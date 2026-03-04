Vox relega a Antelo al Grupo Mixto en la Asamblea Regional

El Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional echa y relega a su diputado José Ángel Antelo al Grupo Mixto. Así lo anunció este miércoles al mediodía Rubén Martínez Alpañez, asegurando que la decisión fue tomada en la reunión en la sede del partido en Murcia a la que acudieron el resto de los diputados autonómicos junto a la dirección nacional y en la que el propio Alpañez fue designado por el partido como nuevo portavoz del Grupo en el Parlamento autonómico a pesar de que la Mesa de la Cámara echase para atrás el escrito.

La decisión llega después de que Antelo denunciase esta misma mañana que se había utilizado de forma indebida su firma digital para registrar ante la Asamblea su cese como portavoz. Alpañez respondió al exlíder provincial de Vox en la Región y ya defenestrado del Grupo Parlamentario aclarando que el primer escrito llevaba "el certificado digital del Grupo Parlamentario" a pesar de que en la firma digital apareciese claramente el nombre de Antelo al ser el responsable jurídico del mismo.

El escrito presentado con los datos de Antelo para cambiar la portavocía del Grupo Parlamentario y que él alega que no ha firmado. / L. O. M.

Antelo, que en los últimos días ha reiterado en numerosas ocasiones que no piensa ni dimitir ni dejar su escaño en el Hemiciclo, tendría que compartir espacio con los dos diputados de Podemos e Izquierda Unida-Verdes, María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos, respectivamente.

Desde la dirección del partido en Madrid siguen así enseñándole la puerta de salida a Antelo después de que rechazase lo que para el aparato era considerado una "salida muy digna": dejar la presidencia regional a cambio de seguir siendo candidato de cara a las próximas elecciones y conseguir una portavocía nacional dentro del área de deportes.

Él se negó y al día siguiente el comité de dirección regional, mandado por la dirección nacional, decidía dimitir en bloque para hacer caer a Antelo como presidente provincial.

La gota que colmó el vaso fue abrir -a las pocas horas- una guerra interna una vez que decidió pasar directamente al ataque contra Santiago Abascal, acusándolo de ser el principal responsable de la crisis y de su destitución.

Una vez consumado su adiós dentro del Grupo Parlamentario en la Asamblea, fuentes de Vox apuntan en declaraciones a La Opinión que el siguiente paso que podría acometer la dirección nacional del partido podría ser pedirle el acta de diputado y, si se niega, acometer su expulsión definitiva del partido.