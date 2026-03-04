Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis en VoxCambio de pediatraMurcianos en Oriente MedioAparcamiento Cabo de PalosTiempo MurciaPremios Laik
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Universidad

La UPCT sufre un ciberataque y activa una investigación por una posible filtración

El incidente se habría limitado al Portal de Prensa y a la agenda pública del rector, según la institución docente

La UPCT comunica un ciberataque al CCN-CERT por una posible filtración de datos

La UPCT comunica un ciberataque al CCN-CERT por una posible filtración de datos / UPCT

L.O.

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha informado este miércoles de que ha tenido conocimiento de una posible filtración de información que afectaría a una parte de sus sistemas, principalmente a información pública relacionada con la agenda del rector y con el portal de Prensa institucional.

Según la UPCT, tras detectar el incidente sus técnicos lo comunicaron "de manera inmediata" al Centro Criptológico Nacional-Computer Emergency Response Team (CCN-CERT) y han abierto una investigación para determinar las causas y el impacto real del ciberincidente.

Los primeros análisis apuntan a que el problema se habría limitado al entorno del Portal de Prensa, mientras que el resto de los sistemas de la Universidad no se han visto afectados y continúan funcionando con normalidad. En paralelo, la institución está revisando los registros del sistema para comprobar si ha habido algún acceso no autorizado o modificación de contenidos.

Noticias relacionadas

La UPCT ha señalado que ofrecerá una actualización cuando disponga de información confirmada sobre el alcance y el origen del incidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
  2. Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
  3. En directo: Villarreal B-Real Murcia
  4. ¿Una futura central nuclear a las puertas de la Región de Murcia?
  5. Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
  6. El gato montés, un fantasma en Sierra Espuña en riesgo de declive
  7. Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%
  8. Un campeón de boxeo y porteros de un pub de Murcia se enzarzan en una discusión que requirió la intervención policial

La UPCT sufre un ciberataque y activa una investigación por una posible filtración

La UPCT sufre un ciberataque y activa una investigación por una posible filtración

La Asamblea rechaza el cambio de portavoz en Vox y Antelo denuncia la falsificación de su firma digital para ser relevado

La Asamblea rechaza el cambio de portavoz en Vox y Antelo denuncia la falsificación de su firma digital para ser relevado

Baja en Vox en Cartagena: Diego Salinas rompe con el partido y se queda como concejal en el Grupo Mixto

Baja en Vox en Cartagena: Diego Salinas rompe con el partido y se queda como concejal en el Grupo Mixto

La protección del conocimiento como estrategia para crecer como empresa

La protección del conocimiento como estrategia para crecer como empresa

La intrusión de polvo sahariano mantiene a la Región de Murcia en vigilancia por el posible empeoramiento de la calidad del aire

La intrusión de polvo sahariano mantiene a la Región de Murcia en vigilancia por el posible empeoramiento de la calidad del aire

UGT denuncia que 13 ayuntamientos de la Región de Murcia vetan licencias de taxi a personas con VIH

UGT denuncia que 13 ayuntamientos de la Región de Murcia vetan licencias de taxi a personas con VIH

El Ingreso Mínimo Vital sube más de un 11% y podrán cobrarlo de forma indefinida las familias vulnerables murcianas

El Ingreso Mínimo Vital sube más de un 11% y podrán cobrarlo de forma indefinida las familias vulnerables murcianas

Un aerogenerador hecho en 3D le abre las puertas del trabajo a un joven ingeniero de la UPCT

Un aerogenerador hecho en 3D le abre las puertas del trabajo a un joven ingeniero de la UPCT
Tracking Pixel Contents