Política
José Ángel Antelo resiste como portavoz de Vox en la Asamblea Regional tras el bloqueo de la Mesa
El órgano de la Cámara no tramita el escrito del grupo por "no cumplir los requisitos" y la decisión se pospone al lunes
Agencias
El exlíder provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, continúa este jueves como portavoz del partido en la Asamblea Regional después de que la Mesa de la Cámara no se haya reunido antes del pleno de control al Gobierno para tramitar su expulsión del grupo parlamentario.
La Mesa sí se reunió este miércoles, horas antes del pleno, para analizar dos escritos: uno presentado en nombre del grupo parlamentario Vox solicitando la sustitución de Antelo como portavoz, y otro remitido por el propio Antelo en el que aseguraba que no había firmado el documento registrado por su formación.
Tras estudiar ambos textos, la Mesa acordó no dar trámite a la solicitud presentada por Vox al considerar que no cumplía los requisitos exigidos.
Esta decisión llevó a Antelo a comparecer ante los medios para denunciar que su firma había sido utilizada sin su consentimiento, un hecho que, según explicó, pondrá en conocimiento de sus letrados para que evalúen posibles acciones.
Por el momento, no está previsto que la Mesa vuelva a reunirse tras el pleno de este jueves, por lo que la petición de Vox para expulsar a Antelo del grupo y nombrar un nuevo portavoz quedaría pendiente para la próxima sesión ordinaria, fijada para el lunes.
