sentido Murcia y tráfico con doble sentido de circulación en la calzada sentido Almería, también mediante baipás.

Rutas alternativas antes los cortes de tráfico

Ante esta situación, se hace necesario implantar una serie de itinerarios alternativos para asegurar la fluidez de la circulación de vehículos, consensuados con la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible:

Para el itinerario alternativo al corte total de la autovía: los desvíos desde la A-7 se efectuarán desde los enlaces 609 y 618, recorriendo las carreteras N-340a y RM-502.

Para el itinerario alternativo (baipás): se desviará el tráfico de una calzada a la otra mediante los pasos de mediana de la autovía A-7 situados entre los pp.kk. 614/714 y 615/220.

Desvío de la calzada izquierda / Adif

Desvío de la calzada derecha / Adif

Avance en el AVE Murcia-Almería

Adif AV continúa avanzando en la construcción de la nueva Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería y el Corredor Mediterráneo, a su paso por el municipio murciano de Totana, con el desarrollo de una estructura singular: el viaducto sobre la autovía A-7. Con 954 m de largo, estará compuesto por dos tramos con vigas prefabricadas de hormigón y un tramo central metálico sobre la autovía de tres vanos.

Las actuaciones que se van a desarrollar en los próximos meses incluyen el izado de la viga del vano central con dos grúas móviles, de grandes dimensiones y soldaduras de unión; la instalación de prelosas, armado y hormigonado de vigas laterales y losa; y la instalación de imposta, murete guardabalasto, canaleta de comunicación, impermeabilización de tablero y barrera.