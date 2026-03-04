Universidad
La UPCT sufre un ciberataque y activa una investigación por una posible filtración
El incidente se habría limitado al Portal de Prensa y a la agenda pública del rector, según la institución docente
L.O.
La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha informado este miércoles de que ha tenido conocimiento de una posible filtración de información que afectaría a una parte de sus sistemas, principalmente a información pública relacionada con la agenda del rector y con el portal de Prensa institucional.
Según la UPCT, tras detectar el incidente sus técnicos lo comunicaron "de manera inmediata" al Centro Criptológico Nacional-Computer Emergency Response Team (CCN-CERT) y han abierto una investigación para determinar las causas y el impacto real del ciberincidente.
Los primeros análisis apuntan a que el problema se habría limitado al entorno del Portal de Prensa, mientras que el resto de los sistemas de la Universidad no se han visto afectados y continúan funcionando con normalidad. En paralelo, la institución está revisando los registros del sistema para comprobar si ha habido algún acceso no autorizado o modificación de contenidos.
La UPCT ha señalado que ofrecerá una actualización cuando disponga de información confirmada sobre el alcance y el origen del incidente.
